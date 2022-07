Le marché des cartes à jouer et des jeux de société connaîtra une « croissance explosive » jusqu’en 2027 | Ravensburger, Days of Wonder, Éditions Asmodee, Goliath

La dernière étude de marché publiée sur les cartes à jouer et les jeux de société a évalué le potentiel de croissance future du marché des cartes à jouer et des jeux de société et fournit des informations et des statistiques utiles sur la structure et la taille du marché. Le rapport vise à fournir des informations sur le marché et des informations stratégiques pour aider les décideurs à prendre des décisions d’investissement judicieuses et à identifier les lacunes potentielles et les opportunités de croissance. En outre, le rapport identifie et analyse également les dynamiques changeantes, les tendances émergentes ainsi que les moteurs essentiels, les défis, les opportunités et les contraintes sur le marché des cartes à jouer et des jeux de société. L’étude comprend une analyse des parts de marché et des profils d’acteurs tels que Asmodee Editions (France), Goliath BV (Pays-Bas), Grand Prix International (États-Unis), Hasbro (États-Unis), Ravensburger (Allemagne),

Définition :

Cartes à jouer et jeux de société un jeu dans lequel un ou plusieurs jeux de cartes à jouer sont utilisés pour le divertissement, le jeu ou les deux. Les cartes à jouer et les jeux de société utilisent le fait que chaque carte peut être identifiée de manière unique d’un seul côté, permettant à chaque joueur de ne connaître que les cartes qu’il détient actuellement. Les jeux de table qui incorporent des éléments de jeux de table, de cartes, de jeux de rôle et de miniatures sont appelés jeux de cartes et jeux de société. Dans les jeux de société, les pièces sont généralement déplacées ou placées sur un plateau pré-marqué (surface de jeu). Dans un jeu de cartes et de jeux de société, une carte à jouer est un morceau spécialement préparé de papier cartonné, de papier épais, de carton fin, de papier plastifié, d’un mélange de papier de coton ou de plastique fin avec un motif dessus. Pour faciliter la manipulation, le recto (face) et le verso de chaque carte sont fréquemment finis. Tableau, carte, les jeux de rôle et les jeux de figurines sont couramment utilisés. La majorité d’entre eux impliquent une compétition entre deux joueurs ou plus. Les cartes à jouer et les jeux de société sont disponibles dans une variété de styles. Les règles peuvent être aussi simples que Snakes and Ladders ou aussi complexes que Advanced Squad Leader. En plus des cartes et des dés traditionnels, des figurines personnalisées ou des pions en forme, ainsi que des pièces de joueur de forme distincte appelées meeples, sont désormais couramment utilisés dans les jeux.

Opportunités

Popularité croissante des cartes à jouer et des jeux de société pour se rafraîchir

L’augmentation du nombre de cartes à jouer et de jeux de société dans les cafés, les restaurants et les hôtels

Facteurs de marché

L’importance croissante des jeux de table traditionnels dans le développement de l’esprit d’équipe

Augmenter la préférence des jeunes pour les cartes à jouer et les jeux de société lors de rassemblements sociaux

Les recommandations de célébrités augmentent l’attraction des clients

Contraintes

Certaines personnes choses que le jeu de cartes et de société sont pour les enfants

Parfois, le jeu provoque une dépendance

Défis

Peu de personnes jouent aux cartes et aux jeux de société.

Parfois, les gens deviennent trop compétitifs et commencent à se battre

Les segments du marché mondial des cartes à jouer et des jeux de société et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous:

par Type (Area control, Deck builder, Deck construction, Dextérité, Drafting, Dungeon-crawler, Autres), Utilisateurs finaux (Famille, Commercial, Café, Restaurant, Autres), Composants du jeu (Objectifs, Défis, Interactivité, Règles), Distribution Canal (en ligne, hors ligne), matériaux (carton découpé, papier, plastique, autres) acteurs et région – Perspectives du marché mondial jusqu’en 2027

Le rapport sur le marché mondial des cartes à jouer et des jeux de société met en évidence des informations concernant les tendances actuelles et futures de l’industrie, les modèles de croissance, ainsi qu’il propose des stratégies commerciales pour aider les parties prenantes à prendre des décisions judicieuses qui peuvent aider à assurer la trajectoire des bénéfices au cours des années de prévision.

Géographiquement, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance des éléments suivants Régions:

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).



Objectifs du rapport

-Analyser et prévoir soigneusement la taille du marché Cartes à jouer et jeux de société en valeur et en volume.

-Estimer les parts de marché des principaux segments des cartes à jouer et des jeux de société

– Présenter le développement du marché Cartes à jouer et jeux de société dans différentes parties du monde.

-Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché des cartes à jouer et des jeux de société, leurs perspectives et les tendances de croissance individuelles.

-Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance des cartes à jouer et des jeux de société

-Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché Cartes à jouer et jeux de société, qui comprennent la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.



Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des cartes à jouer et des jeux de société, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Cartes à jouer et jeux de société Résumé analytique du marché: Il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des cartes à jouer et des jeux de société par région Le profil du marché des cartes à jouer et des jeux de société des fabricants-joueurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Cartes à jouer et jeux de société :

Cartes à jouer et jeux de société Aperçu, définition et classification Facteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des cartes à jouer et des jeux de société par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des cartes à jouer et des jeux de société

Cartes à jouer et jeux de société Capacité, production, revenus (valeur) par région (2021-2027)

Offre de cartes à jouer et de jeux de société (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

Production de cartes à jouer et de jeux de société, revenus (valeur), tendance des prix par type {}

Analyse du marché des cartes à jouer et des jeux de société par application {}

Profils/Analyse des fabricants de cartes à jouer et de jeux de société Analyse des coûts de fabrication des cartes à jouer et des jeux de société, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.



Réponses aux questions clés

Dans quelle mesure le marché des cartes à jouer et des jeux de société est-il réalisable pour un investissement à long terme?

Quels sont les facteurs qui influencent la demande de cartes à jouer et de jeux de société dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Cartes à jouer et jeux de société ?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?



Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

