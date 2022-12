Le marché des calculs rénaux devrait atteindre un TCAC de 4,70% prévu d’ici 2028

D’énormes données et informations couvertes dans le rapport d’étude de marché de classe mondiale sur les calculs rénaux ont été collectées à partir de plusieurs sources fiables telles que des revues, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels des entreprises et des fusions. Ce rapport de marché travaille sur tous les aspects du marché qui sont nécessaires pour créer le rapport de marché le plus fin et de premier ordre. Le rapport utilise une méthodologie de recherche exceptionnelle qui se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Il estime les valeurs du TCAC en pourcentages qui désignent la hausse ou la baisse survenant sur le marché pour un produit particulier pour la période de prévision spécifique. Les informations fournies dans le rapport d’analyse du marché des calculs rénaux sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer avec assurance.

Data Bridge Market Research analyse le marché pour croître à un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages des calculs rénaux, qui créera davantage diverses opportunités pour la croissance du marché.

Aperçu du marché : –

Les calculs rénaux sont classés comme des dépôts de sel et de minéraux qui se produisent dans les reins. Les calculs rénaux sont composés d’oxalate de calcium et peuvent également être constitués, entre autres, de divers autres composés tels que la cystéine, l’acide urique et la struvite. Les calculs rénaux peuvent toucher des personnes de tous les groupes d’âge; cependant, on les trouve généralement chez les personnes âgées de 20 à 40 ans. Leur implication est appelée lithiase urinaire dans les voies urinaires, bien qu’elle soit connue sous le nom de lithiase urinaire dans l’uretère.

L’augmentation du nombre de patients souffrant de lithiase urinaire, la prévalence croissante de la population gériatrique à travers le monde, l’adoption croissante de procédures mini-invasives pour le traitement des calculs rénaux, l’augmentation de la consommation de restauration rapide dans les régions en développement, l’augmentation de la demande thérapeutique et l’évolution rapide du secteur de la santé sont quelques-uns des principaux ainsi que des facteurs vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché des calculs rénaux dans la période projetée. D’autre part, la prévalence croissante du remboursement favorable des procédures de lithotripsie ainsi que les progrès de la technique d’urétérostomie qui contribueront davantage en générant des opportunités massives qui conduiront à la croissance du marché des calculs rénaux dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

Les effets indésirables de la lithotritie extracorporelle par ondes de choc ainsi que le manque de sensibilisation au traitement dans certains pays, ce qui constituera probablement un facteur de restriction du marché pour la croissance des calculs rénaux dans la période prévue mentionnée ci-dessus.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des calculs rénaux sont:

Société scientifique de Boston ; technologies laser convergentes ; DirexGroup.; Siemens Healthcare GmbH ; BD ; Cuisiner; Dornier MedTech ; Richard Wolf GmbH.; Olympe; KARL STORZ SE & Co. KG; Stryker ; Coloplast Ltd. ; Allengers ; Lumenis (Royaume-Uni) Ltd. ; EMS Urologie ; par Medispec Ltd.; SGT EDAP ; Sonomotion; CRESENTLASER ; Inceler Medikal Co. Ltd. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des calculs rénaux et taille du marché

Le marché des calculs rénaux est segmenté en fonction du type, du type de traitement et du diagnostic. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des calculs rénaux est segmenté en calculs d’oxalate de calcium, d’acide urique, de calculs rénaux de struvite, de calculs de cystine et de calculs de phosphate de calcium.

Le marché des calculs rénaux a également été segmenté en fonction du type de traitement en médicaments, lithotripsie extracorporelle par ondes de choc, urétéroscopie et néphrolithotomie percutanée. Le segment de l’urétéroscopie détiendra la plus grande part de la croissance du marché.

Sur la base du diagnostic, le marché des calculs rénaux est segmenté en échographie, pyélographie intraveineuse, tomodensitométrie, radiographie et autres. Le segment des ultrasons détiendra la plus grande part de la croissance du marché en raison du bon détail anatomique du rein dans un court laps de temps, sans exposition aux radiations.

Principaux avantages des calculs rénaux par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché des calculs rénaux pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs sur le marché des calculs rénaux

Questions fréquemment posées

Quelle est la valeur marchande future du marché des calculs rénaux? Quel est le taux de croissance du marché des calculs rénaux? Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché des calculs rénaux? Quelles données de pays sont couvertes par le marché des calculs rénaux? Quels sont les principaux pointeurs de données couverts dans le rapport sur le marché des calculs rénaux?

