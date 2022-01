Le marché des capsules de polylaminate devrait croître à un taux de 3,50% pour la période de prévision de 2021 à 2028 | Amcor plc ; Société de développement industriel sal; Mondial Capsule SRL ; ENOCAPSULE INC

Le rapport sur le marché des capsules de polylaminate analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison des applications croissantes dans l’emballage de produits de liqueur haut de gamme tels que les champagnes, le vin et autres.

Les capsules de polylaminate sont constituées d’une jupe cousue à trois couches en aluminium-polyéthylène-aluminium et d’un disque supérieur en aluminium. Ils fournissent une solution d’emballage professionnelle et rentable. Les capsules de polylaminate et presque d’étain peuvent être estampées à chaud et ont une variété d’options d’illustration supérieures. Les deux substrats peuvent avoir une languette de coupe en C ajoutée pour un retrait facile.

Le rapport sur le marché des bandes de papier kraft présente les entreprises suivantes, notamment : – Amcor plc ; Société de développement industriel sal; Mondial Capsule SRL ; ENOCAPSULE INC.; Capsules Rivercap SA; Saxco International.; Viscose Closures Ltd.; H. Erben Ltd ; Entreprises non-conformistes, Inc. ; Spa à capsules Battistella ; Ramondin ; JANSON CAPSULES ÉTATS-UNIS ; BT-Watzke GmbH ; Cork Supply États-Unis; ENTREPRISES G3 ; PREMIÈRE LIGNE; Lafitte-USA.; GROUPE KETE LIMITÉ ; VINOCOR; Ekam mondial ;

Par type de matériau (polyéthylène, chlorure de polyvinyle, aluminium, autres), épaisseur (inférieure à 100 microns, 100 à 150 microns, 150 à 175 microns, supérieure à 175 microns), application (champagne, rhum, vin, vodka, whisky, autres)

