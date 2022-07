Le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques devrait atteindre 3 551,78 millions de dollars américains d’ici 2028 – Dernières recherches exclusives de The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur les « Prévisions du marché des câbles de charge EV jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par application (publique et privée), type d’alimentation (charge CA et charge CC), longueur de câble (2 à 5 mètres, 6 –10 mètres et >10 mètres), niveau de charge (niveau 1, niveau 2 et niveau 3), matériau de la gaine [tout caoutchouc, élastomère thermoplastique (TPE) et chlorure de polyvinyle (PVC)], forme (droite et enroulée ), type de câble de charge (standard et portable) et mode CEI (mode 1 et 2, mode 3 et mode 4) », le marché devrait passer de 513,36 millions de dollars américains en 2022 à 3 551,78 millions de dollars américains d’ici 2028. On estime qu’il croîtra à un TCAC de 38,0 % de 2022 à 2028.

La croissance du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques est directement proportionnelle à la demande de chargeurs de véhicules électriques. Comme l’a rapporté l’Agence internationale de l’énergie AIE, plus de 10 millions de voitures électriques ont été déployées sur les routes du monde en 2020, les modèles électriques à batterie ouvrant la voie à l’expansion. Malgré la pandémie de COVID-19, les immatriculations de voitures électriques ont augmenté la taille du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques en 2020. En 2020, le parc mondial de voitures électriques a franchi le cap des 10 millions, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2019. Les véhicules électriques à batterie (BEV) signalé 2/3 des nouvelles immatriculations de voitures électriques. La Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède et les États-Unis ont enregistré un nombre élevé d’immatriculations de voitures électriques en 2021. La forte demande de véhicules électriques a un impact direct sur les projets de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ce qui stimule la demande de câbles de recharge pour véhicules électriques. dans la part de marché des câbles de recharge pour véhicules électriques.

Sur la base de l’application, le marché mondial des câbles de recharge pour véhicules électriques est segmenté en privé et public. Le segment privé détenait une part de marché plus importante en 2021. En fonction du type d’alimentation, le marché est segmenté en charge CA et charge CC. Le segment de charge CA a dominé le marché en 2021. Sur la base de la longueur du câble, le marché des câbles de charge pour VE est segmenté en 2 à 5 mètres, 6 à 10 mètres et > 10 mètres. Le segment de 2 à 5 mètres a dominé le marché en 2021. Sur la base du niveau de charge, le marché des câbles de charge pour VE est segmenté en niveau 1, niveau 2 et niveau 3. En 2021, le segment de niveau 2 a dominé le marché. En termes de matériau de gaine, le marché des câbles de charge pour véhicules électriques est segmenté en tout caoutchouc, élastomère thermoplastique et PVC. En 2021, le segment tout caoutchouc dominait le marché des câbles de recharge pour VE. Sur la base de la forme, le marché des câbles de charge pour véhicules électriques est segmenté en droits et enroulés. Le segment droit a dominé le marché en 2021. Basé sur le type de câble de charge, le marché des câbles de charge pour VE est segmenté en standard et portable. Le segment standard a dominé le marché des câbles de recharge pour VE en 2021. Basé sur le mode CEI, le marché est segmenté en modes 1 et 2, mode 3 et mode 4. Le segment du mode 3 a dominé le marché des câbles de recharge pour VE en 2021.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Coroplast Group; Sinbon Electronics Co., Ltd.; TE Connectivity; Phoneix Contact; Besen International Group Co., Ltd.; Dyden Corporation; Teison Energy Technology Co., Ltd.; General Cable Technologies Corporation; System Wire Cable; Aptiv; Leoni AG; Brugg eConnect; Ionity Gmbh; Chengdu Khons Technology Co., Ltd. font partie des entreprises présentées dans l’étude de marché des câbles de recharge pour véhicules électriques.

Marché Câble de charge EV segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

