Le marché des caméras de surveillance atteindra 21,82 milliards de dollars US à un TCAC de 8,7 % d’ici 2027 | Données des principaux pays par les partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché réalisée par The Insight Partners sur le « Marché des caméras de surveillance – Analyse et prévisions mondiales par type (caméras analogiques et caméras IP) ; Type de produit (caméras dôme, caméras Bullet, caméras de style boîte, caméras PTZ, caméras thermiques et autres) ; Utilisateur final (BFSI, gouvernement et défense, commercial, fabrication et construction, soins de santé, logistique et transport, résidentiel et autres) ; and Geography », le marché des caméras de surveillance devrait atteindre 45,93 milliards de dollars US d’ici 2027 contre 21,82 milliards de dollars US en 2018.

Marché des caméras de surveillance : paysage concurrentiel et développements clés

Les principales entreprises opérant sur le marché des caméras de surveillance sont Canon Inc., Dahua Technology Co., Ltd, FLIR Systems, Inc., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Hanwha Techwin Co., Ltd., Honeywell International Inc., Panasonic. Corporation, Pelco Corporate, Robert Bosch GmbH et The Infinova Group, entre autres. entre autres. Il existe divers autres acteurs opérant sur ce marché qui ont été étudiés et analysés au cours de cette étude.

L’adoption du nombre de caméras de surveillance augmente rapidement dans les économies développées et en développement à travers le monde en raison du besoin croissant de sécurité publique. Avec l’augmentation des taux de criminalité, des attentats terroristes, des comportements antisociaux, le gouvernement et les agences de sécurité publique investissent considérablement dans de nouvelles technologies et stratégies pour assurer la sécurité publique. Il est devenu essentiel d’améliorer le système et les réponses aux attaques catastrophiques et d’identifier des solutions rentables, sûres et réalisables. Par exemple, en juillet 2019, le gouvernement indien a dévoilé son plan d’installation d’environ 3 000 caméras de vidéosurveillance autour de complexes résidentiels et commerciaux à travers Delhi pour la sécurité publique.

De plus, pour améliorer la sécurité du système de transport public de Chicago, la deuxième plus grande ville des États-Unis, le gouvernement s’est appuyé sur Sentry360 pour établir un système de surveillance unifié dans la ville. En outre, l’augmentation des dépenses d’infrastructure dans les économies émergentes devrait créer de nouvelles voies de croissance sur le marché des caméras de surveillance.

Marché des caméras de surveillance : informations clés – tendance future

Plusieurs économies en développement à travers le monde connaissent une forte croissance dans leur secteur de la construction commerciale et des infrastructures. Cela a entraîné la construction de plus d’aéroports, de gares, d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux ainsi que de projets publics. Cela a conduit à son tour à augmenter l’adoption de caméras de sécurité pour surveiller et enregistrer le comportement et les activités des personnes et ainsi protéger les lieux publics et les infrastructures critiques.

La transformation numérique ou numérisation des entreprises fait référence à l’intégration de la technologie numérique dans divers processus commerciaux, activités organisationnelles et modèles commerciaux. La transformation numérique est devenue une exigence incontournable pour la croissance durable de toute entreprise en raison de la nature exigeante des clients et de la concurrence croissante de l’industrie.

Marché des caméras de surveillance : aperçu segmentaire

Cette révolution de la numérisation dans le monde présente une énorme opportunité pour les fabricants de caméras de surveillance d’offrir des solutions de caméras technologiquement avancées à travers le monde. Les entreprises publiques et privées investissent dans des solutions de surveillance avancées pour l’optimisation des processus métier, l’efficacité opérationnelle, la réduction des coûts et la prévention des erreurs humaines. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent l’intégration de l’IoT, de l’IA, de l’analyse vidéo et d’autres technologies similaires sur le marché mondial des caméras de surveillance. Au cours de la dernière décennie, la prolifération des appareils connectés, des services numériques, de l’IoT et de l’intelligence artificielle a augmenté de façon exponentielle.

En raison de l’adoption croissante de systèmes avancés et connectés dans les entreprises, la demande pour le marché des caméras de surveillance intégrées à la technologie devrait augmenter à un rythme impressionnant au cours de la période de prévision.

L’industrie de la sécurité et de la surveillance a émergé au fil des ans, et la tendance est de passer de la sécurité physique à la sécurité et à la surveillance vidéo avec le soutien de la technologie des caméras. Le changement est principalement motivé par des facteurs tels que l’augmentation de la sécurité et du temps, la rentabilité et la commodité de l’utilisateur final. De plus, les systèmes de vidéosurveillance offrent divers avantages à leurs utilisateurs, tels qu’une meilleure productivité au travail, la surveillance à distance, la gestion du trafic, la protection contre le vol, et également une aide à la collecte de preuves dans les affaires judiciaires.

Au cours de la phase initiale de la technologie de vidéosurveillance, les caméras analogiques étaient largement utilisées ; cependant, l’industrie prévoit un changement avec l’acceptation et l’adoption accrues des caméras IP. Le principal avantage des caméras IP par rapport aux caméras conventionnelles est l’avantage de transférer des images ou des données capturées directement sur Internet, en une fraction de seconde. Les caméras IP sont soit centralisées et nécessitent un enregistreur vidéo réseau (NVR) pour surveiller les enregistrements, soit décentralisées où les enregistrements de la caméra peuvent être stockés dans l’un des périphériques de stockage distants ou locaux. De plus, l’utilisation du Wi-Fi est disponible avec les caméras IP pour transférer des données instantanément. De plus, la possibilité d’installer de nombreux logiciels d’analyse vidéo dans ces caméras pour une analyse automatique des images par les caméras suscite également l’intérêt des différents utilisateurs finaux.

