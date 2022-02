Le marché des câbles à grande vitesse devrait atteindre 17 110,52 millions de dollars américains d’ici 2028

Développements des services de réseau 5G pour offrir des opportunités de croissance au marché des câbles à haut débit entre 2021 et 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des câbles à grande vitesse jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et application», le marché était évalué à 10 731,30 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 17 110,52 millions de dollars américains. d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% de 2021 à 2028.

La mise en œuvre de la 5G devrait répondre au besoin croissant de communication robuste pour rationaliser et optimiser diverses opérations numériques. La plus grande amplitude de la longueur d’onde 5G prend en charge la transmission de données à grande vitesse ; cependant, avec la connectivité 5G, les signaux ne peuvent pas être transmis sur une longue distance, comme c’est le cas avec la 3G et la 4G. Un réseau d’infrastructure 5G efficace nécessite un grand nombre de tours cellulaires. Ces tours cellulaires utilisent divers câbles à haute vitesse pour la transmission des signaux. Les acteurs du marché des télécommunications du monde entier misent énormément sur la prochaine génération d’infrastructures de télécommunications. Selon Cisco, la 5G offrirait une vitesse 13 fois plus élevée qu’une connexion mobile moyenne. Il offrira également une bande passante plus élevée ; découpage du réseau ; et intelligence artificielle (IA) améliorée, réalité virtuelle (VR), et des capacités de cloud computing. En outre, l’infrastructure de télévision par câble, de télécommunications et de large bande est déjà établie dans la plupart des pays, ce qui devrait rationaliser et accélérer le déploiement des câbles à haut débit. Selon les prévisions d’Ericsson, il y aurait 3,5 milliards d’abonnements 5G d’ici 2026. De plus, le déploiement des services 5G par les opérateurs télécoms aux États-Unis, au Canada, dans les pays d’Europe occidentale, au Japon, en Chine, en Australie, etc., a déjà commencé. Ainsi, avec la pénétration croissante de la 5G, les acteurs du marché des câbles haut débit devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir. 5 milliards d’abonnements 5G d’ici 2026. Par ailleurs, le déploiement des services 5G par les opérateurs télécoms aux États-Unis, au Canada, dans les pays d’Europe de l’Ouest, au Japon, en Chine, en Australie, etc., a déjà commencé. Ainsi, avec la pénétration croissante de la 5G, les acteurs du marché des câbles haut débit devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir. 5 milliards d’abonnements 5G d’ici 2026. Par ailleurs, le déploiement des services 5G par les opérateurs télécoms aux États-Unis, au Canada, dans les pays d’Europe de l’Ouest, au Japon, en Chine, en Australie, etc., a déjà commencé. Ainsi, avec la pénétration croissante de la 5G, les acteurs du marché des câbles haut débit devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

Avec l’augmentation de l’importance des technologies, de nombreux gouvernements et organisations privées parlent d’initiatives pour le développement de villes intelligentes. Les villes intelligentes se caractérisent par une gestion intelligente du trafic, une gestion intelligente des services publics, des logements et des lieux de travail intelligents, des services publics connectés, etc. Ils utilisent les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer le bien-être public, les niveaux de service, le développement économique et la durabilité. En outre, des niveaux de sécurité améliorés, des services publics efficaces, des services de transport public améliorés, une utilisation efficace de l’énergie, des opportunités de développement économique et une prise de décision basée sur les données sont quelques-uns des autres avantages des villes intelligentes. Les villes intelligentes utilisent une infrastructure Internet filaire et sans fil ainsi que divers appareils connectés tels que caméra, capteurs, enregistreurs et autres appareils intelligents. Les appareils connectés déployés dans les villes intelligentes nécessiteraient également des centres de données pour prendre en charge diverses opérations numériques. Pour mettre en place l’infrastructure Internet et établir des centres de données, les câbles à haut débit sont utilisés à grande échelle. Ainsi, le besoin croissant d’une utilisation optimale des ressources ouvre la voie aux villes intelligentes, qui devraient propulser la croissance du marché du câble à grande vitesse à l’avenir.

Le marché des câbles à grande vitesse est segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en câble en cuivre à connexion directe (DAC), câble PCIe, câble SAS, câble électrique actif (AEC), câble en cuivre actif (ACC) et câble optique actif (AOC). En fonction de l’application, le marché est segmenté en interconnexion commutateur à commutateur, interconnexion commutateur à serveur et interconnexion serveur à stockage. Géographiquement, le marché des câbles à grande vitesse est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM).

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des câbles à grande vitesse

Selon l’Electronic Components Industry Association, la pandémie de COVID-19 a entraîné une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements et des retards dans les lancements de produits et d’autres activités de l’industrie. Plusieurs fabricants ont dû arrêter temporairement leurs unités de fabrication en raison des mesures de confinement et de la pénurie de matières premières. En outre, les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, y compris les câbles à grande vitesse, ont connu des retards dans les délais de livraison, ce qui a eu une incidence négative sur la chaîne d’approvisionnement du marché des câbles à grande vitesse. Cela a eu un impact négatif sur la croissance du marché des câbles à grande vitesse en 2020. Cependant, la chaîne d’approvisionnement des câbles à grande vitesse a commencé à se stabiliser à partir de la fin du quatrième trimestre de 2020, alors que l’économie a rouvert et que le marché des câbles à grande vitesse a gagné en traction à partir de 2021.

Aperçu du marché des câbles à grande vitesse

L’augmentation du nombre de connexions Internet alimente la croissance du marché des câbles à haut débit

Avec l’émergence de l’aversion aux mets, Internet est en train de devenir une composante primordiale de la société humaine. Le nombre d’utilisateurs d’Internet augmente avec l’accessibilité croissante d’Internet et des appareils connectés. Selon les données de Statist, en janvier 2021, il y avait 4,66 milliards d’internautes dans le monde, soit 59 % de la population mondiale. Le Danemark, les Émirats arabes unis et la Suède ont le taux de pénétration d’Internet le plus élevé. De plus, jusqu’en 2020, l’APAC comptait le plus grand nombre d’environ 2,5 milliards d’utilisateurs en ligne, tandis que l’Europe se classait au deuxième rang avec environ 728 millions d’internautes. En 2020, la Chine comptait le plus grand nombre d’internautes au monde, suivie de l’Inde et des États-Unis. De plus, la numérisation et les services Internet sont dans une phase initiale dans les pays MEA et SAM, entre autres. Les câbles à haut débit sont parmi les composants les plus cruciaux utilisés pour la mise en place d’une infrastructure de communication, car ces câbles sont utilisés pour mettre en place des tours cellulaires et fournir des connexions à large bande aux routeurs. Le nombre croissant d’internautes encourage davantage diverses industries à transformer leurs activités en déployant des plateformes numériques.

