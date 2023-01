Le marché des capsules dentaires devrait atteindre 60,88 milliards USD d’ici 2029

Les capsules dentaires sont utilisées comme chambres de mélange pour mélanger les composants liquides et en poudre afin de former des amalgames et pour séparer les composants liquides et en poudre pendant le transport et le stockage. Les récipients cassables pour les composants liquides des amalgames dentaires sont contenus dans des capsules dentaires automatiques. Le récipient est maintenu dans la capsule par un manchon ou un disque de retenue de sorte que le dentiste peut utiliser l’amalgame immédiatement sans avoir à séparer le récipient de l’amalgame.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des bouchons dentaires atteindra 60,88 milliards USD d’ici 2029, contre 36,32 milliards USD en 2021, avec une croissance à un TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Segments, portée géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie d’experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des capsules dentaires incluent GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Gilead Sciences, Sanofi, Merck & Co, Roche Pharmaceuticals, Pfizer, Novartis, Foshan scs. Les données sur la part de marché des dispositifs médicaux de Zhengzhou Link Medical Devices Co., Ltd. sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des capsules dentaires détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux et offre des opportunités en termes de sources de revenus émergentes. Réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches et applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations du marché Pour plus d’informations sur les produits dentaires du marché des capsules, veuillez contacter Databridge Market Research. CV d’analyste,

Marché mondial des capsules dentaires et portée de la taille du marché

Le marché des capsules dentaires est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance de ces segments peut aider à analyser un segment à faible croissance au sein d’une industrie et fournir aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications pour le marché.

En fonction du type, le marché des bouchons dentaires est segmenté en verre, plastique, métal et autres.

Le marché des capsules dentaires a été segmenté en fonction de l’application dans les hôpitaux, les cliniques et les segments des soins à domicile.

Analyse au niveau du pays du marché des capsules dentaires

Comme mentionné ci-dessus, le marché des capsules dentaires est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type et application. Les pays couverts par le rapport sur le marché des capsules dentaires comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), certains Moyen-Orient et Afrique ( MEA) ;Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des capuchons dentaires en raison de la prise de conscience croissante des avantages des capuchons dentaires et des développements technologiques et de la croissance de l’industrie dentaire, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. De 2020 à 2027, l’industrie dentaire verra de plus en plus de progrès.

La section par pays du rapport sur le marché des capsules dentaires fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements dans les réglementations du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les enjeux d’une concurrence importante ou peu fréquente avec les marques locales et nationales ;

