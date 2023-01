Le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) devrait croître à un TCAC sain de 5,10% au cours de la période de prévision

Le marché des grilles en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché de l’analyse des études de marché sur les ponts de données croît à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le caillebotis en fibre de verre (également connu sous le nom de caillebotis en fibre de verre) est essentiellement un matériau composite composé d’une résine et d’une matrice en fibre de verre. Les moutures FRP ne se corrodent pas comme les moutures en acier, c’est pourquoi elles sont utilisées dans des environnements corrosifs pour économiser sur l’entretien. Ils ont une capacité de charge élevée, sont faciles à installer et à entretenir, conviennent à la ventilation et sont suffisamment solides pour résister aux conditions les plus difficiles.

La demande croissante de caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) par rapport aux caillebotis en acier, associée à la demande croissante de produits durables et respectueux de l’environnement, sont les raisons sous-jacentes du taux de croissance du marché. Les facteurs qui devraient amortir la croissance du marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) au cours de la période de prévision sont les propriétés bénéfiques de ces plastiques renforcés de fibre de verre, telles que le faible coût du cycle de vie, la durabilité élevée, la résistance élevée, la résistance à la fatigue, la sexualité, le coût de production élevé et le faible coût de maintenance prévu amortira davantage la croissance globale du marché. D’autre part, des facteurs tels que l’élimination et le coût de recyclage des caillebotis en PRF devraient entraver la croissance du marché des caillebotis en PRF. Les patients asthmatiques devraient également entraver la croissance globale du marché.

De plus, ils remplacent parfaitement les caillebotis en acier, en aluminium ou en fibre de verre moulée et sont censés offrir de nombreuses opportunités sur le marché. D’autre part, l’impact soudain de l’épidémie de COVID-19 devrait poser un défi majeur à la croissance du marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP).

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Route forte

Composites techniques Domine GmbH

Gebrüder Meiser GmbH

Plastiques renforcés Bedford

AGC MATEX CO., LTD

pultrusion libre

cible internationale

McNichols

Lionweld Kennedy Flooring Ltd

Groupe Locke

Eurograte : caillebotis en fibre de verre et clôture en FRP

FERROTECH INTERNATIONAL FZE

Suzhou Caillebotis Co., Ltd.

alem

Société de sécurité océanique

Jiangyin Runlin Moulding New Material Co., Ltd.

Groupe Exel France

Ce rapport sur le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP), contactez Data Bridge Market Research pour obtenir des profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des grilles en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) et taille du marché

Le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) est segmenté en fonction du processus, du type de résine, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché global et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans les marchés cibles.

Sur la base du processus, le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) est segmenté en caillebotis en FRP moulé et en caillebotis en FRP pultrudé.

Sur la base du type de résine, le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) est segmenté en résine polyester, résine vinylester, résine phénolique, résine époxy et résine polyuréthane. Sur la base de la résine polyester, le marché des réseaux FRP est subdivisé en résine polyester phtalique et résine polyester isophtalique.

En fonction de l’application, le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) est segmenté en marches d’escalier, passerelles, plates-formes et autres applications.

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) est segmenté en industrie, génie civil, transport , gestion de l’eau, tours de refroidissement et marine. Sur la base de l’industrie, le marché des grilles en FRP est encore segmenté en produits pharmaceutiques, pétrochimiques, pâtes et papiers, aliments et boissons , pétrole et gaz et exploitation minière. Analyse au niveau du pays du marché des grilles en plastique renforcé de fibre de verre (FRP)

Le marché des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) est segmenté en fonction du processus, du type de résine, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des grilles en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, l’Europe et d’autres pays européens. , Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des grilles en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) en raison du renforcement et des politiques d’investissement favorables des gouvernements pour stimuler la croissance industrielle, la croissance démographique et les économies en développement de la région. D’autre part, l’Amérique du Nord continuera d’afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision en raison de sa grande résistance aux solvants et aux huiles, alors qu’elle peut être utilisée à des températures plus élevées que les autres types de caoutchouc.

