Le marché des capteurs optiques devrait assister à une augmentation des revenus d’ici 2030

Le marché mondial des capteurs optiques était évalué à 2 029,4 millions USD en 2020 pour atteindre 5 735,53 millions USD en 2027, à un TCAC de 16,0 % de 2021 à 2027. Les capteurs optiques sont utilisés dans diverses applications commerciales et de recherche, telles que le contrôle de la qualité et des processus, les technologies médicales, la métrologie, l’imagerie et la télédétection. Actuellement, un capteur optique est la technologie la plus répandue pour mesurer les distances, les positions et les déplacements. Poussés par les progrès technologiques, les dispositifs optiques intégrés, les sous-systèmes et les circuits devraient améliorer leurs caractéristiques techniques et entraîner des réductions drastiques des coûts des capteurs. De plus, on s’attend à ce que de nouveaux concepts quantiques et des méta-matériaux aux propriétés optiques exotiques, entre autres, soient explorés et potentiellement développés dans un proche avenir.

La tendance à la santé et au fitness chez les clients est à la hausse, ce qui a conduit à l’adoption de capteurs optiques pour les applications portables, telles que le suivi de l’activité physique, de la santé et du bien-être. Ces capteurs permettent une détection continue de la fréquence cardiaque et des mesures de la saturation en oxygène dans des facteurs de forme portables. Les versions miniaturisées des capteurs optiques qui peuvent être utilisées dans un espace exigu offrent diverses capacités photoélectriques pour des données plus concluantes et précises. Un tel ajout devrait encourager l’intégration de capteurs optiques avec d’autres appareils et machines connexes sans compromettre les fonctionnalités globales et spécifiques.

Les capteurs optiques développés à base de nanomatériaux à empreinte moléculaire (MIP) à l’échelle nanométrique présentent des performances améliorées par rapport à leurs homologues de taille conventionnelle. Ils sont généralement classés par temps de réponse plus rapide et facilité de combinaison avec d’autres fonctionnalités. En outre, l’adoption de capteurs de courant et de tension à fibre optique dans la transmission d’électricité, qui offre des avantages significatifs par rapport aux technologies traditionnelles de mesure de courant et de tension, devrait orienter l’étude de marché. L’automatisation des usines pour les projets entièrement nouveaux et l’augmentation rapide des activités dans les industries de processus et discrètes des économies émergentes de Chine, d’Inde, d’Indonésie, du Brésil, de Thaïlande et de certaines parties du Moyen-Orient ont créé une énorme demande de capteurs optiques.

Dynamique du marché mondial des capteurs optiques

Moteurs : Accroître la pénétration du marché des smartphones

L’adoption des smartphones dépasse rapidement les gadgets domestiques chez plusieurs utilisateurs. On estime que plus de six milliards de téléphones portables seront activement utilisés dans le monde d’ici 2020. De plus, la demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées dans les smartphones a conduit à des fonctionnalités telles que les analyses d’empreintes digitales à l’écran, qui stimulent le marché des capteurs à fibre optique. C’est un capteur optique qui détecte et vérifie les empreintes digitales. Synaptic a annoncé, en 2017, avoir lancé la production en série de ses premiers capteurs optiques d’empreintes digitales intégrés à l’écran. Alors que les entreprises adoptent l’authentification par empreintes digitales à l’écran, la demande pour ces capteurs devrait augmenter.

Les capteurs d’ambiance mesurent la lumière dans la pièce et ajustent la luminosité de l’écran en conséquence. Ainsi, la demande croissante de smartphones devrait stimuler la demande de ces capteurs. Des pays comme l’Inde, où la pénétration du marché des smartphones est limitée, ont connu une croissance à deux chiffres ces dernières années. La même tendance devrait se poursuivre dans un proche avenir. En outre, la tendance actuelle des téléphones 4G devrait contribuer à la demande de smartphones, entraînant la demande de capteurs optiques.

Contraintes : déséquilibre entre la qualité d’image et le prix

Le déséquilibre entre la qualité d’image et le prix a conduit à une concurrence accrue, en particulier pour le segment de l’électronique grand public. Certains des acteurs les plus établis font face à la pression de leurs pairs pour une tarification optimale. Plusieurs petits acteurs sont également confrontés à des difficultés de différenciation des produits, ce qui constitue un obstacle potentiel à leur entrée dans les applications à volume élevé. Dans ce cas, une différenciation réussie des produits peut faire passer un produit d’une tarification pure à des facteurs non tarifaires. Ainsi, les entreprises rivalisent pour surmonter ce défi en se concentrant sur des technologies avancées et efficaces qui aideraient à minimiser les capteurs et à améliorer les performances. L’adoption croissante de ces capteurs dans des domaines non traditionnels, tels que l’automatisation (robots mobiles), devrait permettre de surmonter ce défi.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des capteurs optiques en fonction du type, du type de capteur, de l’application et des régions.

Par type de perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Capteur optique extrinsèque

Capteur optique intrinsèque

Par type de capteur Perspectives (Revenus, millions USD, 2017-2027)

Capteur à fibre optique

Capteur d’image

Capteur photoélectrique

Capteur de lumière ambiante et de proximité

Autre capteur

Par Application Outlook (Revenus, Millions USD, 2017-2027)

Industriel

Médical

Biométrique

Automobile

Électronique grand public

Autres applications

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le capteur optique intrinsèque, par type, représente la plus grande part de marché

Basé sur le type, le marché mondial des capteurs optiques a été segmenté encapteurs optiques extrinsèques et intrinsèques. Le capteur optique intrinsèque représente la plus grande part de marché en 2020. Les capteurs optiques intrinsèques sont déployés dans des applications telles que la mesure de la rotation, de l’accélération, de la déformation, de la pression acoustique et des vibrations. Ils offrent une plus grande sensibilité et permettent une démodulation plus élaborée du signal. Ces caractéristiques augmentent leur adoption dans les applications qui nécessitent des mesures de haut niveau. Cependant, ils sont chers et difficiles pour le théâtre, ce qui réduit le champ de leurs applications. Ces capteurs sont également déployés dans des études biologiques pour surveiller et mesurer la croissance des cellules, la cinétique des réactions de liaison et l’évolution chimique, entre autres. Leurs applications biomédicales incluent les mesures de température et de contrainte in situ distribuées à l’intérieur du corps.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché mondial des capteurs optiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 21,1 % et une part des revenus de 20,5 % dans le monde au cours de la période de prévision. Le marché des capteurs optiques en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’Inde est le pays de la région Asie-Pacifique qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 21,%, au cours de la période de prévision 2021-2027.

En Inde, le développement croissant des infrastructures, l’expansion de l’économie, l’augmentation de l’automatisation et de la numérisation, ainsi que la croissance des industries de l’électronique et de la défense sont les facteurs qui devraient alimenter la demande de capteurs optiques au cours de la période de prévision. L’industrie de la fabrication de smartphones en Inde est en plein essor, répondant à la demande croissante de capteurs optiques sur le marché indien. L’Inde a fabriqué environ 110 millions de téléphones mobiles en 2015-2016, contre 60 millions en 2014-2015, affichant une croissance de plus de 90 %. La croissance de l’industrie indienne de la défense et de l’aérospatiale est un moteur majeur de la croissance du marché des capteurs optiques. L’Inde a rapidement augmenté ses dépenses de défense d’année en année. À l’heure actuelle, l’Inde est le troisième plus grand dépensier de défense au monde après les États-Unis et la Chine.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des capteurs optiques est fragmenté en quelques acteurs majeurs, notamment On Semiconductor Corporation, IFM Efector Inc., Keyence Corporation, Honeywell International Inc., ROHM Co. Ltd, Pepperl+Fuchs GmbH, Sick AG, Rockwell Automation Inc., On Semiconductor Corporation, Vishay Intertechnology Inc., STMicroelectronics NV et Texas Instruments Inc.