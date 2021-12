Le marché des capteurs de réseau intelligent devrait croître à un TCAC de 18,3% pour atteindre 1 221,61 millions de dollars US de 2020 à 2027

Le marché des capteurs de réseaux intelligents était évalué à 325,00 milliards de dollars US en 2018 et devrait atteindre 1 221,61 milliards de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 18,3 % au cours de la période 2019-2027.

Comme la demande d’énergie est moindre dans la plupart des résidences, le réseau a été développé pour fournir de l’électricité aux résidences avec des factures mensuelles. Cela provoque une interaction à sens unique, ce qui rend difficile pour le réseau de répondre aux demandes énergétiques changeantes et croissantes du monde d’aujourd’hui. L’introduction du réseau intelligent présente un dialogue bidirectionnel où l’électricité et les données peuvent être échangées entre les clients et le service public. Le réseau croissant de contrôles, de communications, d’ordinateurs, d’automatisation et de nouvelles technologies et outils avancés rendent les réseaux intelligents plus fiables, efficaces, sécurisés et plus écologiques.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00012739/

Les principaux acteurs du marché des capteurs de réseau intelligent :

• ABB SA

• Aclara Technologies LLC

• Eaton Corporation plc

• Itron inc.

• Kamstrup

• LANDIS+GYR

• Schneider Electric

• Énergie Sentient, Inc.

• Siemens AG

• Tollgrade Communication Inc.

Aperçu du marché – Marché des capteurs de réseau intelligent

Problèmes de sécurité et autres obstacles

Les déploiements de réseaux intelligents ont rendu le fonctionnement des systèmes électriques plus efficace grâce à l’application de l’informatique distribuée dans l’interopérabilité des réseaux. Cependant, de tels schémas ont grandement déclenché un certain nombre de problèmes de sécurité qui sont considérés comme des préoccupations majeures. Les menaces, notamment les attaques physiques, les cyberattaques et les catastrophes naturelles, sont des menaces importantes pour le déploiement de SG qui devraient entraîner une défaillance des infrastructures, un vol d’énergie, des pannes d’électricité, une mise en danger de la sécurité du personnel, une atteinte à la vie privée des clients, etc.

À l’heure actuelle des préoccupations croissantes concernant le terrorisme associées au nombre croissant de pirates informatiques sophistiqués, il y a une augmentation simultanée de la vulnérabilité à laquelle notre système énergétique est exposé s’il était vraiment aussi axé sur la technologie (et fiable) que le monde l’envisage. Il s’agit d’une véritable préoccupation qui est abordée par l’industrie. Par conséquent, il est de plus en plus nécessaire d’examiner de manière critique les problèmes de sécurité et de prévenir d’éventuelles menaces ou défaillances.

Les segments et sous-sections du marché Capteurs de réseau intelligent sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• par type de capteur (capteur de tension et de courant, capteur de température et autres), plage de tension (basse à moyenne tension et haute tension) et application (automatisation de sous-station, infrastructure de mesure avancée, réseau de distribution intelligent et autres)

Informations basées sur les applications

La demande de capteurs de réseaux intelligents devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années en raison d’une augmentation de la modernisation des infrastructures de réseau et d’une prise de conscience croissante de la gestion de l’empreinte carbone. Il offre une visibilité, une intelligence, un contrôle et une communication élevés dans les procédures de consommation d’énergie et permet une énergie verte. Les intégrations technologiques croissantes avec les capteurs de réseau intelligent offrent aux utilisateurs finaux une fiabilité et une efficacité accrues. Par exemple, l’intégration de l’IoT et des technologies de données dans ce capteur offre des données en temps réel.

Principaux points clés du marché des capteurs de réseau intelligent

• Aperçu du marché des capteurs de réseau intelligent

• Concurrence sur le marché des capteurs de réseau intelligent

• Marché des capteurs de réseau intelligent, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des capteurs de réseau intelligent par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des capteurs de réseau intelligent

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00012739/

Remarque: si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des capteurs de réseau intelligent, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com