Le marché des capteurs photoélectriques atteindra 2 577,56 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 7,7 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des capteurs photoélectriques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par technologie et utilisation finale Le marché des capteurs photoélectriques devrait passer de 1 458,23 millions de dollars américains en 2021 à 2 577,56 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,7 % de 2021 à 2028.

Les entreprises pharmaceutiques se concentrent sur l’amélioration de leurs opérations de fabrication globales en évitant les écarts tels que les emballages vides, qui peuvent être dus à l’indisponibilité des comprimés de médicaments sur la chaîne de production. L’industrie déploie de plus en plus de capteurs photoélectriques pour le comptage des comprimés, le remplissage des bouteilles et la vérification du comptage (dans les essais cliniques). Ces capteurs sont également utilisés dans les machines automatisées d’exécution des ordonnances dans les pharmacies de détail et les hôpitaux. En outre, les progrès de la technologie des capteurs photoélectriques augmentent la portée de détection des dispositifs photoélectriques, ce qui améliore la précision de comptage des comprimés de médicaments, tout en maintenant des environnements de production hygiéniques en éloignant les humains lors de l’emballage des médicaments. En outre, le capteur photoélectrique fournit une solution rentable, qui est obtenue grâce à une chaîne de production automatique dans l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, l’augmentation de l’adoption des capteurs photoélectriques dans les sociétés pharmaceutiques est principalement attribuée à leurs capacités à améliorer l’efficacité, à réduire les coûts opérationnels de l’industrie et à faciliter la surveillance de la production en temps réel. Ces capteurs automatisent la mesure des niveaux haut et bas de liquide en bocal ou cuve. L’utilisation de produits chimiques fortement corrosifs (acides ou basiques) est monnaie courante dans les entreprises pharmaceutiques et, par conséquent, la détection des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage est une tâche importante dans ces usines. Ainsi, l’utilisation croissante des capteurs photoélectriques dans l’industrie pharmaceutique stimulerait la croissance du marché des capteurs photoélectriques dans les années à venir.

En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, l’économie mondiale a subi des conséquences importantes, et les effets devraient perdurer dans une certaine mesure dans les années à venir. L’épidémie a perturbé les industries primaires telles que l’électronique, les semi-conducteurs et la fabrication. Une forte baisse de la croissance de ces industries limite la croissance du marché des capteurs photoélectriques. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager et de commerce et les fermetures de frontières pour combattre et contenir l’infection ont eu un impact négatif sur la fabrication, l’approvisionnement et les ventes de divers produits de détection.

