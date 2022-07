Le marché des câbles chauffants à isolation minérale atteindra 350,10 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 4,4%: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché des câbles chauffants à isolation minérale jusqu’en 2027 – Impact et analyse covid-19 – par type de câble (monocœur et double cœur), type de gaine (cuivre, acier inoxydable, cupronickel et autres), plage de température (moins de 200 ° C, 201-500 ° C, 501-700 ° C, au-dessus de 700 ° C), utilisateur final (énergie et énergie, Pétrole et gaz, construction, produits pharmaceutiques et autres); et la géographie », le marché était évalué à 254,55 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 350,10 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 4,4 % de 2020 à 2027.

Aperçu du marché – Marché des câbles chauffants à isolation minérale

L’essor de l’industrialisation a conduit à l’urbanisation, entraînant une augmentation rapide de la consommation d’énergie. Pour répondre aux besoins croissants en électricité, la mise en place de réseaux de transmission et de sous-transmission intra-étatiques est en hausse. La demande d’énergie et d’électricité devrait augmenter en raison de la croissance des revenus des ménages et de l’augmentation de l’industrie manufacturière et des industries lourdes. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande d’électricité devrait augmenter de 2,1% par an jusqu’en 2040, à l’échelle mondiale. Les énergies renouvelables jouent également un rôle primordial dans l’accès à l’électricité. L’Asie du Sud-Est a un potentiel important pour les énergies renouvelables, et la région connaît la plus forte demande d’électricité au monde.

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont quelques-uns des pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Selon les chiffres de l’OMS au30 juin 2020, il y a environ 10,18 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, avec environ 503 862 décès au total, et le nombre augmente à des rythmes variables dans différents pays. La crise de la COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale devrait être la plus durement touchée en 2020, ainsi qu’en 2021. L’électronique et les semi-conducteurs, l’une des principales industries souffrant de graves perturbations en raison de la crise du COVID-19, a un impact sur la croissance du marché mondial des câbles chauffants à isolation minérale. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions commerciales et les confinements aux frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact sur la croissance du marché des minéraux.

