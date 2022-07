Le marché des caméras infrarouges devrait atteindre 9 055,58 millions de dollars américains d’ici 2027

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Prévisions du marché des caméras infrarouges jusqu’en 2027 – Impact et analyse du COVID-19 – par type (fixe et portable), composant (objectif IR, capteur IR, processeur et autres), Longueur d’onde (LWIR, MWIR, NIR et SWIR) et application (électronique grand public, sécurité et surveillance, aérospatiale et défense, et autres) », le marché était évalué à 5 259,70 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 9 055,58 dollars américains. millions d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,1 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan avec leurs développements sur le marché.

Accentuation de l’utilisation des caméras infrarouges aux frontières et aux aéroports pour stimuler la croissance du marché de 2020 à 2027

Les gouvernements et les forces de défense des pays développés et en développement préparent leurs forces de sécurité aux frontières dans le but d’empêcher les intrusions et les intrusions transfrontalières. Les caméras infrarouges modernes sont capables de détecter des cibles à longue distance, ce qui permet aux forces de sécurité d’empêcher toute immigration non autorisée ou illégale. La demande pour ces caméras infrarouges avancées ne cesse d’augmenter parmi les forces de défense et les gouvernements. Par conséquent, plusieurs acteurs du marché des caméras infrarouges développent et introduisent des produits importants pour répondre aux demandes. Par exemple, FLIR Systems, Inc., un fabricant de caméras infrarouges reconnu par l’industrie, a dévoilé en 2020 FLIR Ranger HDC MR, un système robuste de surveillance de la sécurité des frontières à infrarouge à ondes moyennes (MWIR) haute définition. La caméra a la capacité de détecter les activités illégales dans des conditions météorologiques défavorables, en utilisant une solution d’analyse informatique intégrée et de traitement d’image pour minimiser la charge de travail cognitive et permettre aux opérateurs de différencier les véritables menaces des fausses alarmes. Cette solution devrait générer une demande substantielle parmi les forces de sécurité des frontières, ce qui aiderait l’entreprise à augmenter ses ventes annuelles et faciliterait l’essor du marché des caméras infrarouges au fil des ans.

Les sociétés mentionnées sont : Leonardo SpA, Opgal, Teledyne DALSA, Seek Thermal, LYNRED, Thermoteknix Systems Ltd, Axis Communications AB, FLIR Systems, Inc., Fluke Corporation, Infrared Cameras Inc.

Plusieurs industries telles que l’aérospatiale et la défense, l’automobile, la santé et d’autres investissent massivement dans les technologies de pointe pour renforcer leurs capacités avec des machines de pointe et offrir des services améliorés aux clients. Les entreprises basées dans des pays tels que la Russie, les États-Unis et la France développent des caméras infrarouges avancées pour le marché mondial. L’augmentation des achats de caméras infrarouges par l’armée américaine propulse la croissance de son marché des caméras infrarouges. Les pays en développement tels que l’Inde, la Chine et l’Indonésie renforcent leurs capacités militaires en raison de l’augmentation des affrontements frontaliers avec les pays voisins. De plus, l’adoption de caméras infrarouges a augmenté dans le secteur automobile en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Par exemple, en mars 2020,

Aperçu du marché des caméras infrarouges

Le marché mondial des caméras infrarouges a été segmenté comme suit :

Marché des caméras infrarouges – par type

Fixe

Portable

Marché des caméras infrarouges – par composant

Objectif IR Processeur

de capteur IR Autres

Marché des caméras infrarouges – par longueur d’onde

LWIR

MWIR

NIR

SWIR

Marché des caméras infrarouges – par application

Electronique grand public

Sécurité et surveillance

Aérospatiale et défense

Autres

Marché mondial des caméras infrarouges par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

De plus, les entreprises clés contribuant à l’évaluation du marché du laser à fibre sont étudiées de manière approfondie. L’étude comprend une liste de ces entreprises ainsi que des informations exhaustives sur leurs offres, les décisions stratégiques telles que les partenariats, les lancements de produits, les fusions et acquisitions et l’analyse SWOT.

