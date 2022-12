Le marché des capteurs cérébraux sans fil devrait atteindre le TCAC de 10,30 % d’ici 2029 Principaux moteurs de croissance, tendances, défis et paysage concurrentiel

Le dernier rapport de recherche sur le marché mondial des capteurs cérébraux sans fil publié fournit une évaluation détaillée des acteurs clés et émergents présentant les profils d’entreprise, les offres de produits / services, le prix du marché et les revenus des ventes pour mieux dériver l’estimation de la taille du marché. Le rapport de recherche sur le marché mondial des capteurs cérébraux sans fil le plus approprié, exclusif, réaliste et admirable est livré avec fidélité à tous les besoins de l’entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des capteurs cérébraux sans fil devrait croître à un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. On estime que le segment des appareils d’ électroencéphalographie (EEG) détient la plus grande part du marché des capteurs cérébraux sans fil. L’activité électrique du cerveau peut être enregistrée à l’aide de capteurs EEG. Les signaux sont numérisés et amplifiés avant d’être transférés vers un appareil mobile ou un ordinateur pour traitement et stockage.

Développement récent

En mai 2021, Morningside Ventures avait parrainé 17,5 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série A pour Neuroelectrics, un pionnier des technologies et des thérapies de stimulation cérébrale. Le financement sera utilisé pour faire avancer les essais cliniques sur l’épilepsie focale réfractaire et le traitement à domicile de la dépression réfractaire, ainsi que la plateforme thérapeutique de stimulation électrique transcrânienne non invasive de Neuroelectrics.

Scénario de marché :

Ces dernières années, le nombre d’accidents de la route a augmenté parallèlement à l’augmentation du taux de prévalence des troubles cérébraux. Ces facteurs entraînent une forte demande de capteurs cérébraux sans fil sur le marché. Les capteurs cérébraux ont évolué à la suite d’avancées technologiques importantes dans les interfaces cerveau-ordinateur. La communication sans fil permet d’accéder aux capteurs à distance.

La pression et la température intracrâniennes des personnes atteintes de lésions cérébrales traumatiques graves sont surveillées à l’aide de capteurs cérébraux sans fil. Les capteurs cérébraux sans fil comprennent les appareils d’électroencéphalographie, les appareils de surveillance du sommeil, les appareils Doppler transcrâniens et autres. Ces capteurs aident à la surveillance des changements neurologiques et à l’amélioration des capacités cognitives. Ces capteurs sont sans fil et peuvent être accessibles via un réseau sans fil à l’aide d’un smartphone , d’une tablette ou d’un ordinateur, ce qui rend l’appareil plus rentable.

Dynamique du marché des capteurs cérébraux sans fil

Conducteurs

L’augmentation de l’adoption de modes de vie malsains

L’acceptation croissante des modes de vie sédentaires dans le monde est l’un des principaux moteurs du marché des capteurs cérébraux sans fil. Les accidents vasculaires cérébraux et la migraine sont causés par une variété de mauvais choix de vie, y compris l’alcoolisme et le tabagisme.

Augmentation du taux de prévalence du TBI

Le taux de prévalence croissant des lésions cérébrales traumatiques (TBI) accélérera la demande pour le marché des capteurs cérébraux sans fil. Les traumatismes crâniens sont causés par un coup, une bosse ou un choc à la tête qui cause des lésions cérébrales permanentes ou temporaires. Les blessures sportives, les blessures par balle, les chutes, la violence domestique et les accidents de voiture sont toutes des causes courantes de traumatisme crânien.

De plus, l’augmentation du nombre d’accidents de la route augmentera la demande de capteurs cérébraux sans fil et propulsera davantage le taux de croissance du marché. Un autre facteur important entraînant l’expansion du marché est le taux d’incidence croissant de maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer , l’épilepsie et autres. En outre, l’augmentation de la capacité de dépenses en soins de santé et l’avancement des infrastructures de soins de santé sont les principaux moteurs qui renforceront la croissance du marché. L’urbanisation rapide et l’augmentation du niveau des revenus disponibles dans les pays en développement et développés influenceront le taux de croissance du marché des capteurs cérébraux sans fil.

Des opportunités

Croissance des initiatives gouvernementales

L’augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales ainsi que les progrès du cadre de développement clinique des pays en développement offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des capteurs cérébraux sans fil. De plus, la demande croissante des marchés émergents et les progrès technologiques augmenteront encore le taux de croissance du marché des capteurs cérébraux sans fil à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux capteurs et la complexité de la compréhension des fonctionnalités du produit entraveront la croissance du marché. De plus, des réglementations strictes en matière de sécurité et de validation mettront à l’épreuve le marché des capteurs cérébraux sans fil. Cependant, la pénurie de professionnels qualifiés et les problèmes de compatibilité freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des capteurs cérébraux sans fil fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des capteurs cérébraux sans fil, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

EMOTIV, Advanced Brain Monitoring, Inc.

Muse

NeuroSky

Neuroélectrique

Brain Products GmbH

Natus Medical Incorporé

Société Nihon Kohden

Koninklijke Philips NV

General Electric

Siemens Healthcare GmbH

Compumedics Limitée

Medtronic

Société des sciences de la vie Edwards

Surveillance avancée du cerveau, Inc.

BrainScope

Systèmes NeuroWave Inc

Cadwell Industries, Inc.

Jordanie NeuroScience, Inc

Quest Diagnostics Incorporé

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des capteurs cérébraux sans fil jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Portée du marché mondial des capteurs cérébraux sans fil

Le marché des capteurs cérébraux sans fil est segmenté en fonction des produits, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Appareils d’électroencéphalographie (EEG)

Dispositifs de surveillance du sommeil

Appareils de magnétoencéphalographie (MEG)

Appareils Doppler transcrâniens (TCD)

Moniteurs de pression intracrânienne (PIC)

Accessoires

Sur la base du produit, le marché des capteurs cérébraux sans fil est segmenté en appareils d’électroencéphalographie (EEG), appareils de surveillance du sommeil, appareils de magnétoencéphalographie (MEG), appareils Doppler transcrâniens (TCD), moniteurs de pression intracrânienne (ICP) et accessoires.

Application

Épilepsie

La maladie de Huntington

Blessures cérébrales traumatiques

Démence

Migraine

Les troubles du sommeil

La maladie de Parkinson

Accident vasculaire cérébral

Sur la base des applications, le marché des capteurs cérébraux sans fil est segmenté en épilepsie , maladie de Huntington, lésions cérébrales traumatiques, démence, migraine, troubles du sommeil, maladie de Parkinson et accident vasculaire cérébral.

Les utilisateurs finaux

Instituts de recherche

Hôpitaux de neurologie

Centres de diagnostic

Autres

Le segment des utilisateurs finaux est segmenté en instituts de recherche, hôpitaux de neurologie, centres de diagnostic et autres.

