Le marché des câbles à grande vitesse dépassera les 17 110,52 millions de dollars américains d’ici 2028, selon The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des câbles à grande vitesse jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et application», le marché était évalué à 10 731,30 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 17 110,52 millions de dollars américains. d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% de 2021 à 2028.

La mise en œuvre de la 5G devrait répondre au besoin croissant de communication robuste pour rationaliser et optimiser diverses opérations numériques. La plus grande amplitude de la longueur d’onde 5G prend en charge la transmission de données à grande vitesse ; cependant, avec la connectivité 5G, les signaux ne peuvent pas être transmis sur une longue distance, comme c’est le cas avec la 3G et la 4G. Un réseau d’infrastructure 5G efficace nécessite un grand nombre de tours cellulaires. Ces tours cellulaires utilisent divers câbles à haute vitesse pour la transmission des signaux.

Les acteurs du marché des télécommunications du monde entier misent énormément sur la prochaine génération d’infrastructures de télécommunications. Selon Cisco, la 5G offrirait une vitesse 13 fois plus élevée qu’une connexion mobile moyenne. Il offrira également une bande passante plus élevée ; découpage du réseau ; et des capacités améliorées d’intelligence artificielle (IA), de réalité virtuelle (VR) et de cloud computing. En outre, l’infrastructure de télévision par câble, de télécommunications et de large bande est déjà établie dans la plupart des pays, ce qui devrait rationaliser et accélérer le déploiement des câbles à haut débit.

Selon les prévisions d’Ericsson, il y aurait 3,5 milliards d’abonnements 5G d’ici 2026. De plus, le déploiement des services 5G par les opérateurs télécoms aux États-Unis, au Canada, dans les pays d’Europe occidentale, au Japon, en Chine, en Australie, etc., a déjà commencé. Ainsi, avec la pénétration croissante de la 5G, les acteurs du marché des câbles haut débit devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

Le rapport sur le marché du câble à grande vitesse comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché des câbles à grande vitesse. Voici quelques acteurs éminents impliqués dans le marché des câbles à grande vitesse – Principaux acteurs: câble en cuivre à connexion directe (DAC), câble PCIe, câble SAS, câble électrique actif (AEC), câble en cuivre actif (ACC) et câble optique actif (AOC) ).

Avec l’importance croissante des technologies, de nombreux gouvernements et organisations privées parlent d’initiatives pour le développement de villes intelligentes. Les villes intelligentes se caractérisent par une gestion intelligente du trafic, une gestion intelligente des services publics, des logements et des lieux de travail intelligents, des services publics connectés, etc. Ils utilisent les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer le bien-être public, les niveaux de service, le développement économique et la durabilité.

En outre, des niveaux de sécurité améliorés, des services publics efficaces, des services de transport public améliorés, une utilisation efficace de l’énergie, des opportunités de développement économique et une prise de décision basée sur les données sont quelques-uns des autres avantages des villes intelligentes. Les villes intelligentes utilisent une infrastructure Internet filaire et sans fil ainsi que divers appareils connectés tels que des caméras, des capteurs, des enregistreurs et d’autres appareils intelligents. Les appareils connectés déployés dans les villes intelligentes nécessiteraient également des centres de données pour prendre en charge diverses opérations numériques. Pour mettre en place l’infrastructure Internet et établir des centres de données, les câbles à haut débit sont utilisés à grande échelle. Ainsi, le besoin croissant d’une utilisation optimale des ressources ouvre la voie aux villes intelligentes, qui devraient propulser la croissance du marché du câble à grande vitesse à l’avenir.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Câble à grande vitesse. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des câbles à grande vitesse pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

