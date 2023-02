Le marché des cartes de collecte de taches de sang séché devrait atteindre 697,8 millions USD d’ici 2029

La collecte de sang sec est une méthode de collecte de sang sur une carte filtre en piquant un doigt avec une lancette. Une fois séchées, les cartes de taches de sang sont très stables pour le transport et le stockage, et le type de sang séché est étroitement lié aux tests sérologiques. Les taches de sang sont idéales pour déterminer les hormones et autres analytes tels que l’insuline, les lipides sanguins, la vitamine D, les hormones thyroïdiennes et des éléments tels que le plomb et le magnésium. Il présente un net avantage sur le sérum car aucune prise de sang n’est nécessaire, ce qui permet au patient d’économiser du temps et de l’argent. Les cartes de collecte de gouttes de sang séché (DBS) sont utilisées pour diagnostiquer les maladies infectieuses, en particulier dans les zones à ressources limitées, ou pour dépister les problèmes métaboliques génétiques chez les nouveau-nés à l’aide d’une nouvelle application innovante de DBS.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des cartes de collecte de sang séché , qui était évalué à 350,2 millions USD en 2021, atteindra 697,8 millions USD d’ ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research pour des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les principaux acteurs comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des acteurs clés de ce marché des cartes de collecte de sang maigres incluent:

F. Hoffmann-La Roche Ltée(Entreprise)

QIAGEN (Allemagne)

PerkinElmer (États-Unis)

Ahlstrom-Munksjo (Finlande)

Pall Corporation (États-Unis)

ARCHIMED Life Sciences GmbH (Autriche)

CENTOGENE SA (Allemagne)

Surgeine Healthcare (Inde) Pvt, Ltd

Hemaxis (Suisse)

Reformic Healthcare (Inde)

Thomas Scientific (États-Unis)

Gentegra LLC (États-Unis)

Shimadzu Corporation (Japon)

Eastern Business Forms, Inc.(미국)

Centogene NV (Allemagne)

Dynamique du marché mondial des cartes de collecte de taches de sang séché

chauffeur

Utilisation accrue de taches de sang séché pour favoriser la croissance

L’utilisation croissante des gouttes de sang séché pour le diagnostic des maladies virales et auto-immunes élargit le marché. Le marché se développe grâce à l’utilisation de gouttes de sang séché, qui fournissent un diagnostic efficace et précoce, une alternative viable aux tests sur plasma et une collecte simple avec une capacité de stockage et de laboratoire limitée. Des avantages tels qu’un faible coût, une collecte et un stockage simples, un traitement de diagnostic rapide, une haute précision, etc. stimulent le marché des cartes de collecte de taches de sang sec sur la période de prévision 2022-2029.

La demande croissante de dépistage néonatal est un facteur déterminant

Le marché des cartes de prélèvement de gouttes de sang séché est porté par la demande croissante de tests de dépistage néonatal. Avec l’augmentation du nombre de naissances, les tests de dépistage néonatal de diverses maladies sont devenus nécessaires. Selon l’Horloge démographique mondiale, environ 88 milliards de naissances (soit environ 250 naissances par minute) ont été signalées en 2015. Plus de 2,8 millions de nourrissons meurent au cours de leur premier mois en raison de tests et d’une prise en charge médicale inadéquats.

occasion

Les progrès technologiques soutiennent la croissance.

Le lancement de produits technologiquement sophistiqués et le lancement de nouveaux produits alimentent l’expansion du marché mondial. GenTegra a sorti la carte médico-légale Ahlstrom GenSaver 2.0. Ces cartes offrent des rendements d’ADN significativement plus élevés que les cartes FTA conventionnelles et offrent une protection renforcée.

Portée du marché mondial des cartes de collecte de taches de sang séché

Le marché des cartes de collecte de taches de sang séché est segmenté en fonction de l’application et du type de carte. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

application

dépistage néonatal

test de maladie infectieuse

suivi thérapeutique médicamenteux

médecine légale

Etc

type de carte

Quelman 903

Alström 226

Associés technologiques Flinders

Etc

Analyse régionale / aperçu du marché des cartes de collecte de taches de sang séché

Analyse le marché des cartes de collecte de taches de sang séché et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, application et type de carte, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport de marché Cartes de prélèvement de sang séché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Moyen-Orient et Afrique Dans le cadre de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et l’Amérique du Sud sont inclus dans l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des cartes de prélèvement de sang sec en raison de la forte demande de tests néonatals, du nombre croissant de bébés et de l’augmentation de la prévalence du VIH. Cette croissance peut être attribuée à l’accélération des initiatives gouvernementales pour le dépistage néonatal ainsi qu’à l’augmentation de la recherche pour étendre l’utilisation des cartes de collecte DBS dans diverses applications. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison d’une sensibilisation croissante à la santé parmi les gens et de la demande croissante de technologies médicales avancées.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés par une concurrence importante ou rare avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

