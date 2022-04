Le marché des caméras haute vitesse est estimé à 302,56 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 7,26% au cours de la période de prévision 2019-2027

Le marché mondial des caméras à grande vitesse est estimé à 302,56 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 7,26 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour représenter 550,36 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les caméras haute vitesse sont utilisées pour filmer des vidéos au ralenti. La caméra prend des milliers d’images en rafale et les compile pour créer une vidéo fluide. Ils permettent d’analyser des événements au ralenti et d’en capturer les effets invisibles à l’œil nu. Les progrès de la technologie des capteurs à grande vitesse ont offert la possibilité de créer des caméras à grande vitesse. Les capacités de résolution plus importantes signifient qu’une image plus nette avec moins de bruit est possible, ce qui peut augmenter les capacités de l’utilisateur à voir des aspects d’un événement qui n’étaient pas visibles auparavant. La caméra à grande vitesse permet d’analyser et de capturer des événements trop rapides pour être vus par l’œil humain. Pour répondre aux demandes des clients, ainsi que plusieurs applications critiques des caméras à grande vitesse, ont conduit au développement de technologies d’imagerie numérique à grande vitesse depuis 1989.

Le gouvernement américain a pris diverses initiatives pour soutenir le secteur manufacturier du pays. Cela comprend des programmes tels que Manufacturing USA, Advanced Manufacturing Technology Consortia, MForesight, Hollings Manufacturing Extension Partnership, Investing in Manufacturing Communities Partnership, Materials Genome Initiative, National Export Initiative, Sustainable Manufacturing Clearinghouse, etc. Ces initiatives offrent divers avantages aux entreprises manufacturières situées dans la région. Le gouvernement du Canada a pris diverses mesures pour promouvoir et attirer les investissements dans son industrie de fabrication automobile. Par exemple, le programme du Fonds d’innovation automobile, le Fonds pour l’emploi et la prospérité, le programme d’innovation des fournisseurs automobiles et l’investissement dans la croissance et la productivité des entreprises, entre autres. Aussi, le pays est dans un accord de libre-échange avec l’UE, attirant ainsi les fabricants de composants automobiles. Cela accélérerait encore la croissance de l’industrie des composants automobiles dans la région. L’innovation et les progrès technologiques sont la clé de voûte de l’économie américaine. Cela représente une opportunité importante pour les principaux fabricants et fournisseurs de systèmes ou de composants. De plus, l’intégration de capteurs, d’accessoires sur un véhicule commercial ainsi que de la technologie est un facteur majeur de conduite de caméras à grande vitesse en Amérique du Nord.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont AOS Technologies AG, Fastec Imaging, Integrated Design Tools, Mikrotron GmbH, NAC Image Technology, NEC Corporation, Optronics GmbH, PCO AG, Photron et Vision Research, entre autres.

Marché des caméras haute vitesse – Répartition géographique, 2018

Le rapport segmente le marché mondial des caméras à grande vitesse comme suit :

Marché mondial des caméras haute vitesse – Par composant

Capteurs d’images

Lentille

Piles

Processeurs d’images

Ventilateurs et système de refroidissement

Systèmes de mémoire

Autres

Marché mondial des caméras haute vitesse – Par résolution

2 MP

2 – 5 MP

5 MP et plus

Marché mondial des caméras haute vitesse – Par fréquence d’images

1 000 – 5 000

5 000 – 20 000

20 000 – 100 000

100 000 et plus

Marché mondial des caméras haute vitesse – Par application

Automobile et transport

Fabrication industrielle

Électronique grand public

Médias et divertissement

Des sports

Soins de santé

Autres

Marché mondial des caméras haute vitesse – Par géographie

Amérique du Nord

S

Canada

Mexique

L’Europe 

France

Allemagne

ROYAUME-UNI

Espagne

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud (SAM)



