Le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques atteindra 3 466,1 millions de dollars américains avec un TCAC de 37,3 % de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des câbles de charge pour véhicules électriques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, type d’alimentation, longueur de câble, niveau de charge et matériau de gaine », le marché devrait se développer à partir des États-Unis. 377,4 millions de dollars en 2021 à 3 466,1 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 37,3 % de 2021 à 2028.

Les ventes d'automobiles atteignent de nouveaux sommets en raison de la popularité croissante des camions et des VUS et de la demande croissante de berlines compactes. Toyota, Hyundai, Nissan, Subaru et Kia ont enregistré des augmentations de ventes à deux chiffres. En 2020, 78 millions de véhicules ont été produits dans le monde, et la Chine, le Japon et l'Allemagne étaient les principaux constructeurs automobiles et de véhicules utilitaires. Avec des volumes de fabrication de véhicules aussi importants, la portée de la fabrication de véhicules électriques (VE) prend également de l'ampleur. De plus, peu de FEO visent à reconfigurer leurs gammes de produits pour fabriquer uniquement des véhicules électriques. Au premier trimestre 2021, Volvo a déclaré ne vendre que des voitures électriques à partir de 2030 ; General Motors prévoit de fournir uniquement des VUL électriques d'ici 2035 ; Ford ne vendra des voitures électriques qu'en Europe à partir de 2030 ; Volkswagen projette de vendre 70% de voitures électriques en Europe, et 50 % aux États-Unis et en Chine d'ici 2030 ; et Stellantis recherche 35 % des ventes de voitures électriques aux États-Unis et 70 % en Europe. De plus, les constructeurs de camions tels que MAN, Daimler, Scania, Volvo et Renault visent l'avenir tout électrique. Les Émirats arabes unis, la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, le Chili, le Brésil et la Russie concluent des alliances contractuelles pour augmenter la production de voitures électriques sur leur territoire, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, la Suède, les Pays-Bas et La Norvège fait partie des pays clés qui ont connu une augmentation de l'immatriculation des voitures électriques au milieu de la pandémie de COVID-19. Ainsi, la montée en flèche de la production automobile, avec une concentration croissante sur les véhicules électriques, soutient la croissance du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques.

En fonction du type, le marché mondial des câbles de recharge pour véhicules électriques est divisé en recharge privée et recharge publique. Le segment de la recharge privée détenait une plus grande part de marché en 2020. En fonction du type d’alimentation électrique, le marché est divisé en recharge alternative et recharge directe. Le segment de charge alternative a dominé le marché en 2020. Sur la base de la longueur du câble, le marché est segmenté en 2 mètres à 5 mètres, 6 mètres à 10 mètres et au-dessus de 10 mètres. Le segment des 2 mètres à 5 mètres domine le marché. Sur la base du niveau de charge, le marché des câbles de charge pour véhicules électriques est segmenté en niveau 1, niveau 2 et niveau 3. En 2020, le segment de niveau 2 dominait le marché. En termes de matériau de gaine, le marché est segmenté en gaine entièrement en caoutchouc, gaine en élastomère thermoplastique et gaine en chlorure de polyvinyle. En 2020,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques

La pandémie de COVID-19 affecte la plupart des entreprises à travers le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a obligé les autorités gouvernementales respectives à imposer des restrictions à la circulation des personnes, des biens et des marchandises avec des limitations de voyage, des fermetures de masse et des fermetures d’entreprises. L’imposition du confinement a entraîné une moindre production de matières premières et de biens, et a également réduit la fréquence des offres de services. Alors que la pandémie de COVID-19 se déroulait au début de 2020 et que des confinements étaient mis en place dans des pays du monde entier, les ventes mondiales de voitures ont connu une baisse sans précédent. Selon la Société des constructeurs de véhicules électriques (SMEV), l’immatriculation de tous les véhicules électriques au cours de l’EX21 a diminué de 20 % pour atteindre 236 802 unités, contre 295 683 unités vendues au cours de l’EX20. L’exception notable a été l’Europe, où les ventes de voitures électriques ont augmenté de 55 % grâce aux programmes de soutien existants. Les ventes de voitures électriques en Europe ont plus que doublé par rapport aux niveaux de 2019. Bon nombre de ses grands marchés, tels que la France, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont en fait enregistré des ventes de voitures électriques nettement plus élevées qu’en 2019 tout au long de presque chaque mois de 2020. Cependant, une fois la situation revenue à la normale, le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques devrait croître remarquablement à travers le monde.

Besen International Group, Coroplast, Dyden Corporation, EV Charging Cables, EV Teison, General Cable Technologies Corporation, Phoenix Contact E-Mobility, Sinbon Electronics, Systems Wire and Cable et TE Connectivity sont quelques grandes entreprises opérant sur le marché des câbles de recharge pour EV. .

