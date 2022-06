Le marché des câbles HDMI d’une valeur de 3 613,9 millions de dollars américains d’ici 2025 – Rapport exclusif de The Insight Partners

Selon l’étude de marché d’Insight Partners intitulée « Marché du câble HDMI jusqu’en 2025 – Analyse globale et prévisions par type, qualité et application, le marché mondial représentait 2 436,0 millions de dollars américains en 2017 et devrait également atteindre 3 613,9 millions de dollars américains d’ici 2025. ”. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial des câbles HDMI et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui ont un effet dissuasif sur sa croissance.

Les États-Unis sont un pays développé en termes de technologie moderne, de niveau de vie, d’infrastructures et bien d’autres. Aux États-Unis, les progrès technologiques ont conduit à des marchés hautement concurrentiels. Avec la demande croissante des clients pour des produits et services de haute qualité, les entreprises innovent constamment pour servir leurs clients de la meilleure façon possible. La démographie des États-Unis renforce encore les opportunités de vente d’appareils électroniques grand public dans le pays. Un pourcentage élevé de jeunes férus de technologie, associés à des capacités de dépenses individuelles plus élevées, à des conditions économiques favorables et à un pôle technologique, ont favorisé la prolifération rapide des appareils électroniques grand public.

La bande passante avec HDMI 2.1 a été augmentée jusqu’à 48 Gbps contre 18 Gbps dans la version précédente. Il s’agit de la mise à jour la plus récente de la spécification HDMI. Le nouveau câble HDMI ultra haut débit prend en charge la bande passante de 48 Gbps. Le câble garantit que les fonctionnalités dépendantes de la bande passante élevée sont fournies, y compris la vidéo 8K non compressée avec HDR. Il présente des EMI exceptionnellement faibles qui réduisent les interférences avec les appareils sans fil à proximité.

Le rapport sur le marché du câble HDMI comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché des câbles HDMI. Voici quelques participants éminents impliqués dans le Marché des câbles HDMI – Principaux acteurs : Hitachi, Ltd., Kramer Electronics Ltd., Nordost, Panasonic Corporation et Koninklijke Philips N.V. Aussi, Belkin International, Inc., CE-Link, Sony Corporation, Shenzhen DNS Industries Co. Ltd. et Tripp Lite

Le marché mondial du câble HDMI a été segmenté en trois segments principaux, notamment le type, la qualité et l’application. Le segment des types de véhicules est encore fragmenté par les véhicules utilitaires, les tracteurs et les véhicules utilitaires lourds. Différentes qualités de câbles HDMI ont été définies par le consortium HDMI au fil des ans, qui tiennent compte de divers paramètres tels que la bande passante, la résolution et les vitesses. Les principales qualités incluses dans notre rapport de recherche incluent HDMI 1.4, HDMI 2.0 et HDMI 2.1. En outre, diverses applications des câbles HDMI dans les dispositifs électroniques grand public soulignent la nécessité d’une segmentation sur la base de l’application. Le segment des applications est donc segmenté en consoles de jeu, lecteurs et téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs personnels et tablettes, systèmes automobiles et autres.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En 2018, CE-Link annonce qu’il participera à l’exposition CES Consumer Technology Association qui se tiendra du 8 au 11 janvier 2019 à Las Vegas, NV pour présenter ses produits.

En 2018, Nordost a présenté son produit de câble au salon High End 2018 à Munich. La société fait des démonstrations en direct et des comparaisons de câbles pour présenter sa vaste gamme de produits.

