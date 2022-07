Le marché des câbles de pneus devrait croître à un TCAC stable de 7,20 % avec d’énormes bénéfices d’ici 2029 | Croissance, dernières tendances et prévisions

Analyse et taille du marché

Le cordon de pneu est essentiel pour fournir un support solide aux pneus en caoutchouc . Le cordon de pneu fournit un soutien et aide à préserver la forme du pneu. Il absorbe le poids total d’un véhicule et offre des performances d’allongement et d’absorption. Les câbles de pneu sont des composants structurels importants d’un pneu.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des câbles de pneus était évalué à 7,76 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 13,53 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le cordon de pneu est un type de tissu fabriqué à partir de fils de tissu de haute qualité. Il a une résistance à la traction élevée, une résistance à l’abrasion et des déformations contrôlées. Les cordes en acier, polyester, nylon et rayonne sont les types de cordes de pneu les plus courants. Les cordes de pneus sont fabriquées à l’aide de divers processus tels que la torsion, le trempage et le tissage de fils. Pendant les performances sur route, le cordon de pneu offre une résistance aux chocs de la pression, du poids et de la force extrêmes.

Avec l’étude gagnante du rapport sur le marché Tire Cord, des opportunités clés sur le marché et des facteurs d’influence sont fournis, ce qui est utile pour porter l’entreprise au plus haut niveau. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché tout compris comprend en outre des prévisions utilisant un arrangement pratique d’incertitudes et de techniques. Une équipe d’experts analyse et prévoit les données du marché à l’aide de modèles statistiques et rationnels de marché bien établis pour rendre le rapport Tire Cord exceptionnel.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tire Corde

Le paysage concurrentiel du marché des câbles de pneu fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des câbles pour pneus.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des câbles pour pneus sont :

WABCO (Belgique)

EnPro Industries (États-Unis)

MICHELIN. (France)

The Goodyear Tire & Rubber Company (États-Unis)

Dana Incorporated (États-Unis)

SAF-HOLLAND (Luxembourg)

IDEX Corporation (États-Unis)

La société Boler (États-Unis)

PERIA TECHNOLOGIES, INC. (ÉTATS-UNIS)

Bridgestone Corporation (Japon)

Continental AG (Allemagne)

Meritor, Inc. (États-Unis)

Développement CODA (États-Unis)

Hendrickson USA, LLC (États-Unis)

Pirelli et CSpA (Italie)

Produits STEMCO Inc. (États-Unis)

Hankook Tire (Corée du Sud)

Pressure Systems International, Inc. (États-Unis)

DENSO CORPORATION (Japon)

Haltec Corporation (États-Unis)

Michelin Amérique du Nord inc. (NOUS)

ti.systems GmbH (Allemagne)

PressureGuard (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des câbles de pneus

L’économie mondiale a été gravement touchée par la pandémie de coronavirus. La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la demande de tous les types de véhicules. En conséquence, la demande de câbles pour pneus a diminué. Cependant, la demande d’automobiles est progressivement revenue à la normale après les fermetures. Cela devrait stimuler les ventes de cordons de pneus au cours de la période de prévision.

Développement récent

Indorama Ventures Company Limited (IVL) a acheté Kordarna Plus SA en octobre 2020. L’acquisition permettra aux entreprises d’élargir leur portefeuille de produits et de renforcer leur position sur le marché.

Indorama Ventures Company Limited (IVL) a acheté les activités de câble de pneu et de câble à extrémité unique du groupe Glanzstoff (Pays-Bas) en juin 2019. L’acquisition permettra à l’entreprise de renforcer sa position dans les activités de rayonne, de nylon 6.6 et de polyester du segment automobile.

En janvier 2021, Indorama Ventures Company Limited (IVL) a étendu sa ligne de fabrication de câbles pour pneus dans son usine de fibres de performance à Kaiping, dans la province du Guangdong, en Chine. La présence de l’entreprise sur le marché de la sécurité automobile à haute valeur ajoutée sera renforcée grâce à L’expansion. Portée du marché mondial des câbles de pneus

Le marché des câbles pour pneus est segmenté en fonction du matériau, du type de pneu et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Corde d’acier

Polyester

Nylon

Rayonne

Aramide

Les autres

Type de pneu

Pneu radial

Pneu biaisé

Application

Aérospatial

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicules lourds

Deux-roues

Tracteurs

Les autres

3 roues

Machines minières

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Tire Cord fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport d’étude de marché sur les câbles de pneus

Chapitre 1 Aperçu du marché des câbles de pneus

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 Prévisions du marché des câbles de pneus

