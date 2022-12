Le marché des bureaux électriques réglables en hauteur en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché des bureaux électriques autoportants en hauteur en Asie-Pacifique est motivé par les nombreux avantages qu’ils offrent aux entreprises et aux employés. Le marché contemporain des bureaux réglables en hauteur est également stimulé par une demande croissante de postes de travail contemporains réglables en hauteur.

Certains des facteurs à l’origine de la croissance du marché sont la tendance du travail hybride par rapport à la culture du travail à domicile et le changement de préférence des consommateurs vers les meubles électriques ainsi que le respect de l’environnement du produit. Cependant, les restrictions liées à l’énorme différence de prix entre les produits d’ameublement intelligents et les meubles traditionnels entravent la croissance du marché.

Dynamique du marché des bureaux électriques réglables en hauteur sur pied

Chauffeur:

Sensibiliser les organisations modernes aux risques pour la santé posés par une mauvaise posture des employés au travail

Une mauvaise posture, par exemple, peut entraîner divers problèmes de santé en raison d’un stress inutile sur les articulations et les muscles. Cela conduit au surmenage et à la fatigue, ce qui peut entraîner des affections chroniques. Des troubles musculo-squelettiques (TMS) tels que des tendinites ou le syndrome du canal carpien peuvent en résulter.

Les muscles, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les ligaments et les tendons peuvent tous être affectés par ces troubles. De nos jours, les gens sont plus conscients de ces problèmes de santé en raison d’une mauvaise posture pendant les heures de bureau. Par conséquent, les organisations proposent des installations telles que des bureaux autonomes à hauteur réglable électriquement qui garantissent une bonne posture pendant les heures de travail. Par conséquent, les employés n’ont pas beaucoup de problèmes de santé liés à une mauvaise posture.

L’augmentation de l’acceptation des meubles ergonomiques dans une variété d’applications

L’ergonomie est la pratique consistant à concevoir le lieu de travail pour répondre aux besoins du travailleur plutôt que de forcer le travailleur à se conformer au lieu de travail. Il a été démontré qu’une bonne conception ergonomique améliore la qualité et la performance du travail tout en améliorant le bien-être des travailleurs. Contrairement aux meubles de bureau traditionnels, les chaises ergonomiques maintiennent le corps de l’utilisateur dans une position sûre et verticale, réduisant ainsi le stress sur la colonne vertébrale, le cou et les hanches.

Ceci est accompli grâce à l’utilisation d’un appui-tête pour soutenir le cou et les épaules et d’un dossier pour maintenir la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Une autre tendance croissante en matière d’ergonomie qui devient rapidement obligatoire dans certaines organisations est le bureau assis-debout, conçu pour inciter les employés à bouger. En raison de l’acceptation croissante, les gens sont intéressés à utiliser diverses applications.

OPPORTUNITÉS

Augmenter les ouvertures de magasins de détail pour les expériences physiques

Les clients préfèrent visiter les magasins de détail pour mieux comprendre les produits d’ameublement. Ces dernières années, de nombreux nouveaux magasins de détail avec différents noms de succursales ont été construits à divers endroits. La majorité des clients de chaque région pourront accéder à ces différents bureaux. Les employés et l’entreprise elle-même bénéficient grandement de cette accessibilité facile en générant plus de ventes.

Impact post-COVID-19 sur le marché Asie-Pacifique Tables électriques autoportantes réglables en hauteur

Après la pandémie, la demande de tables réglables en hauteur électriques autonomes a augmenté car il n’y aura plus de restrictions de mouvement ; par conséquent, la livraison des produits serait facile. La persistance prolongée du COVID-19 a affecté la chaîne d’approvisionnement car elle a été perturbée et il est devenu difficile de livrer des produits d’ameublement aux consommateurs, augmentant initialement la demande de produits. Cependant, après COVID, la demande de bureaux réglables en hauteur électriques autonomes a considérablement augmenté en raison de l’amélioration de la santé globale et de la productivité au travail.



Portée du marché des tables réglables en hauteur électriques autoportantes de l’Asie-Pacifique

TAPER

moteur unique

double moteur

UTILISATION

des bureaux

Industriel

À la maison

CANAL DE VENTE

boutiques spécialisées

supermarchés et hypermarchés

Vente au détail en ligne

Autre

Bureaux électriques réglables en hauteur sur pied Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché en Asie-Pacifique

Certains des principaux acteurs du marché Asie-Pacifique des tables réglables en hauteur électriques autoportantes sont Conen Products Gmbh, Conset America, Asia-Pacific Furniture Group, Hni Corporation, Schiavello, Ki, Fellowes Brands, Ofita, Rol Ab, Palmberg Okamura Corporation., Kimball International , Steelcase Inc., Gispen, Ergomaster, Ceka, Röhr-Bush Gmbh & Co. Kg, KOKUYO CO., LTD., ACTIU Berbegal y Formas SA et Haworth Inc., entre autres.

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com