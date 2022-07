Le marché des câbles chauffants autorégulants d’une valeur de 1 615,58 millions de dollars d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Prévisions du marché des câbles chauffants autorégulés jusqu’en 2027 – Impact de la COVID-19 et analyse mondiale – par application (protection contre le gel et maintien de la température des processus, chauffage au sol, dégivrage du toit et des gouttières, etc.) et verticale (pétrole et gaz, produits chimiques, énergie et énergie, commercial, résidentiel et autres) », le marché était évalué à 917,42 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1 615,58 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché

L’industrie de la construction a récemment pris de l’élan après une faible croissance au cours des dernières années. Le nombre de bâtiments commerciaux augmente à un rythme sans précédent, ce qui permet aux câbles chauffants autorégulateurs d’être largement utilisés dans l’industrie de la construction pour la protection contre le gel des tuyaux et pour maintenir la température de l’équipement. La croissance démographique à travers le monde renforce également la croissance de l’industrie de la construction; par exemple, selon les Nations Unies, la population mondiale s’élevait à 7,6 milliards en 2017 et devrait atteindre 8,6 milliards d’ici 2030, 9,8 milliards d’ici 2050 et 11,2 milliards d’ici 2100. Les pays des régions APAC et MEA ont représenté un grand nombre de projets de construction résidentielle ces dernières années en raison de l’augmentation rapide de la population. Les entreprises opérant sur le marché mondial des câbles chauffants autorégulés se concentrent sur des collaborations pour rendre leurs produits disponibles dans les régions en développement et développées. Par exemple, 3M Canada, une entreprise de produits chimiques basée au Canada, s’est associée à Thermon Manufacturing Company, une entreprise basée aux États-Unis, pour promouvoir la gamme commerciale de câbles chauffants autorégulés fabriqués par Thermon Manufacturing Company. L’entente offrait à 3M Canada le droit d’offrir divers produits distincts au Canada.

L’Amérique du Nord est l’une des régions les plus importantes pour l’adoption et la croissance des nouvelles technologies en raison des politiques gouvernementales favorables pour stimuler l’innovation, de la présence d’une énorme base industrielle et d’un pouvoir d’achat élevé, en particulier dans les pays développés, tels que les États-Unis et le Canada. Par conséquent, tout impact sur la croissance des industries devrait affecter négativement la croissance économique de la région. Actuellement, les États-Unis sont l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19 avec 8 683 298 cas confirmés et plus de 225 073 décès selon l’Organisation mondiale de la santé.

