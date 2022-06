Le marché des capteurs IoT atteindra 65,79 milliards de dollars US à un TCAC de 23,9 % d’ici 2025 | Données des principaux pays par les partenaires Insight

Dernière étude de marché sur le « marché des capteurs IoT jusqu’en 2027 par type (capteur de température, capteur de lumière, capteur de pression, capteur chimique, capteur de mouvement et autres); type de connectivité (filaire et sans fil); et application (électronique grand public, automatisation du bâtiment, soins de santé , automobile, industrie, vente au détail et autres) – Analyse et prévisions mondiales », le marché des capteurs IoT devrait atteindre 65,79 milliards de dollars américains d’ici 2027, contre 9,46 milliards de dollars américains en 2018. Le rapport comprend des informations clés sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en lumière les principaux acteurs du marché et leurs évolutions.

Marché des capteurs IoT: paysage concurrentiel et développements clés

Le marché des capteurs IoT opère dans une industrie extrêmement fragmentée avec un grand nombre de petits acteurs capturant une part importante du marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché proposent des services et des solutions attrayants afin de gagner du terrain auprès des clients. Les principales entreprises proposant des capteurs IoT à différentes industries incluent Analog Devices, Inc., ARM Holdings PLC, Broadcom, Inc., Honeywell International, Inc., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors N.V., Omron Corporation, Robert Bosch Gmbh, STMicroelectronics N.V. et Texas Instruments Incorporated entre autres. Plusieurs autres sociétés proposent également ces produits à différentes industries, ce qui facilite la propulsion du marché des capteurs IoT au fil des ans.

L’Amérique du Nord était le principal marché des capteurs IoT en 2018 et l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. Partout en Amérique du Nord, les progrès technologiques ont conduit à des marchés hautement concurrentiels. L’Amérique du Nord est une plaque tournante des développements technologiques qui comprend des pays économiquement robustes. Les entreprises améliorent continuellement les processus commerciaux globaux afin de répondre de la meilleure façon possible à la demande des clients pour des produits et services de haute qualité. Étant un pays technologiquement avancé, associé à des revenus disponibles élevés pour les particuliers, l’industrie de l’électronique grand public s’est épanouie dans la région. La densité d’appareils électroniques grand public dans la région est assez élevée. Ces facteurs ont stimulé le marché des capteurs IoT en Amérique du Nord.

Marché des capteurs IoT : informations clés – tendance future

L’industrie de l’électronique grand public connaît une croissance immense. Dans le scénario actuel, divers appareils électroniques grand public sont utilisés par les consommateurs du monde entier pour une pléthore de tâches. Les appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les tablettes, les PC, les lecteurs de musique, etc. font désormais partie intégrante de la vie des consommateurs. Les appareils grand public deviennent de plus en plus intelligents avec les avancées technologiques en cours. Les applications basées sur l’IA ont alimenté la demande de capteurs moins chers. Le marché de l’électronique grand public est en croissance dans le scénario actuel, en raison du fait que plusieurs sociétés de semi-conducteurs proposent régulièrement des technologies de pointe qui attirent l’industrie. En outre, les appareils portables représentent l’un des segments à la croissance la plus rapide de l’industrie des appareils connectés IoT. Les entreprises avancées considèrent le portable comme une opportunité exceptionnelle pour la technologie mobile qui peut générer une plus grande efficacité, améliorer le flux de travail et améliorer la communication.

Les voitures connectées permettent aux voyageurs ou à la voiture elle-même de partager automatiquement les données à l’intérieur du véhicule et également à l’extérieur du véhicule. L’Internet des objets (IoT) est l’une de ces technologies qui a ouvert la voie pour offrir aux constructeurs automobiles un nouvel ensemble de produits et de services qui constituent une toute nouvelle couche par rapport aux perceptions traditionnelles de la voiture.

Marché des capteurs IoT : aperçu segmentaire

Ces nouvelles configurations peuvent inclure des capteurs, des contrôleurs, des éclairages et des applications logicielles, ces produits et services sont proposés de manière autonome, où le client peut brancher et jouer selon les besoins ou certaines des fonctionnalités sont intégrées dans la nouvelle génération voitures. Ces systèmes peuvent être déployés soit dans l’infodivertissement, soit dans les unités de contrôle automatisées des véhicules. L’avancement de la recherche sur les voitures connectées et autonomes augmentera encore la portée de l’intégration des capteurs IoT dans les véhicules.

Le marché des capteurs IoT est segmenté en fonction des types de capteur de température, capteur de lumière, capteur de pression, capteur chimique, capteur de mouvement et autres. Un IoT a besoin de différents types de capteurs pour fiabiliser les performances des applications. Comme les choses ne sont pas suffisamment capables de capturer des états ou d’effectuer des actions à moins que tous les appareils ou systèmes ne soient équipés de capteurs.

Le marché des capteurs IoT par type de connectivité est encore segmenté en filaire et sans fil. Les deux connexions ont leurs avantages et leurs limites qui les distinguent l’une de l’autre. La connexion filaire est plus fiable, sécurisée et moins susceptible d’être affectée par des facteurs locaux tels que les sols, les murs, les armoires ou l’interruption de tout appareil électronique. Alors que les connexions sans fil sont des technologies hautement évolutives et rentables en raison de la présence d’un nombre considérable de fabricants sur le marché des capteurs IoT.

D’autre part, les connexions filaires manquent d’une caractéristique de mobilité et d’une meilleure évolutivité. Ces connexions entrent dans la catégorie coûteuse en raison du coût de la main-d’œuvre et de l’installation du fil. De plus, une connexion sans fil est relativement lente en raison de l’intervention sur les signaux et est sujette aux interférences causées par les appareils électroniques. Par conséquent, la bonne solution varie selon le cas d’utilisation commerciale. La technologie IoT est installée de différentes manières, elle dépend donc de l’emplacement des appareils et de la situation. Les facteurs responsables de la sélection du type de réseau comprennent la consommation d’énergie, la portée du réseau, l’interopérabilité, la bande passante du réseau, la connectivité intermittente et la sécurité.

