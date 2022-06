Le marché des caméras de tableau de bord devrait atteindre 7 260,97 millions de dollars américains d’ici 2028, avec un TCAC de 20,1 % de 2021 à 2028 – Dernières recherches exclusives de The Insight Partners

Selon notre nouvelle étude de recherche sur «Prévisions du marché des caméras de tableau de bord jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par technologie (basique, avancée et intelligente), type de produit [1 canal, 2 canaux et vue arrière (avant et vue arrière)], qualité vidéo (SD et HD, et Full HD et 4K) et application (véhicule utilitaire et véhicule personnel) », la part de marché des caméras de tableau de bord devrait atteindre 7 260,97 millions de dollars US d’ici 2028 contre 2 018,69 millions de dollars US. en 2021 ; le marché des caméras de tableau de bord devrait croître à un TCAC de 20,1 % de 2021 à 2028.

La qualité du service fourni par les conducteurs de véhicules publics est l’un des aspects les plus cruciaux de toute gestion de flotte. Quelle que soit la taille du véhicule, ils ont besoin d’employés compétents, responsables et dignes de confiance qui sont des experts dans leur travail. Il est de notoriété publique que la surveillance a un impact significatif sur le comportement des personnes. Le comportement des gens change lorsqu’ils sont conscients qu’ils sont observés à travers une vitre teintée dans une salle d’interrogatoire ou une caméra de surveillance sur le lieu de travail. Les caméras de tableau de bord des véhicules utilitaires peuvent avoir un effet similaire sur les conducteurs, ce qui profite aux propriétaires de véhicules.

La surveillance logistique aide à suivre les flottes qui se déplacent constamment et à transporter du fret et des matériaux dans le monde entier. Comme une grande partie de leurs performances dépend du temps et de la ponctualité, il est essentiel de disposer d’une technologie fiable pour aider à la gestion logistique. Les fournisseurs de flottes commerciales peuvent garder une longueur d’avance sur la concurrence grâce à un système de surveillance de flotte logistique dashcam pris en charge par l’IA. Il est simple de suivre le fret à l’aide d’un réseau de caméras embarquées intégrées à un centre de contrôle, indiquant l’emplacement de tous les véhicules de la flotte. Les entreprises de logistique utilisent des ordinateurs ou des appareils mobiles pour charger tous les semi-remorques et les sites de fret logistique. La localisation des véhicules est envoyée à l’expédition en temps réel, ce qui leur permet de planifier les horaires de ramassage et d’arrivée du fret. Par exemple, l’installation des systèmes de caméras iDrive permet aux conducteurs de rester vigilants et concentrés sur la caméra pour créer un environnement sûr et aider à éviter le crime et le vandalisme sur les véhicules. Ainsi, le besoin croissant de dashcams stimule la croissance des acteurs du marché des caméras de tableau de bord.

Basé sur la technologie, le marché des caméras de tableau de bord est segmenté en basique, avancé et intelligent. En fonction du type de produit, le marché des caméras de tableau de bord est segmenté en 1 canal, 2 canaux et vue arrière (vue avant et arrière). Sur la base de la qualité vidéo, le marché est segmenté en SD et HD, et en Full HD et 4K. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en véhicule utilitaire et véhicule personnel. Basé sur la géographie, le marché est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Sur la base de l’application, le marché des caméras de tableau de bord est segmenté en véhicule utilitaire et véhicule personnel. Le segment des véhicules personnels a dominé le marché des caméras de tableau de bord en 2020. Comme les caméras de tableau de bord des véhicules personnels sont de préférence situées pour surveiller toute la route à venir, chaque accident dont les clients sont témoins ou impliqués est enregistré. Les Dashcams ou caméras embarquées sont fixées sur le tableau de bord ou le pare-brise du véhicule. Il commence à enregistrer dès qu’un utilisateur met le contact de la voiture. Ainsi, le client disposera des enregistrements de chaque trajet et, lorsqu’il sera impliqué dans un incident, il pourra utiliser la preuve vidéo pour comprendre l’incidence complète. La connectivité Wi-Fi est une fonctionnalité standard sur plusieurs automobiles de luxe. Par conséquent, les clients ont besoin d’une caméra de tableau de bord de haute technologie qui ajouterait un avantage aux problèmes de sécurité. Audi Connect est disponible dans l’Audi RS 4 Avant, et la BMW Série 5 dispose d’un point d’accès Wi-Fi qui permet aux clients d’accéder à Internet sur la route.

