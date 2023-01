Le marché des bottes d’équitation devrait croître à un TCAC de 5,50 % jusqu’à la fin de 2028. croissance industrielle mondiale Le marché des bottes d'équitation devrait atteindre 2 776,74 millions USD entre 2021 et 2028 , avec une croissance à un TCAC de 5,50 % . L’étude du marché des bottes d’équitation réalisée par Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations sur de nombreux facteurs qui devraient émerger au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. L'urbanisation rapide dans le monde augmente la demande de bottes d'équitation.

Une botte d’équitation est une botte spécialement conçue pour l’équitation qui s’étend jusqu’à la jambe suffisamment haut pour protéger la jambe du porteur de la peau de la selle. Il a des orteils robustes qui protègent les pieds du cavalier lorsqu’ils touchent le sol. Il se caractérise par le fait que le talon est relevé pour empêcher le pied de glisser dans l’étrier.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché des bottes d’équitation est l’inquiétude croissante concernant les accidents de la route dans le monde. L’utilisation croissante de l’équipement d’équitation pour les vacances sur la route, les voyages d’aventure et les courses professionnelles, ainsi qu’une sensibilisation accrue à la sécurité chez les millennials et les motocyclistes expérimentés, élargissent le marché.

Étendue du marché des bottes d’équitation et taille du marché

Le marché des bottes d’équitation est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des bottes d’équitation est segmenté en bottes d’équitation longues, bottes de campagne, bottes habillées, bottes de chasse, bottes d’équitation courtes, bottes jodhpur et bottes de chasse.

Sur la base de l’application de l’utilisateur final, le marché des bottes d’équitation est segmenté en enfants, jeunes et adultes.

Ce rapport sur le marché des bottes équestres couvre les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et régionaux, l’analyse des flux de trésorerie. Connaissances. . Analyse de la croissance, taille du marché, catégorie, croissance du marché des applications et des domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Les acteurs clés présentés dans le rapport sur le marché Bottes d’équitation sont :

Dingo , Alpinestars., Dainese SpA , Dan Post Boots , Durango., FLY Racing, Fox Media LLC ., The Frye Company, Gaerne, Dogtime , Justin Boot, LeMans Corporation, LUCCHESE BRAND , LLC, Old Gringo Boots, Rocky Brands, Stetson , TCX SRL et Tony Lama Boots parmi les acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

