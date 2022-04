Le marché des capteurs à fibre optique devrait atteindre 5 506,24 millions de dollars américains d’ici 2028 | TCAC de 9,16 % de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des capteurs à fibre optique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par application et verticale», le marché devrait atteindre 5 506,24 millions de dollars US d’ici 2028 contre 2 980,47 millions de dollars US en 2021 ; il devrait enregistrer un TCAC de 9,16 % de 2021 à 2028.

Divers gouvernements prennent des initiatives pour propulser le développement des villes intelligentes dans leurs économies respectives. En mars 2021, Optromix, Inc. a annoncé que les capteurs à fibre optique peuvent être installés en tant que composant du transport intelligent. La société est engagée dans la fourniture de services intelligents d’analyse du trafic et de planification d’itinéraires dans les grandes villes. Ces services s’appuient sur des solutions en fibre optique pour la collecte et le traitement des données de circulation des véhicules. En outre, la mission Smart Cities du gouvernement indien s’est concentrée sur la promotion de villes durables et inclusives qui offrent des infrastructures essentielles et offrent une qualité de vie décente, ainsi qu’un environnement durable et propre grâce à l’application de solutions intelligentes. L’initiative des villes vertes et intelligentes du gouvernement indien donne une impulsion à l’industrie actuelle de la fibre optique dans le pays pour le développement de systèmes de fibre optique économes en énergie et économiques. Ces efforts du gouvernement attirent l’attention des acteurs du marché de la fibre optique sur le marché indien, faisant ainsi de l’Inde une plaque tournante mondiale pour la fabrication de fibres optiques. Ainsi, l’augmentation du développement des villes intelligentes propulse la croissance des acteurs du marché des capteurs à fibre optique.

Téléchargez un exemple de rapport PDF ici : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000943/

En fonction de l’application, le marché des capteurs à fibre optique est segmenté en détection de température, détection de pression, détection acoustique, détection de contrainte et autres. Le segment de la détection de température détenait la plus grande part de marché en 2020. Sur la base de la verticale, le marché des capteurs à fibre optique peut être segmenté en pétrole et gaz, fabrication, infrastructure, électricité et services publics, et autres. Le segment du pétrole et du gaz détenait la plus grande part de marché en 2020. Géographiquement, le marché est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait la part importante du marché mondial.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des capteurs à fibre optique

La pandémie de COVID-19 a créé d’énormes perturbations dans tous les secteurs, y compris l’électronique et les semi-conducteurs. Chaque phase du modèle d’entreprise a connu un changement radical, y compris les unités de fabrication, les dépenses en capital, la R&D, la demande, la chaîne d’approvisionnement, les décisions de production et les fusions et acquisitions (M & M&A). Au cours des derniers mois, l’épidémie de COVID-19 a mis à rude épreuve l’électronique et les fabricants dans l’élaboration de stratégies. La perturbation des fournisseurs de matières premières, la fermeture temporaire des unités de fabrication, le financement limité et la faible demande des clients ont eu un impact négatif sur les fabricants d’électronique et de semi-conducteurs.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000943

Selon l’Electronic Components Industry Association (ECIA), l’épidémie de COVID-19 a entraîné un retard dans les lancements de produits et une perturbation des événements de la chaîne d’approvisionnement et d’autres activités de l’industrie. Plusieurs fabricants ont temporairement arrêté les unités de fabrication en raison d’une moindre demande pour les produits en raison des mesures de verrouillage et des ressources de fabrication limitées. De plus, les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, y compris les capteurs, ont connu un retard substantiel dans les délais de livraison. Au cours du premier trimestre 2020, de nombreux fabricants chinois avaient temporairement fermé leurs installations de fabrication, montrant ainsi une baisse de l’offre et de la demande de produits électroniques et semi-conducteurs dans le monde. Ces facteurs ont eu un impact négatif sur le marché des capteurs à fibre optique.

AOMS Technologies, Baumer Holding AG, Davidson Instruments, Keyence Corporation, Omnisens SA, Omron Corporation, OptaSense Ltd, SICK AG, Solifos AG et Yokogawa Electric Corporation font partie des principales entreprises opérant sur le marché des capteurs à fibre optique.

Passez un bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000943/

Nous contacter

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Identifiant de messagerie : sales@theinsightpartners.com

https://www.digitaljournal.com/pr/3d-display-market-size-worth-us-3290-83-million-by-2028-cagr-28-3-the-insight-partners