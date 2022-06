Le marché des bus électriques devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la dimension du marché mondial des autobus électriques devrait passer de 21,6 milliards USD en 2021 à 58,5 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 12,9 % au cours de l’intervalle de prévision. Le marché des bus électriques est poussé par des composants ressemblant à des bus hautes performances et à faibles émissions, des directives et des règles strictes des autorités en matière d’émissions de voitures et une réduction des coûts des batteries. Néanmoins, le système financier et la facilité d’entretien du gaz et les prix de fabrication excessifs empêchent la progression du marché. De plus, les développements technologiques et les initiatives proactives des autorités pour l’adoption des e-bus créent des alternatives de progrès rentables pour le marché.

Dynamique du marché

Les bus à essence standard utilisent un moteur à combustion interne pour générer de l’énergie. Le système de combustion incinère totalement le gaz dans une grande situation et crée du dioxyde de carbone et de l’eau comme déchets. Néanmoins, le système de combustion génère de nombreux gaz à effet de serre, provoquant une pollution de l’air ambiant. Alors qu’un bus électrique utilise un moteur électrique alimenté par un courant continu, il ne crée aucune pollution. Les États-Unis, la France, la Chine et l’Allemagne ont mis en place des directives légales strictes pour les émissions des véhicules, les rendant obligatoires pour les constructeurs automobiles.

Demandez un rapport de modèle ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/electric-bus-market

La valeur excessive des bus électriques et des pièces associées ressemblant à des batteries et des techniques de surveillance (techniques d’administration de batterie, modules de bus CAN) freine la progression du marché. La croissance des infrastructures pour les véhicules électriques peut être coûteuse. Une batterie de VE nécessite une charge fréquente et rapide à l’aide d’un équipement spécialisé ressemblant à un chargeur électrique découvert uniquement dans les bornes de recharge de VE. Un certain nombre de bornes de recharge de grande capacité doivent être installées. Les bus et autocars électriques sont plus chers que les bus et autocars ICE standard en raison des prix d’installation du chargeur, de la batterie et du chargeur.

Définition du marché mondial des bus électriques

Un bus électrique est un bus totalement électrique et n’a pas de moteur ICE standard pour sa propulsion. De plus, il est appelé e-bus. Les bus électriques peuvent stocker l’énergie électrique nécessaire à bord, ou être alimentés régulièrement à partir d’une alimentation extérieure. La plupart des bus électriques stockant de l’énergie électrique sont des bus électriques à batterie, où le moteur électrique tire son énergie d’un bloc-batterie concerné, bien qu’il existe des cas d’autres modes de stockage.

Influence du COVID – 19 sur le marché mondial des bus électriques

La fabrication et le COVID-19 ont tous deux un impact majeur sur le marché des bus électriques. La fabrication et les ventes des nouveaux bus électriques se sont arrêtées dans le monde entier alors que l’ensemble de l’écosystème était perturbé. Les équipementiers ont dû attendre que les blocages soient levés pour renouveler la fabrication, ce qui a affecté leur entreprise. La demande de nouveaux bus électriques au cours de la période post-pandémique devrait augmenter avec la reprise économique progressive. Cependant, une autre vague de COVID-19 due à de nouvelles souches pourrait entraver la restauration dans certains pays. Par la suite, les producteurs d’autobus électriques devraient modifier la quantité de fabrication en fonction de la situation du COVID-19 dans les différents pays.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/electric-bus-market?opt=2950

Étendue du marché mondial des bus électriques

L’étude classe le marché des bus électriques en fonction du type de propulsion, du client, du logiciel, de la taille du bus, de la gamme, de la capacité de la batterie, de la production d’énergie et du type de batterie sur les gammes régionales et mondiales.

Par Propulsion Sort Outlook ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

VEB

FCEV

PHEV

Par Client Outlook ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

Non public

Les autorités

Par Utility Outlook ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

Interurbain

Intracité

Par taille des perspectives de bus ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

inférieur à 9 mètres

9−14 mètres

Au-dessus de 14 mètres

Par Vary Outlook ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

moins de 200 milles

Au-dessus de 200 milles

Par Battery Capability Outlook ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

Jusqu’à 400 kWh

Au dessus de 400 kWh

Par perspectives de production d’énergie ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

Jusqu’à 250kW

Au-dessus de 250 kW

Par Battery Sort Outlook ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

Lithium- Nickel- Manganèse- Cobalt-Oxyde

Lithium- Fer- Phosphate

Les autres

Perspectives par zone ( ventes brutes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Centre-Est et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de MEA



Description complète du rapport d’entrée, table des matières, bureau de détermination, graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/electric-bus-market

L’ Asie-Pacifique représente le meilleur TCAC au cours de l’intervalle de prévision

Basé principalement sur les zones, le marché mondial des bus électriques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Centre-Est et en Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique est la zone qui connaît la croissance la plus rapide au cours de l’intervalle de prévision. Les initiatives croissantes des gouvernements nationaux en faveur de transports publics clairs sont le principal moteur du marché dans la région Asie-Pacifique.

Les entreprises de langue chinoise telles que Yutong, Zhongtong, Ankai et BYD dominent la langue chinoise en plus des marchés mondiaux des autobus électriques. Disponibilité des composants et des pièces à moindre coût ces gamers ont proposé une panoplie de bus électriques. En novembre 2021, BYD a acquis sa première commande auprès des Transportes Metropolitanos de Barcelona pour 25 nouveaux bus électriques BYD de 40 pieds, prévus entre 2022 et 2024.

Principaux rivaux sur le marché mondial des bus électriques

Le marché mondial des bus électriques est extrêmement agressif, les principaux acteurs économiques adoptant de nombreuses méthodes telles que la croissance des produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et la croissance pour renforcer leurs positions sur le marché.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/electric-bus-market

Les principaux opposants sur le marché mondial des bus électriques sont :