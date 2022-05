Le marché des capteurs d’humidité du sol atteindra 288,3 millions de dollars US à un TCAC de 12,68 % d’ici 2025 | Les partenaires Insight

Le marché des capteurs d’humidité du sol était évalué à 99,3 millions de dollars US en 2016 et devrait atteindre 288,3 millions de dollars US d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 12,68 % au cours de la période 2017-2025.

Les capteurs d’humidité du sol sont utilisés pour mesurer la teneur en eau du sol. Diverses approches de mesure en laboratoire et sur le terrain, y compris la télédétection, sont disponibles pour mesurer la teneur en humidité du sol, mais la plus rapide et la meilleure consiste à utiliser des capteurs d’humidité du sol. Le marché des capteurs d’humidité du solpeut réduire l’utilisation de l’eau à l’extérieur jusqu’à 62 % ou plus par rapport aux méthodes d’irrigation traditionnelles. Les agences de l’eau mettant en œuvre des programmes d’efficacité de l’utilisation de l’eau ont longtemps lutté pour réaliser des économies d’eau quantifiables et fiables. Historiquement, les programmes ciblant l’économie du paysage se sont concentrés sur l’éducation relative à l’entretien du système d’irrigation, à la programmation de l’irrigation et aux plantations adaptées au climat. Bien que ces efforts aient permis de réaliser des économies, il existe un grand potentiel pour de nouvelles améliorations de l’efficacité de l’irrigation paysagère.

L’adoption croissante de l’agriculture intelligente par les pays développés et en développement est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du capteur d’humidité du sol. De plus, la rareté de l’eau et les différentes initiatives gouvernementales pour économiser l’eau sont une autre raison importante qui pousse l’utilisation de ces capteurs sur le marché.

La liste des entreprises – Marché des capteurs d’humidité du sol Sentek Pvt. Ltd. Irrometer Company, Inc. AquaCheck Pvt. Ltd. Dispositifs Delta T Système de surveillance de l’eau Stevens, Inc. La société Toro Acclima inc. Appareils décagonaux Campbell Scientific, Inc. Imko Micromodultechnik Gmbh Aperçu du marché – Marché des capteurs d’humidité du sol Augmentation de l’adoption de techniques d’irrigation intelligentes Dans le scénario actuel, la pénurie d’eau est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les pays du monde entier. L’agriculture étant le principal consommateur d’eau pour l’irrigation des cultures, on estime qu’elle consomme plus de 60 % des réserves mondiales totales d’eau douce. Par conséquent, un système est nécessaire pour gérer efficacement la consommation d’eau dans l’agriculture. Les systèmes d’irrigation intelligents jouent ici un rôle essentiel, avec l’application de techniques d’irrigation plus efficaces qui réduisent la consommation d’eau et contribuent à augmenter la production agricole. Les capteurs d’humidité du sol trouvent leur application pour déterminer quand, où et combien d’eau est nécessaire à la culture à un moment donné, ce qui aide les agriculteurs à obtenir une production agricole plus élevée. Ces capteurs sont faciles à installer et fournissent la température et l’humidité du sol, simplifiant ainsi le profilage vertical de l’horticulture, de l’irrigation et de la pédologie. Aperçus des segments Sur la base des types, le marché des capteurs d’humidité du sol est segmenté en capteurs volumétriques d’humidité du sol et en capteurs de potentiel hydrique du sol. Les capteurs d’humidité volumétriques représentaient la plus grande part du marché mondial en 2016. Les capteurs volumétriques d’humidité du sol sont utilisés pour mesurer la teneur en eau du sol en utilisant les propriétés du sol telles que la constante diélectrique, la résistance électrique ou les interactions avec les neutrons. Ces appareils permettent aux utilisateurs d’effectuer des mesures fiables et précises de l’humidité du sol, ce qui le rend idéal pour les applications liées aux sciences du sol, aux sciences de l’environnement, aux sciences agricoles, à l’horticulture, à la biologie, à la botanique et autres.

Perspectives stratégiques

Couverture du rapport Des détails Taille du marché Valeur en 99,3 millions de dollars américains en 2016 Valeur de la taille du marché par 288,3 millions de dollars d’ici 2025 Taux de croissance TCAC de 12,68 % de 2017 à 2025 Période de prévision 2017-2025 Année de référence 2017 Nombre de pages 140 Nbre de tableaux 12 Nombre de graphiques et de figures 57 Données historiques disponibles Oui Segments couverts Type et verticale de l’utilisateur final Portée régionale Amérique du Nord; L’Europe ; Asie-Pacifique; Amérique latine; AEM Périmètre pays États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine Couverture du rapport Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances Échantillon gratuit disponible

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En 2017, Delta T a lancé le nouveau capteur SM150T, idéal pour mesurer la teneur en humidité et la température des sols et des substrats. Le SM150T remplace les anciens capteurs SM300 et SM150, combinant leurs points forts.

En 2016, Campbell a lancé l’enregistreur de données de mesure et de contrôle CR300, un nouveau produit innovant d’acquisition de données.

Le marché mondial des capteurs d’humidité du sol a été segmenté comme suit :

Marché des capteurs d’humidité du sol – par types

Capteurs volumétriques d’humidité du sol

Capteurs de potentiel hydrique du sol

Marché des capteurs d’humidité du sol – par les utilisateurs finaux

Agriculture

Gazon sportif

Aménagement paysager et entretien du sol

Sylviculture

Autres

Marché des capteurs d’humidité du sol – par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  France Allemagne ROYAUME-UNI Italie Espagne

Asie-Pacifique (APAC) Chine Inde Japon Australie

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite Afrique du Sud Émirats arabes unis

Amérique du Sud (SAM) Brésil Reste de SAM



