Le marché des capteurs à ultrasons devrait atteindre un TCAC de 6,20 % d’ici 2028

Le marché des capteurs à ultrasons devrait atteindre 6 454,2 millions de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les capteurs à ultrasons sont largement utilisés dans divers secteurs industriels, notamment la médecine et la santé, le pétrole, l’automobile, l’alimentation et les boissons, la fabrication, l’armée et la défense. De tels capteurs trouvent une large applicabilité dans l’industrie manufacturière. Par exemple, des dispositifs de détection à ultrasons sont utilisés pour la détection d’objets externes dans l’inspection de la qualité des aliments. De plus, ces éléments sont utilisés pour la détection d’erreurs telles que la dégradation et les fissures des matériaux et pour identifier l’uniformité des produits dans les industries de l’emballage, du papier et du textile.

L’exigence de détection d’objets et de leurs distances dans plusieurs industries a augmenté la croissance des capteurs à ultrasons à l’échelle mondiale. Il existe une demande croissante pour ces capteurs dans le secteur de la santé. Ils aident en temps réel, donnent des visualisations en direct, permettent des prélèvements thérapeutiques ou de biopsie tissulaire pour identifier l’organe cible. Ces capteurs aident également au diagnostic d’organes tels que le pancréas, les reins, le foie et la vésicule biliaire. Ces applications croissantes de ces capteurs ont augmenté sa demande dans le secteur de la santé.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 9,2 % au cours de la période de prévision. Les économies basées sur la production telles que le Japon, la Chine et la Corée adoptent fréquemment cette technologie pour leurs besoins en emballage industriel et en production. Avec l’augmentation des dépenses de santé dans plusieurs sections de la région, la région devrait croître à une vitesse constante au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché des capteurs à ultrasons sont Branson Ultrasonic Corp., Honeywell International Inc., Toshiba America Medical Systems, Inc., OMRON Corporation, Murata Manufacturing Co., Ltd., APC International Ltd., Siemens Ag, Rockwell Automation, Inc. ., GE Healthcare, Ltd. et Pepperl+Fuchs GmbH.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des capteurs à ultrasons devrait atteindre 6 454,2 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision.

L’application de détection d’objets représentait la plus grande part de 29,7 % du marché en 2018.

Le segment des utilisateurs finaux automobiles représentait la plus grande part de 29,3 % du marché en 2018.

Le type de mesure de distance devrait connaître un TCAC plus élevé de 9,6 % au cours de la période de prévision.

La plus grande part est représentée par l’Europe avec une part de 32,2% du marché en 2018, suivie de la région Asie-Pacifique. Les évolutions technologiques de l’informatique ont conduit à des améliorations constantes de ces capteurs dans la région. Des pays comme l’Allemagne et la Chine abritent diverses industries manufacturières qui ont choisi l’automatisation dans leurs installations existantes pour s’adapter à la concurrence. L’automatisation permet une communication avancée et une coordination précise à l’intérieur des usines. Il garantit également une flexibilité dans les méthodes de fabrication.

Divers acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

Waymo, une entreprise qui s’est construite à partir du plan de véhicule autonome de Google, a légitimement annoncé son service de voiture autonome dans la banlieue de Phoenix, aux États-Unis, en décembre 2018. Uber et Lyft s’efforcent d’adapter l’innovation pour réduire les bénéfices humains. conducteurs suivant le développement.

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché sur le base de l’application, du type, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives de l’application (volume, milliers d’unités ; et revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Détection d’objets

Mesure du niveau de liquide Mesure

distance

Détection anti-collision

Autres

types Perspectives (volume, milliers d’unités ; et chiffre d’affaires, en milliards USD ; 2016-2026)

Détection de proximité

Mesure

Perspectives de l’utilisateur final (volume, milliers d’unités ; et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Automobile

Médical et soins

Chimie

Construction

Autres

