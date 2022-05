Le marché des capteurs à ultrasons croît à un TCAC de 8,4% de 2019 à 2027

Les capteurs à ultrasons sont largement utilisés dans diverses industries, notamment l’alimentation et les boissons, les produits chimiques, le médical, l’automobile, l’agriculture, la gestion des eaux usées, etc. En raison d’une augmentation de l’intégration de l’automatisation dans la fabrication et d’autres industries, l’utilisation de l’industrie 4.0 contribue fortement à la croissance du marché des capteurs à ultrasons. De plus, l’utilisation de capteurs dans les véhicules autonomes et autres véhicules dotés de fonctionnalités ADAS pour mesurer l’autonomie pendant le stationnement offre d’autres opportunités de croissance à l’industrie automobile. Au contraire, la disponibilité de produits de substitution tels qu’un capteur optique pour mesurer la distance pourrait constituer un obstacle à la croissance du marché des capteurs à ultrasons.

Les constructeurs automobiles du monde entier observent une demande importante d’appareils intelligents dans leurs véhicules. Cela a conduit les constructeurs automobiles à se concentrer en permanence sur l’innovation, la conception et le développement de voitures autonomes qui ont déjà attiré un bon pourcentage de clients dans les principaux pays constructeurs automobiles. L’industrie automobile et des semi-conducteurs, se concentrent continuellement sur l’amélioration des technologies, la négociation des prix des matières premières, et enfin l’intégration des voitures avec des technologies robustes. L’adoption croissante des systèmes ADAS avancés a un impact positif sur le capteur à ultrasons. L’ADAS est une tendance émergente en matière d’automatisation visant à compenser les erreurs humaines à l’aide de capteurs à ultrasons, car il s’agit d’un élément crucial. Ce facteur devrait déclencher la croissance du capteur à ultrasons dans les années à venir.

Géographiquement, le marché des capteurs à ultrasons est segmenté en Amérique du Nord, APAC, Europe, MEA et SAM. L’Europe a dominé le marché des capteurs à ultrasons en 2018 avec une part de marché importante, tandis que l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2019 à 2027. L’Europe compte quelques pays bien développés et la région possède un solide secteur automobile et chimique qui devrait stimuler la croissance du marché des capteurs à ultrasons dans la région. La région APAC possède un secteur manufacturier solide et certaines économies technologiquement avancées telles que le Japon et la Corée du Sud. Le secteur manufacturier solide, la popularité croissante de l’automatisation et le secteur automobile solide sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des capteurs à ultrasons dans la région APAC.

APAC est le deuxième plus grand marché sur le marché des capteurs à ultrasons. Outre l’Europe et la région Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord reste le troisième segment géographique du marché des capteurs à ultrasons. En Amérique du Nord, la popularité croissante de l’automatisation des processus, la forte industrie de la fabrication et des aliments et boissons dans des pays tels que les États-Unis et le Canada, et la présence d’un grand nombre de fabricants de capteurs à ultrasons sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient soutenir la croissance du marché des capteurs à ultrasons dans la région.

Impact Du Covid-19 Sur Le Marché Des capteurs À ultrasons

Le COVID-19 a débuté à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide dans le monde entier. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. En raison de la situation pandémique actuelle, de nombreuses entreprises de l’industrie des capteurs à ultrasons connaissent des limitations dans les activités de fabrication et de production, ainsi que des problèmes logistiques en raison des restrictions commerciales en cours. Cependant, avec l’ouverture de plusieurs marchés à travers le monde, le développement technologique et les initiatives prises par divers gouvernements pour soutenir la croissance économique et industrielle, la demande future du marché des capteurs à ultrasons devrait croître à un rythme positif et régulier dans les années à venir.

Le marché des capteurs à ultrasons a été dérivé des tendances du marché et des facteurs de génération de revenus de cinq régions différentes à travers le monde, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et SAM. La région Europe détient la part de marché la plus élevée, tandis que l’APAC devrait également être la région à la croissance la plus rapide dans les années à venir. Le secteur industriel européen a rapidement adopté de nouvelles technologies qui devraient stimuler la croissance des capteurs à ultrasons dans le segment industriel. De plus, le gouvernement de la région prend également des initiatives pour le développement de l’adoption de nouvelles technologies par le secteur industriel. D’autre part, le secteur automobile en Asie-Pacifique est robuste et joue un rôle essentiel dans le soutien de l’économie. La Chine, le Japon et la Corée du Sud comptent parmi les plus grands fabricants de véhicules automobiles au monde. En outre, le Japon est une économie bien développée et l’une des économies les plus automatisées au monde.

Le marché des capteurs à ultrasons par application est segmenté en détection de niveau de liquide, ligne de production, mesure de distance, etc. La ligne de production détient une part importante du marché et devrait être l’utilisateur final à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En intégrant des capteurs à ultrasons dans les étages de l’usine, cela aiderait les entreprises manufacturières à maximiser leur efficacité grâce à des mesures et un contrôle précis. Sur le type, le marché des capteurs à ultrasons est segmenté en capteurs de proximité, capteurs rétroréfléchissants, capteurs à faisceau traversant, etc. Les capteurs à faisceau traversant ont dominé le marché avec une part de marché la plus élevée. Les capteurs à faisceau traversant sont utilisés lors de la détection d’objets opaques, de petits objets, de la localisation précise d’un objet, du contenu d’un récipient, etc.

Marché Mondial des Capteurs à Ultrasons-Profils d’entreprise

* Balluff GmbH

* Groupe Baumer

* Honeywell International, Inc.

* Keyence Corporation

* Migatron Corporation

* Murata Manufacturing Co. Ltd.

* Omron Corporation

* Pepperl + Fuchs AG

* Rockwell Automation, Inc.

* Siemens AG

