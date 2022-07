Le marché des caméras InGaAs atteindra 183,35 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à 7,9% CAGR: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « InGaAs Camera Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Camera Cooling Technology, Scanning Type, and Application », le marché devrait passer de US$ 107,99 millions en 2021 à 183,35 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,9 % de 2021 à 2028. Le marché mondial des caméras InGaAs est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et SAM. L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2020, suivie de l’APAC et de l’Europe. L’APAC devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. L’adoption croissante par les industries militaires et de la défense et la pénétration croissante des systèmes de vision industrielle alimentent la croissance du marché des caméras InGaAs. De plus, en raison des progrès technologiques, l’Amérique du Nord a été très compétitive, les États-Unis étant un pays développé acceptant les appareils électroniques de technologie moderne. La région compte plusieurs géants technologiques qui investissent des sommes importantes dans le développement de technologies de pointe. Avec la demande croissante d’appareils électroniques de haute qualité et efficaces parmi les Américains, les équipementiers se concentrent sur le développement d’appareils technologiques avancés. Le marché nord-américain des caméras InGaAs devrait croître dans les années à venir en raison de la présence d’acteurs de premier plan dans les domaines militaire et de la défense, de la recherche scientifique et de l’automatisation industrielle, tels que Teledyne Technologies, FLIR Systems et Sensors Unlimited. De plus, selon la collection d’indicateurs de développement de la Banque mondiale, les dépenses militaires des États-Unis représentaient environ 3,74 % de son PIB en 2020, ce qui est compilé à partir de sources officiellement reconnues. Par conséquent, l’augmentation des dépenses militaires et de défense devrait propulser le marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003620/

Market Insights – InGaAs Camera Market

This technology substitutes human visual sense and judgment capabilities with digital cameras and image processing to complement manual inspections and measurements. Different industries incorporate this technology to automate their production and improve product quality and speed.The rising demand for high-quality inspection and automation in various industries is driving the need for machine vision, eventually bolstering the InGaAs camera market. Moreover, the demand for machine vision systems for 3D inspection and vision-guided robots is further driving the InGaAs camera market’s growth. Increasing research and development and the launch of new products by market players are also propelling the InGaAs camera market substantially. For example, Xenics NV offers a small, low-cost, uncooled InGaAs camera to increase the productivity of industrial machine vision systems. Thus, technological advancements in InGaAs cameras are driving the InGaAs camera market’s growth.

Inquire before Buying at – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00003620/

Aperçu du marché – Marché des caméras InGaAs Cette technologie remplace les capacités de sens visuel et de jugement humains par des caméras numériques et le traitement d’images pour compléter les inspections et les mesures manuelles. Différentes industries intègrent cette technologie pour automatiser leur production et améliorer la qualité et la vitesse des produits. La demande croissante d’inspection et d’automatisation de haute qualité dans diverses industries entraîne le besoin de vision industrielle, renforçant éventuellement le marché des caméras InGaAs. De plus, la demande de systèmes de vision industrielle pour l’inspection 3D et les robots guidés par la vision stimule davantage la croissance du marché des caméras InGaAs. L’augmentation de la recherche et du développement et le lancement de nouveaux produits par les acteurs du marché propulsent également considérablement le marché des caméras InGaAs. Par exemple, Xenics NV propose une petite caméra InGaAs non refroidie à faible coût pour augmenter la productivité des systèmes de vision industrielle industriels. Ainsi, les avancées technologiques dans les caméras InGaAs stimulent la croissance du marché des caméras InGaAs.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003620/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des caméras InGaAs

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la situation économique en raison de diverses mesures gouvernementales, telles que le verrouillage et la fermeture des frontières, entraînant des retards dans l’approvisionnement, la fabrication et la livraison. En Asie-Pacifique, la Chine est le premier pays à démarrer son activité économique et a connu une tendance à la reprise de son progrès économique. La crise du COVID-19 a eu des effets négatifs sur diverses industries dans le monde, et l’économie mondiale a connu un effondrement en 2020 et 2021. L’effet de la pandémie de COVID-19 sur les différentes économies diffère en fonction du niveau d’épidémie dans les pays spécifiques. En conséquence, la prévalence des verrouillages à l’échelle nationale pour minimiser la transmission du virus a considérablement perturbé les activités de la chaîne d’approvisionnement et la production de composants, d’équipements, de contrôleurs et de matières premières liés aux caméras InGaAs. Les acteurs du marché des caméras InGaAs ont connu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en 2020 en raison de diverses mesures de confinement imposées par les gouvernements. La crise a également entravé leurs performances de production cette année-là. Cependant, à partir de mi-2021, les chaînes d’approvisionnement des acteurs de la caméra InGaAs se sont stabilisées et le marché des caméras InGaAs a commencé à connaître une croissance à partir de 2022. Hamamatsu Photonics K.K. ; Allied Vision Technologies GmbH ; nouvelles technologies d’imagerie ; Pembroke Instruments, LLC ; Polytec GmbH; Raptor Photonics Limited ; Capteurs illimités ; SWIR Vision Systems Inc. ; et Xenics N.V. font partie des principales sociétés opérant sur le marché des caméras InGaAs.

Achetez une copie du rapport à – À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876