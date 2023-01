Le marché des bougies parfumées augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

«

Marché mondial des bougies parfumées, par type de produit (pot, pilier, bougie chauffe-plat, gobelet, vase, autres), matière première (cire, colorants liquides, soja, verre, autres), parfum (fruit, fleur, épice, mélanges, autres) , Catégorie (masse, premium), canal de distribution (en ligne, hors ligne), – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché des bougies parfumées

Il y a eu une augmentation des activités de rénovation et de décoration de la maison à mesure que le revenu disponible a augmenté. Depuis que la pandémie a entraîné de longues périodes passées à la maison, un nombre croissant de personnes souhaitent faire de leur maison un lieu de vie confortable. Certaines des tendances populaires de 2020 adoptées par les consommateurs incluent les bougies parfumées de sculpture et les bougies de forme organique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bougies parfumées était évalué à 2,97 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 5,02 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des bougies parfumées examine la croissance actuelle, qui est tirée par l’évolution de la tendance à offrir des bougies parfumées lors d’occasions spéciales.

Définition du marché

Une grande variété de bougies sont disponibles dans des emballages attrayants. Il existe des bougies parfumées, des bougies à l’huile parfumée et d’autres types de bougies uniques. Les parfums et les cires ne sont pas utilisés dans les matériaux artisanaux. Ces bougies non toxiques sont fabriquées à partir d’ingrédients naturels et n’émettent aucune toxine. La majorité des utilisateurs préfèrent les meilleures bougies parfumées bio du marché. Ces bougies ont une pléthore d’options de personnalisation.

Hausse de la consommation de bougies écologiques

Utilisation croissante des bougies pour la décoration de la maison

Dynamique du marché des bougies parfumées

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Diverses applications de bougies parfumées

Le marché des bougies parfumées est principalement stimulé par une prise de conscience accrue de l’utilisation du produit dans divers types de massages aux bougies et d’aromathérapie.

Augmentation de la consommation de bougies écologiques

L’augmentation de la consommation de bougies écologiques, l’utilisation croissante des bougies pour la décoration de la maison, la sensibilisation croissante des consommateurs à ces produits, l’augmentation du revenu disponible des personnes et l’augmentation du nombre de spas et de salons de massage sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des bougies parfumées

Occasion

D’autre part, l’augmentation des investissements dans les intérieurs ménagers et un marché de la décoration intérieure en croissance rapide créeront une multitude de nouvelles opportunités pour le marché des bougies parfumées au cours de la période de prévision.

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché des bougies parfumées, en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché des bougies parfumées. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché des bougies parfumées. Pour analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse des charges , analyse de la chaîne, évaluation de la pression du porteur 5 , etc.



évaluation de la forme du marché ainsi que des prévisions d’ un certain nombre de segments et sous-segments du marché mondial des bougies parfumées

– Pour vous fournir . s. étape d’ évaluation du marché avec admiration pour la mesure du marché moderne et la prospective future. – Pour vous meubler . s. un . évaluation du degré du marché des bougies parfumées pour la phase d’ application, le type de produit et les sous-segments. – Accorder des historiques et des prévisions



revenus des segments et sous-segments du marché des bougies parfumées avec admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.

