Le marché des câbles chauffants autorégulants devrait croître à un TCAC de 7,5%

L’étude de marché des câbles chauffants autorégulants réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Croissance des industries résidentielles et commerciales pour soutenir la croissance du marché des câbles chauffants autorégulants au cours de la période de prévision

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des câbles chauffants autorégulants jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par application (protection contre le gel et maintien de la température des processus, chauffage par le sol, dégivrage des toits et des gouttières, etc.) et Vertical (pétrole et gaz, produits chimiques, énergie et électricité, commercial, résidentiel et autres) », le marché était évalué à 917,42 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 1 615,58 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Les câbles chauffants autorégulants sont connus sous le nom de câble chauffant ou de ruban chauffant. Grâce à une matrice chauffante à coefficient de température positif, ces câbles sont intrinsèquement résistants à la température. Par conséquent, le système de contrôle de la température n’est généralement pas nécessaire pour assurer la sécurité de la température. Les câbles chauffants autorégulants disponibles précédemment peuvent résister à des températures basses ou modérées ; cependant, à l’heure actuelle, des câbles à température moyenne ou élevée sont également disponibles sur le marché, qui peuvent résister à des températures allant jusqu’à 300°C. Ainsi, ces câbles sont largement utilisés dans diverses applications industrielles où ils peuvent supporter des températures élevées. Jusqu’à récemment, les traceurs autorégulants monophasés étaient limités à 100 ou 200 m de longueur de circuit et étaient principalement utilisés pour des applications en usine. Au fur et à mesure que la technologie progressait, diverses industries utilisent maintenant des traceurs autorégulants triphasés ayant une longueur de circuit de 600 m et plus. Les câbles chauffants autorégulants sont contrôlés par plusieurs normes internationales et nationales, qui couvrent les sites industriels (sûrs) et industriels (dangereux), tels que IEC62395 – traçage électrique pour les sites industriels sûrs ou les applications commerciales et IEC60079-30 – traçage électrique pour zones dangereuses (anciennement IEC62086). Sur la base de ces normes, les câbles sont homologués. tels que IEC62395 – traçage électrique pour sites industriels ou applications commerciales sûrs et IEC60079-30 – traçage électrique pour emplacements dangereux (anciennement IEC62086). Sur la base de ces normes, les câbles sont homologués. tels que IEC62395 – traçage électrique pour sites industriels ou applications commerciales sûrs et IEC60079-30 – traçage électrique pour emplacements dangereux (anciennement IEC62086). Sur la base de ces normes, les câbles sont homologués.

Aperçu du marché

Utilisation croissante des câbles chauffants autorégulants dans l’industrie de la construction

L’industrie de la construction a récemment repris de l’élan après une faible croissance au cours des dernières années. Le nombre de bâtiments commerciaux augmente à un rythme sans précédent grâce auquel les câbles chauffants autorégulants sont largement utilisés dans l’industrie de la construction pour la protection contre le gel des tuyaux et pour maintenir la température de l’équipement. La croissance démographique à travers le monde renforce également la croissance de l’industrie de la construction; par exemple, selon les Nations Unies, la population mondiale s’élevait à 7,6 milliards en 2017, et elle devrait atteindre 8,6 milliards d’ici 2030, 9,8 milliards d’ici 2050 et 11,2 milliards d’ici 2100. Les pays des régions APAC et MEA ont ont représenté un grand nombre de projets de construction résidentielle au cours des dernières années en raison de l’augmentation rapide de la population. Les entreprises opérant sur le marché mondial des câbles chauffants autorégulants se concentrent sur les collaborations pour rendre leurs produits disponibles dans les régions en développement et développées. Par exemple, 3M Canada, une société de produits chimiques basée au Canada, s’est associée à la Thermon Manufacturing Company, une société basée aux États-Unis, pour promouvoir la gamme commerciale de produits de câbles chauffants autorégulants fabriqués par Thermon Manufacturing Company. L’entente offrait à 3M Canada le droit d’offrir divers produits distincts au Canada. pour promouvoir la gamme commerciale de produits de câbles chauffants autorégulants fabriqués par Thermon Manufacturing Company. L’entente offrait à 3M Canada le droit d’offrir divers produits distincts au Canada. pour promouvoir la gamme commerciale de produits de câbles chauffants autorégulants fabriqués par Thermon Manufacturing Company. L’entente offrait à 3M Canada le droit d’offrir divers produits distincts au Canada.

Segmentation du marché des câbles chauffants autorégulants :

par application

Protection contre le gel et maintien de la température de processus

Chauffage par le sol Dégivrage

des toits et des

gouttières

Par Vertical

Pétrole et gaz

Chimie

Énergie et électricité

Commercial

Résidentiel

Autres

Profils d’entreprise

BARTEC Top Holding GmbH

Danfoss A/S

eltherm GmbH

Emerson Electric Co.

Heat Trace Limited

Nexans Norway AS

nVent Electric plc

Spirax-Sarco Engineering plc

SST GmbH

Thermon Industries,Inc.

Marché des CÂBLES CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

