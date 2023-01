Le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool devrait atteindre une valorisation de 18,82 milliards de dollars avec un TCAC en croissance de 22,80%, une part, une demande, des principaux acteurs et une analyse de la taille de l’industrie et de la croissance future d’ici 2029

Ce rapport met en lumière l’environnement de l’industrie qui comprend des facteurs tels que les politiques commerciales provinciales, les obstacles à l’entrée sur le marché, ainsi que les préoccupations sociales, politiques et réglementaires susceptibles d’affecter la croissance du marché à l’avenir. En outre, les développements rapides au sein de l’industrie sont également inclus dans ce rapport. La meilleure solution est offerte avec l’étude systématique de tous les paramètres importants du marché effectuée par les experts. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport est préparé et fournit les solutions les plus appropriées et les plus précises. Cependant, les coûts élevés encourus pour la mise en œuvre, la maintenance et la mise à niveau des services devraient limiter la croissance de ce marché.

“ Marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool » Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel. Le rapport sur le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool rassemble une étude détaillée des opportunités actuelles et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique. Une analyse minutieuse de l’aspect de la segmentation du marché fournit une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2022 est l’année de référence tandis que 2020 est l’année historique de calcul dans le rapport. Le rapport se compose d’examens sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Analyse du marché: marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool

Data Bridge Market Research analyse que le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool, qui augmentait d’une valeur de 3,64 milliards en 2021 et devrait atteindre une valeur de 18,82 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 22,80 % au cours de la période de prévision de 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision – 2022 à 2029

Année de base – 2021

Années historiques – 2020 (personnalisable jusqu’à 2014 – 2019)

Définition du marché

Un capteur de fumée est un appareil qui est installé dans les détecteurs de fumée. Un avertisseur de fumée détecte la présence de fumée dans une maison et avertit les occupants qu’un incendie s’est déclaré. Les capteurs de gaz sont des appareils électroniques qui détectent et identifient différents types de gaz. Ils sont couramment utilisés pour détecter des gaz toxiques ou explosifs et pour mesurer la concentration de gaz. Le capteur d’alcool, qui détecte l’éthanol dans l’air, est techniquement connu sous le nom de capteur MQ3. Lorsqu’une personne ivre respire à proximité d’un capteur d’alcool, le capteur détecte l’éthanol dans son haleine et fournit une sortie basée sur la concentration d’alcool.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool sont:

Texas Instruments Incorporé

Société Panasonic

Siemens

Honeywell International Inc.

ABB

Appareils analogiques, Inc.

General Electric

Kongsberg

Emerson Electric Co.

STMicroelectronics

Technologie Microchip Inc.

Semi-conducteurs NXP

Maxim intégré

Mouser Electronics, Inc.

Robert Bosch GmbH

E. Connectivité

OMEGA Ingénierie Inc.

Industries des composants semi-conducteurs, LLC

Endress+Hauser Hauser Group Services SA

Amphenol Corporation

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2019, Sensirion AG, un fabricant de capteurs, a lancé un nouveau débitmètre massique pour mesurer les niveaux d’oxygène (O2) et de gaz hilarant (N2O). Le produit devrait arriver sur le marché d’ici la mi-2020.

En août 2022, Emerson Electric Co. Ltd., un leader technologique américain, a lancé deux nouveaux capteurs de gaz universels sans fil Rosemount 628 pour détecter simultanément trois gaz, le monoxyde de carbone, l’oxygène et le sulfure d’hydrogène.

Amphenol, une entreprise de fabrication de câbles à fibre optique basée aux États-Unis, a lancé la série de lasers CO2 Telaire T3022 en mars 2019.

En janvier 2019, NGK Spark Plug Co., Ltd. a acquis Caire Inc., un fabricant de capteurs d’oxygène, pour élargir son portefeuille de produits avec des capteurs d’oxygène.

Qu’est-ce que le rapport vous réserve ?

– Taille et prévisions de l’industrie : les analystes de l’industrie ont proposé des projections historiques, actuelles et prévues de la taille de l’industrie du point de vue du coût et du volume

– Opportunités futures: dans ce segment du rapport, les concurrents des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool se voient proposer les données sur les aspects futurs que l’industrie des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool est susceptible de fournir

– Tendances et développements de l’industrie : ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances en cours sur le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool et de leur impact prévu sur la croissance globale

– Étude sur la segmentation de l’industrie: une ventilation détaillée des principaux segments de l’industrie des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool, ainsi que le type de produit, l’application et la verticale, a été effectuée dans cette partie du rapport

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool reçoivent des informations vitales sur les régions à forte croissance et leurs pays respectifs, les aidant ainsi à investir dans des régions rentables

– Paysage concurrentiel : cette section du rapport met en lumière la situation concurrentielle du marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool en se concentrant sur les stratégies cruciales adoptées par les acteurs pour consolider leur présence dans l’industrie des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool.

Portée du marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool

Source d’énergie

Alimenté par pile

Câblé avec batterie de secours

Câblé sans batterie de secours



Type de produit

Détecteur de fumée photoélectrique

Détecteur de fumée à ionisation

Détecteur de fumée à double capteur

Autres

Un service

Services d’ingénierie

Services d’installation et de conception

Services de maintenance

Services gérés

Autres services

Taper

Oxygène

Monoxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone (CO2)

Oxyde de nitrogène

Hydrocarbure

Autres types

Technologie

Électrochimique

Détecteurs à photoionisation (PID)

Semi-conducteur à semi-conducteurs/oxyde métallique

Catalytique

Infrarouge

Semi-conducteur

Technologie des piles à combustible

Autres

Les utilisateurs finaux

Commercial

Résidentiel

Pétrole et gaz et exploitation minière

Transport & Logistique

Télécommunication

Fabrication

Nourriture et boissons

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool

Le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, source d’alimentation, type de produit, service, type, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool sont les États- Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché , représentant plus de 32,0 % du chiffre d’affaires mondial. La prise de conscience croissante de l’impact des polluants atmosphériques sur la santé humaine dans les pays d’Asie-Pacifique tels que l’Inde et la Chine stimule la demande de capteurs de gaz pour la surveillance de la qualité de l’air.

Principales raisons d’acheter le rapport sur les capteurs de fumée, de gaz et d’alcool :

Pour obtenir des analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension globale du capteur de fumée, de gaz et d’alcool mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces de conduite et de retenue les plus affectantes sur le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché mondial des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool.

Dynamique du marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool

Conducteurs

Augmentation des niveaux de pollution et accent croissant sur les systèmes CVC

L’utilisation croissante des systèmes CVC et l’augmentation des niveaux de pollution de l’air ont accéléré la demande mondiale de capteurs de gaz des industries critiques pour surveiller la qualité de l’air. L’accent mis par le gouvernement sur l’hygiène et la sécurité industrielles devrait ouvrir de nouvelles opportunités aux fabricants de capteurs de gaz. En dehors de cela, le développement mondial des villes intelligentes stimule la croissance du marché. La demande mondiale de capteurs de gaz est alimentée par une industrie des semi-conducteurs en pleine expansion, le développement de fonctionnalités haut de gamme dans les dispositifs de détection et les avancées technologiques. Les réglementations imposées par le gouvernement aux industries et à l’exploitation minière, ainsi qu’à d’autres activités visant à réduire les émissions, devraient accélérer la croissance du marché.

Réglementation stricte sur l’alcool au volant

Actuellement, l’un des principaux moteurs de l’adoption du capteur d’alcool est la réglementation de la conduite en état d’ébriété. La police utilise une procédure en deux étapes pour faire appliquer les lois sur la conduite en état d’ébriété. Dans un premier temps, les délinquants potentiels sont contrôlés aux points de contrôle de la sobriété. Auparavant, ils utilisaient des compteurs portables Alco pour identifier les personnes susceptibles de conduire sous l’influence de l’alcool. Des prélèvements sanguins ou des instruments d’analyse de l’haleine plus avancés sont utilisés dans la deuxième étape pour fournir des preuves judiciaires. La première phase de tri est généralement inefficace car les points de contrôle doivent être stratégiquement placés pour ne pas gêner la circulation, ce qui encourage l’utilisation de capteurs d’alcool.

Opportunité

Les capteurs basés sur les téléphones intelligents intégrés aux applications mobiles et la demande croissante de systèmes de détection précis d’alcool et de stupéfiants créeront d’énormes opportunités pour la croissance du marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool au cours de la période de prévision.

Contraintes

Les capteurs basés sur les smartphones intégrés aux applications mobiles et la demande croissante de systèmes de détection précis d’alcool et de stupéfiants créeront d’énormes opportunités pour la croissance du marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Quels sont les points saillants de ce rapport ?

Une évaluation bien détaillée des données de tarification a été menée par d’éminents analystes, en fonction du produit, de l’application, ainsi que des terrains régionaux.

Un examen détaillé du paysage des fournisseurs aux côtés des entreprises importantes qui peuvent aider à mieux évaluer le scénario concurrentiel du marché mondial.

Des informations importantes et perspicaces concernant le spectre réglementaire qui régit le marché, associées aux investissements versés par de nombreux acteurs de l’industrie mondiale.

Un examen approfondi des nombreux paramètres qui stimulent la part de marché globale ainsi que leur influence sur la projection ainsi que la dynamique de l’industrie mondiale.

Une compréhension détaillée des nombreuses opportunités disponibles sur le marché mondial ainsi que l’identification des facteurs importants.

Une évaluation intrinsèque des nombreuses tendances qui prévalent sur le marché mondial qui peut aider à scruter les développements dans l’espace des affaires.

Table des matières

Chapitre 1 Couverture de l’étude

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Taille du marché par les fabricants

Chapitre 4 Production par régions

Chapitre 5 Consommation par régions

Chapitre 6 Taille du marché par type

Chapitre 7 Taille du marché par application

Chapitre 8 Profils des fabricants

Chapitre 9 Prévisions de production

Chapitre 10 Prévision de consommation

Chapitre 11 Analyse des clients en amont, de la chaîne industrielle et des clients en aval

Chapitre 12 Opportunités et défis, menaces et facteurs affectant

Chapitre 13 Principaux résultats

Chapitre 14 Annexe

Requêtes liées au marché des capteurs de fumée, de gaz et d’alcool :

Quels segments d’application seront plus performants et réussiront dans le monde entier au cours des années de prévision ?

Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de cette industrie ?

Quels sont les secteurs d’activité impressionnants où les meilleurs joueurs veulent leur propre expansion à l’avenir ?

Quelle est la dynamique du marché ?

Quelles sont les limites ruinant le rythme de développement ?

Quelle est la circonstance ciblée pour faire avancer le développement ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les artistes interprètes sur le marché mondial ?

Quels sont les taux de développement de cette industrie ?

