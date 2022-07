Le marché des câbles à grande vitesse atteindra 17 110,52 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 6,9 % : The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partner, le marché mondial des câbles à haut débit représentait 10 183,16 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 17 110,52 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait se développer à un TCAC de 6,9 ​​% en 2020– 2028. Le déploiement croissant de centres de données et le nombre croissant de connexions Internet sont les facteurs qui contribuent à l’expansion du marché.

Le nombre croissant d’utilisateurs d’Internet dans le monde en raison de l’accessibilité croissante d’Internet et des appareils connectés est attribué à l’expansion du marché mondial du câble à haut débit. Le nombre croissant d’internautes pousse plusieurs industries à transformer leurs activités en installant des plateformes numériques. Selon les données de Statista, en janvier 2021, on observe qu’il y avait 4,66 milliards d’internautes dans le monde et impliquant 59 % de la population mondiale. Des pays comme les Émirats arabes unis, le Danemark et la Suède ont le taux de pénétration d’Internet le plus élevé. Ainsi, ces facteurs ont un impact positif sur la croissance du marché des câbles à haut débit

À l’échelle mondiale, on observe qu’il y a eu une augmentation de la consommation d’Internet ainsi que l’avancement des solutions logicielles, propulsant le volume de génération de données. Le besoin de stocker des données volumineuses a poussé les organisations à adopter rapidement des solutions de stockage avancées. Avec la pénétration rapide de la numérisation, les centres de données sont devenus un aspect important pour l’économie et l’industrie moderne. De plus, les opérations complexes de cloud computing sont effectuées par de grandes entreprises et d’autres instituts de recherche qui nécessitent un centre de données. Différents types de câbles, tels que les câbles à connexion directe, les câbles optiques actifs et les câbles à fibres optiques, sont les câbles de données haut débit les plus utilisés dans les centres de données. En outre, l’émergence croissante des appareils connectés en raison de la baisse du coût des appareils connectés et des prix abordables des connexions et des services Internet a stimulé la demande de stockage de données. Plusieurs grands acteurs, tels qu’Amazon Web Services, Equinix Inc et Digital Realty Trust LP, ont investi d’énormes sommes dans les centres de données. De plus, avec la pénétration de la réalité virtuelle (VR), de l’Internet des objets (IoT) et de la réalité augmentée (AR), il existe une demande importante dans les centres de données, ce qui conduit finalement à l’adoption rapide de câbles à haut débit.

D’autre part, la sensibilité aux dommages physiques entrave la croissance du marché mondial des câbles à grande vitesse.

En fonction du type, le marché est classé en câble en cuivre à connexion directe (DAC), câble PCle, câble SAS, câble électrique actif (AEC), câble en cuivre actif (ACC) et câble optique actif (AOC). On observe qu’en 2020, le marché mondial des câbles haut débit est dominé par le segment des câbles en cuivre à connexion directe (DAC) avec une part de 32,4% et un marché évalué à 3 302,14 millions de dollars américains. En outre, il devrait représenter 27,6% du marché total et serait évalué à 4 723,98 millions de dollars américains d’ici 2028, en expansion à un TCAC de 4,8% tout au long de la période de prévision.

Selon l’application, le marché est segmenté en commutateur à commutateur, serveur à stockage et commutateur à serveur. En 2020, le segment switch-to-switch était en tête du marché des câbles à haut débit avec une part de 64,3% et la valeur marchande représentait 6 549,88 millions de dollars américains. En outre, le segment devrait croître à un TCAC de 6,2 % tout au long de 2020-2028 et atteindrait 10 475,23 millions de dollars américains d’ici 2028.

À partir d’un point de référence régional, l’Amérique du Nord a contrôlé la croissance du marché en 2020 avec une part de 34,0% et une valeur marchande de 3 465,60 millions de dollars américains. On estime qu’il augmentera à 5 527,90 millions de dollars américains d’ici 2028 et que le TCAC devrait augmenter de 6,1 % au cours de la période de prévision. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique a affiché une croissance rapide à un TCAC de 8,7 % sur la période 2020-2028. La valeur marchande de la région était de 3 329,57 millions de dollars américains en 2020 et elle devrait atteindre 5 977,18 millions de dollars américains d’ici 2028.

Analyse du marché des câbles à grande vitesse: paysage concurrentiel et développements clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des câbles à haut débit sont Amphenol ICC, Axon’ Cable, Carlisle Interconnect Technologies, HPL, Leoni AG, NVIDIA Corporation, Samtec, Shenzhen Sopto Technology Co Ltd, TE Connectivity et JPC Connectivity.

En octobre 2021, Leoni AG a signé un accord avec BizLink Holding Inc. portant sur la vente du Business Group Industrial Solutions appartenant à la division Wire & Cable Solutions (WCS).

En octobre 2019, les sociétés de Carlisle se sont engagées à acquérir Draka Fileca.

