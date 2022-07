Le marché des capteurs IoT devrait atteindre 65,79 milliards de dollars américains d’ici 2027 à un TCAC de 23,9% au cours de la période de prévision 2019-2027

Une augmentation substantielle de l’adoption des capteurs IoT dans diverses industries stimulera le marché dans un avenir

proche. ; Type de connectivité (filaire et sans fil) ; et application (électronique grand public, automatisation des bâtiments, soins de santé, automobile, industrie, vente au détail et autres) – Analyse et prévisions mondiales », le marché des capteurs IoT devrait atteindre 65,79 milliards de dollars d’ici 2027 à partir de 9,46 milliards de dollars américains en 2018. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

L’avènement de l’IoT a permis à chaque appareil d’être connecté sur Internet et les adoptions croissantes dans le monde se traduiraient par plus de milliards d’appareils connectés sur Internet. En outre, la validation du point mentionné ci-dessus est le fait que le taux de trafic de données au niveau mondial a augmenté à un taux annuel de plus de 65% au cours des cinq dernières années. De plus, entre 2018 et 2023, le trafic de données devrait croître à un taux de croissance annuel composé de près de 40 %. Cette croissance exponentielle du trafic de données sur Internet est à juste titre attribuée à la pénétration croissante des smartphones et autres appareils électroniques grand public pouvant être connectés sur Internet en raison de la popularité croissante de l’IdO. On estime que chaque individu aura près d’une douzaine d’appareils qui seront connectés sur Internet d’ici 2020. D’énormes populations de l’Inde et de la Chine prolifèrent davantage la pénétration croissante des téléphones intelligents et d’autres appareils électroniques grand public. En outre, les initiatives gouvernementales en faveur de la numérisation des économies dans ces pays entraînent une croissance exponentielle du trafic de données sur Internet dans ces pays et également à l’échelle mondiale pour d’autres économies en développement.

Le marché mondial des capteurs IoT est segmenté selon divers paramètres tels que le type, le type de connectivité, l’application et la géographie. Basé sur le type, le segment des capteurs de pression a dominé le marché des capteurs IoT. Sur la base du type de connectivité, les capteurs IoT filaires ont dominé le marché global des capteurs IoT.

Le marché des capteurs IoT opère dans une industrie extrêmement fragmentée avec un grand nombre de petits acteurs capturant une part importante du marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché proposent des services et des solutions attrayants afin de gagner du terrain auprès des clients. Les principales entreprises proposant des capteurs IoT à différentes industries incluent Analog Devices, Inc., ARM Holdings PLC, Broadcom, Inc., Honeywell International, Inc., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV, Omron Corporation, Robert Bosch Gmbh, STMicroelectronics NV et Texas Instruments Incorporated entre autres. Plusieurs autres sociétés proposent également ces produits à différentes industries, ce qui facilite la propulsion du marché des capteurs IoT au fil des ans.

Le rapport segmente le marché mondial des capteurs IoT comme suit :

Marché mondial des capteurs IoT – par type

Capteur de température

Capteur de lumière

Capteur de pression

Capteur chimique

Capteur de mouvement

Les autres

Marché mondial des capteurs IoT – par type de connectivité

Filaire

Sans fil

Marché mondial des capteurs IoT – par application

Électronique grand public

Automatisation du bâtiment

Soins de santé

Automobile

Industriel

Vendre au détail

Les autres

Marché mondial des capteurs IoT – par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  La France Allemagne Russie Royaume-Uni Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Corée du Sud Chine Inde Australie Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Afrique du Sud Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM) Brésil Argentine Reste de SAM



