Le marché des bus de données devrait enregistrer une évaluation de 25 258,0 millions de dollars d’ici 2028, selon une étude récente de The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché des bus de données jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, protocole et application », le marché devrait passer de 18 488,9 millions de dollars américains en 2021 à 25 258,0 dollars américains. millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,6 % au cours de la période 2021-2028.

La demande de nouveaux avions militaires augmente alors que les pays tentent de mettre à jour leurs flottes et d’étendre leurs capacités, en particulier en Asie-Pacifique, qui stimule le marché des bus de données. L’armée australienne a reçu les deux premiers des quatre nouveaux hélicoptères de transport Boeing CH-47F Chinook en juillet 2021. Les P-8A sont des avions terrestres anti-sous-marins et anti-surface construits pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. En outre, le gouvernement indien a autorisé la proposition d’acquisition de 56 avions de transport C295 auprès d’Airbus Defence and Space, Espagne, en septembre 2021. Airbus Defence and Space, Espagne, a remporté un contrat pour l’acquisition de l’avion cargo C 295MW. La Chine a ajouté de nombreux nouveaux avions militaires à son inventaire au cours des cinq dernières années. À la suite de ces achats, la demande de bus de données augmente en Asie-Pacifique.

Basé sur les composants, le marché des bus de données est segmenté en matériel et logiciel. En 2020, le segment du matériel a dominé le marché avec une part plus importante. Un bus de données est un mécanisme qui transporte des données dans un ordinateur ou un appareil et se compose d’un connecteur ou d’un ensemble de fils. Parallèlement aux ordinateurs personnels et autres composants matériels, divers types de bus de données ont évolué. Un bus de données peut transporter des données vers et depuis la mémoire d’un ordinateur, ainsi que vers et depuis le moteur de l’appareil – l’unité centrale de traitement (CPU). Un bus de données peut également être utilisé pour transporter des données entre ordinateurs. Les bus de données sont des instruments essentiels pour faciliter tous les transferts de données qui permettent tant de transmission de données à la demande. Ainsi, l’utilisation accrue de composants électroniques dans l’automobile, les navires et les avions stimule le marché des bus de données.

Selon l’Electronic Components Industry Association (ECIA), l’émergence du COVID-19 a mis en évidence des retards dans les lancements de produits, des perturbations dans les événements de la chaîne d’approvisionnement et d’autres activités industrielles. Plusieurs fabricants ont temporairement arrêté les unités de fabrication, en raison d’une moindre demande pour les produits en raison des mesures de confinement et des ressources de fabrication limitées. De plus, les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, y compris les câbles de données, ont connu un retard important dans les délais de livraison, ce qui a affaibli la chaîne d’approvisionnement. Cela a eu un impact négatif sur le marché des bus de données.

L’augmentation des dépenses militaires dans les économies émergentes stimule les investissements dans la modernisation des équipements existants dans les avions vieillissants. En raison de problèmes techniques avec diverses constructions et de problèmes de propulsion, de connexion et d’autres systèmes, il existe une demande croissante d’avions militaires technologiquement supérieurs pour remplacer les avions militaires conventionnels. Pour faire face au nombre sans cesse croissant de menaces et aux exigences de mission complètement nouvelles. Les compagnies aériennes entièrement connectées, au sol et dans les airs, peuvent utiliser des données en temps réel pour améliorer les opérations du poste de pilotage, réduire les délais futurs et améliorer l’expérience client.

Ainsi, de nombreux constructeurs d’avions ont mis à niveau leurs avions pour inclure des capacités de réseau qui fournissent une connectivité en vol, ce qui a propulsé la demande de bus de données. L’expansion du secteur aérospatial et militaire devrait encore stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir. L’adoption des protocoles FlexRay et des tactiques de croissance organique et inorganique dans l’aviation militaire devrait stimuler la croissance du marché mondial des bus de données. L’expansion du marché mondial des bus de données est en outre stimulée par les avions commerciaux et militaires. Le besoin d’intégration d’Ethernet de commutation en duplex intégral, de systèmes de surveillance, de systèmes de cockpit, de commandes de vol, de systèmes de navigation, de systèmes de données aérodynamiques, de systèmes de communication et de systèmes de maintenance centraux dans des systèmes avioniques modulaires uniques stimule également le marché des bus de données.

La liste des entreprises – Marché des bus de données

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des bus de données sont Astronics Corporation ; Collins Aerospace ; Fujikura Ltd. ; HUBER+SUHNER ; Nexans ; TE Connectivity Corporation ; Amphenol Ltd. ; Data Device Corporation ; Société de bus de données ; et OCC. Plusieurs autres acteurs du marché ont également été analysés pour comprendre le marché des bus de données.

En 2021, Astronics Corporation a annoncé le lancement de nouveaux modèles de protocole pour sa famille Ballard ME1000 de cartes d’interface avionique mPCIe pour les applications aérospatiales embarquées. Les nouveaux modèles offrent une capacité d’interfaçage pour les protocoles de bus de données ARINC 429 et ARINC 717, et rejoignent les modèles pour MIL-STD-1553 qui ont été publiés précédemment.

