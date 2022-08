Le marché des canettes Métalliques pour aliments et boissons Atteindra 43,42 Milliards de dollars D’ici 2028: Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché des canettes métalliques pour aliments et boissons était évalué à 27,55 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 43,42 milliards de dollars d’ici 2028, à un TCAC de 5,80%. La demande croissante de produits alimentaires emballés à travers le monde a donné au marché mondial la poussée nécessaire au cours des dernières années en raison du passage à l’évolution des modes de vie trépidants et de l’exigence de repas à emporter avec des emballages alimentaires pratiques sont les principaux facteurs conduisant le marché des canettes métalliques pour aliments et boissons. Le marché mondial des boîtes métalliques pour aliments et boissons a connu un taux de croissance remarquable au cours des dernières années en raison de la montée en flèche de l’industrie de l’emballage. L’industrie de l’emballage utilise largement des canettes métalliques pour les aliments et les boissons et en raison de leur nature respectueuse de l’environnement. La demande croissante de produits alimentaires emballés dans le monde entier a donné au monde une impulsion significative au cours des dernières années. Les canettes métalliques sont utilisées pour emballer des conserves, des aliments pour animaux de compagnie, des boissons et autres. Boîtes métalliques pour l’emballage car elles relèvent des réglementations de sécurité et des normes d’hygiène de l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons. Les attributs de recyclage des métaux et la protection et la sécurité accrues des produits devraient être l’un des principaux facteurs de croissance du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons.

Les produits chimiques font partie de la vie quotidienne des consommateurs. Les revêtements chimiques appliqués à l’intérieur des canettes et des boissons pour l’anti-corrosion et l’amélioration de la résistance du matériau sont nocifs s’ils sont consommés en grande quantité, ce facteur devrait également être un facteur majeur limitant la croissance du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons. La demande pour des formes d’emballage plus légères et une plus grande facilité d’utilisation devrait stimuler la croissance des solutions en plastique flexible, ce qui encourage l’adoption des emballages en plastique, ce qui peut entraver la demande d’emballages métalliques.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• L’acier étamé est largement utilisé dans les canettes métalliques pour l’emballage de boissons alcoolisées, de boissons gazeuses gazeuses (CSD, tisanes et cafés, et jus de fruits et légumes.

* Les canettes en métal alimentaire du marché des canettes en métal pour aliments et boissons étaient l’un des produits les plus consommés, représentant 18,2% des parts de marché en 2020. Les boîtes métalliques offrent des avantages, notamment une conservation à long terme et une stérilisation à haute température pour les emballages alimentaires. Néanmoins, l’effet de corrosion associé à l’étain lorsqu’il est en contact avec des fruits et des aliments acides est prévisible pour restreindre la croissance de l’industrie des boîtes métalliques alimentaires dans un proche avenir.

• L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons au cours de la période de prévision avec un TCAC d’environ 4,5%. Le revenu disponible en boule de neige, la disponibilité d’une vaste gamme de bières à des coûts variables et l’influence de la culture occidentale devraient augmenter la demande de bière en Asie. En outre, l’augmentation de la consommation de bière par la population plus jeune est susceptible d’être l’un des principaux facteurs contribuant à l’augmentation de la consommation de bière dans la région, ce qui favorise finalement le marché des canettes métalliques pour aliments et boissons

• Les principaux acteurs du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons sont Crown Holdings, Inc. (États-Unis), Ball Corporation (États-Unis), Silgan Holdings Inc. (États-Unis), Ardagh Group (Luxembourg) et CAN-PACK S.A. (Pologne). Les autres acteurs sont Kian Joo Group (Malaisie), CPMC Holdings Limited (Chine), Kingcan Holdings Limited (Chine), Tetra Laval International S.A. (Suisse) et HUBER Packaging Group GmbH (Allemagne).

• En ce qui concerne la région, le marché mondial des canettes métalliques pour aliments et boissons est segmenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. En renforçant son cœur de métier sur le marché européen, HUBER Packaging Group (Allemagne) a acquis avec succès les installations d’emballage en fer blanc chimico-techniques CROWN en Suisse (Aesch), Finlande (Helsinki), Grande-Bretagne (Liverpool) en avril 2015, cette acquisition a créé une plate-forme efficace pour les consommateurs et encouragera la consolidation du marché européen de l’emballage en fer blanc également avec l’ouverture d’un centre de compétences en Suisse, un deuxième pilier qui en vaudra la peine à l’avenir. En outre, en se concentrant sur les économies en développement telles que le Japon, l’Inde et la Chine, on s’attend à ce que l’industrie des canettes métalliques pour aliments et boissons connaisse une croissance rapide du marché en raison de la réduction des coûts de main-d’œuvre et de l’augmentation de la population jeune dans la région.

Segments couverts dans le rapport:

Ce rapport prévoit une croissance des revenus au niveau mondial, régional et national et fournit une analyse des tendances du marché dans chacun des sous-segments de 2016 à 2028. Aux fins de cette étude, des rapports et des données ont segmenté le marché des boîtes métalliques pour aliments et boissons en fonction du type, du matériau, de l’application et de la région:

Sur la base du type, (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028, Volume, Millions d’unités)

* boîtes de 2 pièces

* boîtes de 3 pièces

Sur la base du matériel, (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028, Volume, Millions d’unités)

* Canettes en aluminium

* Boîtes en acier

Sur la base de l’application, (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028, Volume, Millions d’unités)

• Aliment

o Fruits et légumes

o Plats cuisinés

o Aliments pour animaux de compagnie

o Viandes et fruits de mer

o Autres produits alimentaires

• Boisson

o Boissons alcoolisées

o Boissons gazeuses

o Boissons sportives et énergisantes

o Autres boissons

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028, Volume, Millions d’Unités)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

