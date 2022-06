Le marché des capteurs CVC devrait atteindre 5 264,70 millions de dollars américains d’ici 2027

Selon notre dernière étude de marché sur les “Prévisions du marché des capteurs CVC jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et Analyse mondiale – par Type (Capteurs de Température, Capteurs d’humidité, Capteurs de Pression et de débit, Capteurs de Mouvement, Capteurs de Fumée et de Gaz, et Autres) et Utilisateur final (Résidentiel, Commercial et Industriel)”, le marché était évalué à 3 222,20 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 5 264,70 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 6,7% par rapport à l’année précédente.2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés de la croissance du marché et les acteurs de premier plan avec leurs développements sur le marché.

La croissance du marché mondial des capteurs CVC est principalement attribuée à la forte croissance du secteur de la construction dans les pays développés et en développement. Les capteurs CVC sont couramment utilisés dans des applications telles que les pièces, les conduits, les câbles, l’immersion, les murs et autres. Les différents domaines d’application devraient jouer un rôle important à l’avenir. Cette croissance rapide du secteur de la construction est attribuée à l’augmentation de la population urbaine exigeant un meilleur niveau de vie. De plus, l’augmentation de la construction commerciale, comme les centres commerciaux, les centres de loisirs, les salles de cinéma et les immeubles de bureaux, stimule l’installation de systèmes de CVC.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011983/

Le marché des capteurs CVC est en croissance en raison de facteurs tels que la croissance du secteur de la construction, l’accent croissant du gouvernement sur les systèmes de gestion des bâtiments, la flambée des coûts de l’électricité et l’utilisation croissante des capteurs CVC dans les automobiles. En outre, la tendance croissante des maisons intelligentes et l’intégration des systèmes de CVC à l’IdO devraient alimenter la croissance du marché des capteurs de CVC au cours de la période de prévision. En outre, les capteurs CVC sont couramment utilisés dans des applications telles que les pièces, les conduits, les câbles, l’immersion, les murs et autres. La demande de divers domaines d’application devrait jouer un rôle important à l’avenir.

L’exigence d’une climatisation automatique et bien régulée dans les automobiles ne cesse de croître. L’avancement des capteurs CVC utilisés dans les automobiles permet un contrôle du climat par zone et offre une protection contre les gaz nocifs externes et les odeurs. De plus, les constructeurs automobiles font des efforts constants pour améliorer encore le confort du véhicule en ce qui concerne le climat. Par exemple, l’intégration de capteurs de dioxyde de carbone (CO2) dans les systèmes de CVC automobiles est l’un des développements importants sur le marché des systèmes de CVC automobiles. Selon l’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), environ 91,3 millions de véhicules ont été vendus dans le monde en 2019. Ces développements, associés à la hausse des ventes automobiles, propulsent la croissance du marché des capteurs CVC.

Avoir une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées –

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00011983/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des capteurs CVC

Selon l’Association de l’industrie des composants électroniques( ECIA), l’émergence de l’épidémie de COVID-19 a entraîné un retard dans les lancements de produits, une perturbation des événements de la chaîne d’approvisionnement et d’autres activités de l’industrie. Plusieurs fabricants arrêtent temporairement les unités de fabrication en raison de la moindre demande pour les produits, en raison des mesures de confinement et des ressources de fabrication limitées. Les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, tels que les capteurs, connaissent des retards importants dans les délais, ce qui a affaibli la chaîne d’approvisionnement. Tous ces facteurs entravent le marché des capteurs CVC.

L’industrie du CVC se développe à un rythme plus rapide en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique avec l’avènement de la prise en charge des capteurs IoT. La Chine, l’Inde, les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni font partie des pays qui adoptent fortement les systèmes de CVC. De plus, la demande croissante des pays d’Asie du Sud soutient fortement la croissance du marché. Par exemple, selon le rapport de l’AIE, l’Asie du Sud-Est devrait atteindre la consommation de 300 millions d’unités d’ici 2040. La pollution croissante et la demande croissante de technologies intelligentes à économie d’énergie, telles que les systèmes de CVC intelligents, devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché des Capteurs HVAC-Profils d’Entreprise

Siemens AG

Emerson Electric Co.

Honeywell International Inc.

Johnson Controls, Inc.

Schneider Electric

TE Connectivity Ltd.

Sensirion AG

Senmatic A/S

À propos de Sensata Technologies, Inc.

BELIMO AIRCONTROLS (ÉTATS-UNIS), INC.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des modes de paiement flexibles et pratiques

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00011983/

À Propos de Nous:

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle sur l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des industries telles que les Semi-conducteurs et l’Électronique, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile et le Transport, la Santé, la Fabrication et la Construction, les Médias et la Technologie, les produits chimiques et les Matériaux.

contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez plus d’informations, veuillez nous contacter:

Personne à contacter: Sameer Joshi

E-mail: sales@theinsightpartners.com

Téléphone: +1-646-491-9876