Le marché des brosses à dents en bambou devrait percevoir 67,03 millions USD de premier plan en 2030, taille, part, tendances, demande, segmentation et perspectives concurrentielles

Analyse et taille du marché des brosses à dents en bambou

Une augmentation significative de la prise de conscience des entreprises de biens de consommation de l’importance de limiter l’ampleur de la pollution plastique a ouvert la voie au développement de nouveaux produits tels que les brosses à dents en bambou. De plus, certaines études de recherche ont prédit que les brosses à dents en plastique contiennent des produits chimiques toxiques tels que le BPA, qui perturbent les hormones humaines et provoquent des troubles cérébraux et comportementaux. En conséquence, les fabricants de brosses à dents devraient augmenter leurs dépenses.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des brosses à dents en bambou était évalué à 31,27 millions USD en 2022 et devrait atteindre 67,03 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 10,00% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des brosses à dents en bambou

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Qualité (faible, standard, premium), utilisateur final (adultes, enfants), canal de distribution (en ligne, hors ligne) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts The Bamboo Brush Society (Pays-Bas), Bamboo India (Inde), The Green Root (Canada), Nature & My Limited (Royaume-Uni), Church & Dwight Co., Inc. (États-Unis), Brush with Bamboo (États-Unis), Bam&Boo ( États-Unis), Anything But Plastic (Royaume-Uni), ORGANIC LABS(P)LTD (Inde), The Humble Co. (Suède), Booba (États-Unis), Bamboo Brush Co. (Australie), Ecolife (États-Unis), Colgate-Palmolive Company (NOUS) Opportunités de marché Utilisation élevée de la brosse à dents en bambou comme alternative à la brosse à dents en plastique

Demande croissante de solutions écologiques

Définition du marché

Les brosses à dents en bambou sont similaires aux brosses à dents normales que l’on trouve sur les étagères des magasins. Une brosse à dents en bambou a un long manche et des poils pour nettoyer vos dents des débris alimentaires et de la plaque dentaire. La principale différence est que le long manche est fait de bambou plus durable que de plastique.

Dynamique du marché mondial des brosses à dents en bambou

Conducteurs

Accroître l’adoption de produits durables

L’adoption croissante de produits durables crée une base de consommateurs importante pour le marché des brosses à dents en bambou. Par exemple, selon les données du Centre du commerce international et de la Commission européenne, la France a connu une augmentation de 90 % des ventes au détail de produits durables en 2019. De plus, de nombreux gouvernements lancent des initiatives pour promouvoir la croissance de la durabilité dans les pays en développement.

Mise en œuvre des réglementations gouvernementales

Les réglementations gouvernementales encouragent les consommateurs à utiliser des brosses à dents en bambou biodégradables et les fabricants à développer des produits respectueux de l’environnement. Selon certaines estimations, environ un milliard de brosses à dents en plastique sont utilisées et jetées aux États-Unis chaque année. Ces facteurs stimulent la demande des consommateurs pour des brosses à dents en bambou biodégradables.

Opportunités

Avantages des brosses à dents en bambou par rapport aux brosses à dents en plastique

Un grand nombre de politiques anti-plastiques et de réglementations strictes mises en œuvre par divers pays pour des alternatives écologiques aux produits en plastique devraient sensibiliser les consommateurs dans les années à venir. Les brosses à dents en plastique produites partout dans le monde finissent dans des décharges, avec seulement une petite partie recyclée, ce qui entraîne une pollution plastique. Ces facteurs devraient favoriser l’utilisation des brosses à dents en bambou comme alternatives parmi les acheteurs dans les années à venir.

Demande croissante de solutions écologiques

Selon les données du rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « Global Burden of Disease Study 2016 », la moitié de la population mondiale souffre de divers types de maladies bucco-dentaires, la carie dentaire étant le problème le plus courant. Pour faire face à la situation, les gens du monde entier optent pour des solutions écologiques en adoptant des brosses à dents à base de bambou. Par conséquent, la demande croissante de solutions respectueuses de l’environnement devrait créer d’immenses opportunités de croissance du marché.

