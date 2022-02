Le marché des câbles à grande vitesse d’une valeur de 17 110,52 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon l’étude de marché de The Insight Partners sur « Prévisions du marché des câbles à grande vitesse jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et application », le marché était évalué à 10 731,30 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 17 110,52 dollars américains. millions d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% de 2021 à 2028.

La mise en œuvre de la 5G devrait répondre au besoin croissant de communication robuste pour rationaliser et optimiser diverses opérations numériques. La plus grande amplitude de la longueur d’onde 5G prend en charge la transmission de données à grande vitesse ; cependant, avec la connectivité 5G, les signaux ne peuvent pas être transmis sur une longue distance, comme c’est le cas avec la 3G et la 4G. Un réseau d’infrastructure 5G efficace nécessite un grand nombre de tours cellulaires. Ces tours cellulaires utilisent divers câbles à haute vitesse pour la transmission des signaux. Les acteurs du marché des télécommunications du monde entier misent énormément sur la prochaine génération d’infrastructures de télécommunications. Selon Cisco, la 5G offrirait une vitesse 13 fois plus élevée qu’une connexion mobile moyenne. Il offrira également une bande passante plus élevée ; découpage du réseau ; et des capacités améliorées d’intelligence artificielle (IA), de réalité virtuelle (VR) et de cloud computing.

L’augmentation de la consommation d’Internet et le développement de solutions logicielles avancées ont orienté le volume de génération de données dans le monde. La nécessité de traiter et de stocker des volumes de données aussi importants a poussé les organisations à adopter des solutions de traitement et de stockage avancées, ce qui entraîne le déploiement de centres de données. Avec la tendance croissante à la numérisation, les centres de données sont devenus un aspect primordial de l’industrie et de l’économie modernes. Les centres de données jouent un rôle essentiel dans l’informatique en nuage et, à mesure que l’industrie s’oriente vers l’adoption de la technologie en nuage en raison de son coût et de son avantage opérationnel, les PME sont à l’avant-garde de l’adoption de cette technologie.

De plus, les opérations complexes de cloud computing sont effectuées par de grandes entreprises technologiques et des instituts de recherche qui nécessitent également un centre de données. Les câbles optiques actifs, les câbles en cuivre à connexion directe et les câbles à fibre optique font partie des câbles haut débit largement utilisés dans les centres de données. En outre, plusieurs industries explorent l’utilisation des services cloud pour optimiser et rationaliser leurs opérations organisationnelles. De plus, avec l’émergence de l’Internet des objets (IoT), de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR), le déploiement des centres de données n’a cessé de croître, ce qui stimule par la suite l’adoption de câbles à haut débit.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des câbles à grande vitesse

Selon l’Electronic Components Industry Association, la pandémie de COVID-19 a entraîné une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements et des retards dans les lancements de produits et d’autres activités de l’industrie. Plusieurs fabricants ont dû arrêter temporairement leurs unités de fabrication en raison des mesures de confinement et de la pénurie de matières premières. En outre, les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, y compris les câbles à grande vitesse, ont connu des retards dans les délais de livraison, ce qui a eu une incidence négative sur la chaîne d’approvisionnement du marché des câbles à grande vitesse. Cela a eu un impact négatif sur la croissance du marché des câbles à grande vitesse en 2020. Cependant, la chaîne d’approvisionnement des câbles à grande vitesse a commencé à se stabiliser à partir de la fin du quatrième trimestre de 2020, alors que l’économie a rouvert et que le marché des câbles à grande vitesse a gagné en traction à partir de 2021.

Avec l’augmentation de l’importance des technologies, de nombreux gouvernements et organisations privées parlent d’initiatives pour le développement de villes intelligentes. Les villes intelligentes se caractérisent par une gestion intelligente du trafic, une gestion intelligente des services publics, des logements et des lieux de travail intelligents, des services publics connectés, etc. Ils utilisent les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer le bien-être public, les niveaux de service, le développement économique et la durabilité. En outre, des niveaux de sécurité améliorés, des services publics efficaces, des services de transport public améliorés, une utilisation efficace de l’énergie, des opportunités de développement économique et une prise de décision basée sur les données sont quelques-uns des autres avantages des villes intelligentes.

Amphénol ICC; Câble Axon’; Technologies d’interconnexion Carlisle ; HPL; LEONI SA ; NVIDIA CORPORATION ; Samtec ; Shenzhen Sopto Technology Co., Ltd. ; TE Connectivity Corporation ; et JPC Connectivity figurent parmi les acteurs clés profilés lors de l’étude du marché du câble haut débit. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché pour obtenir une vue holistique du marché mondial et de son écosystème.

