Le marché des capteurs de qualité de l’air d’une valeur de 1 266,07 millions de dollars d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, titre « Prévisions du marché des capteurs de qualité de l’air jusqu’en 2027 – Impact de la COVID-19 et analyse mondiale – par prévision du marché des capteurs de qualité de l’air jusqu’en 2027 – Impact de la COVID-19 et analyse mondiale – par: type, emplacement, utilisateur final et géographie », le marché était évalué à 878,62 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1 266,07 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché – Marché des capteurs de qualité de l’air

La mise en œuvre de diverses normes environnementales visant à minimiser les émissions de gaz nocifs dans l’environnement est un autre facteur important pour une adoption accrue de la technologie de détection de la qualité de l’air. Par exemple, la Clean Air Act exige de l’EPA qu’elle établisse des normes nationales de qualité de l’air ambiant pour les polluants qui mettent en danger la vie des personnes et affectent l’environnement. La Loi a établi des normes nationales primaires et secondaires de qualité de l’air. La norme primaire a fixé la limite pour protéger la santé des enfants, des personnes âgées et des asthmatiques. Attendu que les normes secondaires fixent les limites pour protéger les animaux, les rendements agricoles et les bâtiments contre les polluants atmosphériques. En plus des normes, le Bureau de la planification et des normes de la qualité de l’air (OAQPS) de l’EPA a élaboré des normes nationales de qualité de l’air ambiant pour les six polluants courants, également connus sous le nom de polluants critiques – pollution particulaire, ozone troposphérique, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, plomb et dioxyde d’azote. Les normes de protection de l’environnement contribueront à encourager le marché des capteurs de qualité de l’air.

L’épidémie de virus COVID-19 affecte toutes les entreprises du monde entier depuis décembre 2019. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus oblige les gouvernements à mettre un frein au transport des êtres humains et des marchandises. Les industries manufacturières et de la construction, les centrales au charbon, les fermetures d’écoles, d’instituts universitaires, de complexes commerciaux, de bureaux ont connu un arrêt temporaire de leurs activités, ce qui a entraîné une réduction de la pollution atmosphérique. Les fermetures d’usines et les confinements frontaliers ont eu un impact sur la fabrication, l’approvisionnement et les ventes de diverses industries et ont ainsi arrêté les travaux. Avec moins de mouvements de personnes et de biens, la pollution de l’air diminue à travers le monde. Pour continuer à réduire l’impact nocif des polluants atmosphériques sur l’environnement, la demande de capteurs de qualité de l’air augmentera, une fois que les processus opérationnels auront repris. En outre, l’utilisation d’un capteur de qualité de l’air portable augmentera également chez les personnes en raison de la COVID-19 dans le but de se protéger.

