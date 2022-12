Le marché des bougies parfumées est projeté avec un excellent TCAC, taille, part, tendances, moteurs clés, tendances de développement et perspectives de croissance d’ici 2029

Avec une analyse complète du marché, le rapport sur le marché des bougies parfumées présente un aperçu du marché par type et application, mettant en vedette les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Les données statistiques et numériques sont présentées sous forme graphique pour bien comprendre les faits et les chiffres. Ce rapport de marché est un examen analytique des principaux défis qui peuvent survenir sur le marché en termes de ventes, d’exportations, d’importations ou de revenus. Les documents d’analyse de marché sont la meilleure source de fluctuation des valeurs CAGR sur la période de prévision d’un marché. La section par pays du rapport Bougies parfumées Market Advertising fournit également des facteurs affectant les marchés individuels ainsi que les changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché.

Le rapport sur le marché Bougie parfumée fournit une liste des principaux concurrents ainsi que des informations stratégiques et une analyse des facteurs clés influençant l’industrie ABC. Ce document de marché mesure également les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de commercialisation. Le rapport présente les développements importants de produits et suit les récentes fusions, acquisitions et recherches dans l’industrie du marché des bougies parfumées par les principaux acteurs. Ce rapport d’analyse de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région en fonction des taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport de recherche commerciale sur le marché mondial des bougies parfumées sert de colonne vertébrale solide à l’industrie du marché des bougies parfumées pour lui donner un avantage concurrentiel.

Analyse et dimensionnement du marché des bougies parfumées

Les activités d’amélioration et de décoration de l’habitat ont augmenté parallèlement à l’augmentation du revenu disponible. Alors que la pandémie augmente le temps passé à la maison, de plus en plus de personnes cherchent à faire de leur maison un espace confortable. Certaines des tendances populaires de 2020 que les consommateurs ont adoptées incluent les bougies parfumées sculptées et les bougies de forme organique.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des bougies parfumées était de 2,97 milliards de dollars en 2021 et atteindra 5,02 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,40 % sur la période de prévision. Le rapport sur le marché des bougies parfumées examine la croissance actuelle tirée par l’évolution de la tendance à offrir des bougies parfumées pour des occasions spéciales.

définition du marché

Une gamme de bougies est disponible dans un emballage attrayant. Il existe des bougies parfumées, des bougies parfumées et d’autres types de bougies uniques. Les matériaux d’encens et de cire ne sont pas utilisés pour les matériaux artisanaux. Ces bougies non toxiques sont fabriquées à partir d’ingrédients naturels et ne libèrent pas de toxines. La plupart des utilisateurs préfèrent les meilleures bougies parfumées bio disponibles sur le marché. Ces bougies ont de nombreuses options de personnalisation.

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Par type de produit (pot, pilier, bougie chauffe-plat, gobelet, vase, autre), matière première (cire, colorants liquides, sauce soja, verre, autre), parfum (fruit, fleur, épice, mélange, autre), catégorie (masse , Premium) , canaux de distribution (online, offline) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud La région fait partie de l’Amérique du Sud. acteurs du marché cible Candle-lite (États-Unis), Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni), Zhong Nam Industrial (Chine), The Procter & Gamble Company (États-Unis), Empire Candle Co., LLC (États-Unis), L Brands, Inc. (États-Unis), BeCandle (Inde), Newell Brands (États-Unis), C. Johnson & Son, Inc (États-Unis), Conscious Candle Company (États-Unis), The Yankee Candle Company (États-Unis), Bolsius International BV (France), Welburn Candles Pvt Ltd (( Royaume-Uni), Colonial Candle (Royaume-Uni), Brandt Kaarsen (Espagne) chance Accroître la sensibilisation à l’utilisation des produits dans différents types de massage aux bougies et d’aromathérapie

Consommation croissante de bougies écologiques

Utilisation accrue de bougies pour la décoration de la maison

Dynamique du marché des bougies parfumées

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

Diverses applications des bougies parfumées

Le marché des bougies parfumées est principalement porté par la prise de conscience croissante de l’utilisation du produit dans différents types de massage aux bougies et d’aromathérapie.

Consommation croissante de bougies écologiques

L’augmentation de la consommation de bougies écologiques, l’utilisation croissante de bougies décoratives à la maison, la sensibilisation accrue des consommateurs à ces produits, l’augmentation du revenu disponible des personnes et l’augmentation du nombre de spas et de salons de massage sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance des bougies. marché des bougies parfumées

chance

D’autre part, l’augmentation des investissements dans la décoration intérieure et la croissance rapide du marché de la décoration intérieure créeront de nombreuses nouvelles opportunités pour le marché des bougies parfumées au cours de la période de prévision.

