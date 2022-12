Le marché des calculs rénaux devrait atteindre un TCAC de 4,70% prévu d’ici 2028

Selon un rapport de recherche complet de Data Bridge Market Research sur le marché des calculs rénaux Le rapport de recherche est une analyse d’expert qui comprend principalement les entreprises, le type de produit, le canal de distribution, l’application, etc. Les rapports donnent également une analyse des ventes, des revenus, du commerce, de la concurrence et des investissements, ainsi que des prévisions. Les études de marché sur les calculs rénaux couvrent les impacts sur les industries en amont, intermédiaires et en aval.

Data Bridge Market Research analyse le marché pour croître à un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages des calculs rénaux, qui créera davantage diverses opportunités pour la croissance du marché.

Aperçu du marché : –

Les calculs rénaux sont classés comme des dépôts de sel et de minéraux qui se produisent dans les reins. Les calculs rénaux sont composés d’oxalate de calcium et peuvent également être constitués, entre autres, de divers autres composés tels que la cystéine, l’acide urique et la struvite. Les calculs rénaux peuvent toucher des personnes de tous les groupes d’âge; cependant, on les trouve généralement chez les personnes âgées de 20 à 40 ans. Leur implication est appelée lithiase urinaire dans les voies urinaires, bien qu’elle soit connue sous le nom de lithiase urinaire dans l’uretère.

L’augmentation du nombre de patients souffrant de lithiase urinaire, la prévalence croissante de la population gériatrique à travers le monde, l’adoption croissante de procédures mini-invasives pour le traitement des calculs rénaux, l’augmentation de la consommation de restauration rapide dans les régions en développement, l’augmentation de la demande thérapeutique et l’évolution rapide du secteur de la santé sont quelques-uns des principaux ainsi que des facteurs vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché des calculs rénaux dans la période projetée. D’autre part, la prévalence croissante du remboursement favorable des procédures de lithotripsie ainsi que les progrès de la technique d’urétérostomie qui contribueront davantage en générant des opportunités massives qui conduiront à la croissance du marché des calculs rénaux dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

Les effets indésirables de la lithotritie extracorporelle par ondes de choc ainsi que le manque de sensibilisation au traitement dans certains pays, ce qui constituera probablement un facteur de restriction du marché pour la croissance des calculs rénaux dans la période prévue mentionnée ci-dessus.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des calculs rénaux sont Boston Scientific Corporation ; technologies laser convergentes ; DirexGroup.; Siemens Healthcare GmbH ; BD ; Cuisiner; Dornier MedTech; Richard Wolf GmbH.; Olympe; KARL STORZ SE & Co. KG; Stryker ; Coloplast Ltd. ; Allengers ; Lumenis (Royaume-Uni) Ltd. ; EMS Urologie ; par Medispec Ltd.; SGT EDAP ; Sonomotion; CRESENTLASER ; Inceler Medikal Co. Ltd. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Objectif principal du marché des calculs rénaux:

Chaque entreprise du marché Calculs rénaux a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs cruciaux, afin que vous puissiez analyser la concurrence, le marché futur, les nouveaux produits et les données informatives qui peuvent augmenter votre volume de ventes de manière exponentielle.

Taille du marché des calculs rénaux et facteurs de taux de croissance.

Changements importants dans le futur marché des calculs rénaux.

Principaux concurrents mondiaux du marché.

Portée et perspectives des produits du marché des calculs rénaux.

Développer des régions avec un potentiel de croissance dans le futur.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Profil des principaux fabricants mondiaux de calculs rénaux et statistiques de vente.

Faits saillants des facteurs clés suivants du marché mondial des calculs rénaux

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise

Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Egypte, Israël, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

