Le marché des capteurs automobiles devrait atteindre 51,58 milliards USD d’ici 2028 L’

augmentation de la demande d’électrification des véhicules, la formulation de réglementations gouvernementales strictes liées aux émissions entraîneront le marché des capteurs automobiles à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Taille du marché des capteurs automobiles – 24,46 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 9,7%, tendances du marché – Demande croissante de véhicules autonomes, APAC devrait enregistrer la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision

Le marché des capteurs automobiles était évalué à 24,46 USD milliards en 2020 et devrait atteindre 51,58 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 9,7 % TCAC au cours de la période de prévision (de 2020 à 2028). Le développement continu de l’application et de la technologie des capteurs électroniques automobiles, le souci croissant de la sécurité, la demande croissante d’automatisation dans les automobiles, la demande de voitures conceptuelles des consommateurs à revenu élevé et l’utilisation croissante de capteurs dans les voitures hybrides semi-hybrides et électriques stimulent la demande de marché des capteurs automobiles

sont le type de transducteurs qui détectent la différence dans son environnement due à une modification mécanique et la transfèrent sous forme de signal optique ou électrique au composant concerné. Dans le véhicule, des capteurs sont utilisés pour développer un système de contrôle centralisé pour la voiture. Des capteurs sont installés dans les véhicules pour augmenter la fiabilité du véhicule et la sécurité du passager. Différents capteurs tels que la température, les capteurs de pression, les capteurs de position, les capteurs de vitesse, les NOx, les capteurs d’oxygène et de nombreux autres capteurs sont utilisés dans l’automobile.

Les capteurs sont utilisés dans presque toutes les parties du véhicule comme le châssis, les moteurs, l’embrayage, les freins, la transmission, le contrôle et la sécurité. Il existe plusieurs types de capteurs différents, tels que les capteurs de vitesse, les capteurs de pression, les capteurs d’humidité, les capteurs de température, les capteurs de sécurité, etc. Les capteurs de pression ont de nombreuses applications dans les domaines du carburant, de la sécurité et du moteur. Il existe différents sous-types de capteurs de pression tels que le capteur de pression de carburant, le capteur de pression de climatisation, le capteur de pression d’admission, le capteur de pression d’huile, etc. Dans le véhicule, des capteurs de pression moteur sont utilisés pour réguler ou faire fluctuer la puissance délivrée par le moteur chaque fois que le véhicule accélère ou que les freins sont appliqués ; il surveille également le liquide de refroidissement et la pression d’huile. Pour des raisons de sécurité, les capteurs de pression s’adaptent à tous les terrains routiers et évitent le dérapage des véhicules. Les capteurs d’humidité détectent et mesurent la vapeur d’eau et détectent également les pare-brise embués.

L’Europe devrait détenir la deuxième plus grande part de marché sur le marché des capteurs automobiles grâce à la présence d’acteurs clés dans cette région. Les investissements élevés dans la recherche et le développement par les équipementiers automobiles en Europe soutiennent la fabrication de capteurs plus avancés sur le plan technologique que dans toute autre région. Cela s’est avéré être l’une des principales raisons de la domination continue de l’Europe sur le marché des capteurs automobiles.

Robert Bosch (Allemagne), Continental AG (Allemagne), Delphi Automotive (Royaume-Uni), Denso Corporation (Japon), Infineon Technologies (Allemagne), Sensata Technologies (États-Unis), Allegro Microsystems (États-Unis), Analog Devices (États-Unis), Elmos Semiconductor (Allemagne), et CTS Corporation (États-Unis) et d’autres opèrent sur le marché des capteurs automobiles

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que la demande de capteurs automobiles devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision compte tenu du nombre croissant de véhicules dotés de fonctions de conduite autonome , et actuellement, la conduite autonome de niveau 2 et de niveau 3 est commercialisée

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), la technologie actuellement en plein essor est alimentée par des capteurs automobiles qui stimulent le marché des capteurs automobiles. De plus, l’autonomie du véhicule serait obtenue en incorporant des microcontrôleurs efficaces et des capteurs de haute précision.

Le capteur Lidar est le capteur le plus important pour un véhicule automobile autonome. Les véhicules autonomes ou autonomes testés par des entreprises telles que Uber, Alphabet, Toyota et d’autres s’appuient fortement sur ce type de capteurs pour se localiser sur les cartes détaillées dont ils ont besoin pour se déplacer et pour identifier des choses comme d’autres véhicules et piétons

. Le nombre croissant de véhicules équipés de capteurs de conduite autonome accélérera la croissance du marché des capteurs automobiles. La conduite autonome est principalement réalisée par les capteurs de microcontrôleur très efficaces et précis. Les véhicules audiovisuels sont capables de détecter leur environnement et le mouvement en toute sécurité est efficace à l’aide des capteurs.

Par segment d’application, le sous-segment d’échappement connaîtra une meilleure croissance au cours de la période de prévision. Le capteur d’échappement avancé fait passer les performances du moteur à un niveau supérieur en garantissant moins d’émissions de dioxyde de carbone avec une consommation de carburant efficace par véhicule.

Les capteurs d’images sont également largement utilisés pour mettre à jour les cartes routières et fournir d’autres directions cruciales. Comme, s’il y a une route à sens unique sans panneaux, les systèmes les ont mis à jour sur le cloud avec la mise à jour des personnes concernées sur les exigences d’un panneau

La région Asie-Pacifique devrait diriger le marché des capteurs automobiles au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la production et de la vente de véhicules dans cette région. La stabilité des conditions économiques et l’amélioration du niveau de vie sont les principales raisons des ventes de véhicules dans cette région.

La Chine est le principal acteur et représente la plus grande part du marché des capteurs automobiles dans cette région. D’autres pays comme l’Inde, le Japon et la Corée du Sud ont également connu une augmentation de l’installation de capteurs automobiles.

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté l’industrie par technologie , par fonction, par processus, par composant et par région:

marché des capteurs automobiles par type (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

température

pression

position

oxygène

NOx

vitesse

inertiels

par applications (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Groupe motopropulseur

Châssis

Échappement

Sécurité et contrôle

Électronique de carrosserie

Télématique

ADAS

Autres

Marché des capteurs automobiles par type de véhicule (chiffre d’affaires, en millions USD; 2020-2028)

Véhicule de tourisme Véhicule

utilitaire léger (VUL) Véhicule utilitaire

lourd (VHC)

Marché des capteurs automobiles par propulsion (Revenu, USD Million ; 2020–2028)

Véhicules électriques

essence

