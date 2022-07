Le marché des carreaux muraux en céramique devrait atteindre 215,14 milliards USD d’ici 2029, dans le monde

Définition du marché

Les carreaux de céramique sont essentiellement des dalles minces constituées principalement de minéraux trouvés dans la nature, tels que l’argile , le sable de silice, le feldspath et la dolomite. Ces carreaux sont plus durables que leurs homologues, peuvent résister à des températures élevées et résister aux produits chimiques caustiques ou acides. Ces carreaux sont apparus comme une alternative au bois dur et à d’autres produits de revêtement de sol tels que le marbre, le béton et autres en raison de leur apparence esthétique et de leur disponibilité dans une variété de modèles, de textures, de couleurs, de formes et de tailles. Ces caractéristiques et leurs propriétés légères, antidérapantes et antibactériennes rendent ces carreaux idéaux pour une utilisation dans les hôpitaux, les hôtels, les laboratoires et les installations de fabrication pharmaceutique où l’hygiène est primordiale.

Le marché mondial des carreaux muraux en céramique était évalué à 128,06 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 215,14 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

Il y a eu une augmentation significative des dépenses de construction résidentielle au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de carreaux muraux en céramique dans le monde. En conséquence, les fabricants se concentrent sur la production de carreaux de céramique à usage résidentiel. La croissance du marché des carreaux muraux en céramique devrait être tirée par le remplacement résidentiel et les nouvelles activités d’installation. Les gouvernements fournissent des logements à prix modique, qui devraient soutenir la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. En outre, le changement de préférence des consommateurs vers l’utilisation de carreaux de céramique dans les maisons devrait stimuler la demande. En conséquence, ces déterminants de la croissance devraient favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Carreaux muraux en céramique

Le paysage concurrentiel du marché des carreaux de mur en céramique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des carreaux muraux en céramique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des carreaux muraux en céramique sont

Dupont (États-Unis)

3M (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

Kajaria Ceramics Limited (Inde)

AGC Ceramics Co., Ltd. (Japon)

Halocarbon, LLC (États-Unis)

The Chemours Company (États-Unis)

Rogers Corporation (États-Unis)

LINTEC Corporation (Japon)

NITTO DENKO CORPORATION (Japon)

Kyocera Corporation (Japon)

CeramTec GmbH (États-Unis)

CoorsTek Inc., (États-Unis)

Saint-Gobain (États-Unis)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

McDanel Advanced Ceramic Technologies (États-Unis)

Momentive (États-Unis)

Céramique RAK (EAU)

Mohawk Industries, Inc (États-Unis)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

Unifrax (États-Unis)

Portée du marché mondial des carreaux de mur en céramique

Le marché des carreaux muraux en céramique est segmenté en fonction de la matière première, du produit, de la construction, de la dimension, de l’application, de la formulation et du type de vente. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matière première

Feldspath

Kaolin

Bentonite

Sable de silice

Produit

Vitré

Porcelaine

Sans rayures

Les autres

Construction

Nouvelle construction

Remplacement

Rénovation

Dimension

20 X 20

30 X 30

30 X 60

60 X 120

Les autres

Application

Résidentiel

Commercial

Formulation

Pressé à sec

Extrudé

Fonderie

Type de vente

Nouvelle installation

Remplacement

Analyse régionale du marché Carreaux muraux en céramique

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie des carreaux de mur en céramique sur le marché mondial.

– Pour étudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Pour déterminer, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel et les avantages du marché, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques des régions clés du monde.

– Pour découvrir les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en termes de tendance de croissance individuelle et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les extensions, les lancements de nouveaux produits et les possessions sur le marché.

– Décrire stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

