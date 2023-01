Le marché des bonbons présentera un TCAC remarquable par taille, part, tendances, facteurs clés, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

«

Analyse et taille du marché

Les bonbons sont des produits de confiserie et le sucre est l’ingrédient principal. Alors que le principal public cible des bonbons est les enfants et les jeunes. Il est apprécié par les personnes de tous les groupes d’âge dans le monde entier. La modernisation croissante, l’occidentalisation et la croissance du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs qui favorisent la croissance du marché des bonbons. La population jeune en constante augmentation et la popularité croissante du chocolat noir sont d’autres facteurs indirects de la croissance du marché des bonbons.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bonbons était évalué à 226,38 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 308,39 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,94% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Définition du marché

Les bonbons sont également appelés produits alimentaires sucrés de confiserie . L’ingrédient principal du bonbon e est le sucre. Les bonbons sont fabriqués avec une combinaison de chocolat, de lait, de noix, de fruits et d’édulcorants artificiels et se présentent sous la forme de petits morceaux, de gouttes et de barres. Il existe certains bonbons contenant des minéraux et des vitamines qui fournissent une valeur protéique qui peut aider à la musculation. Les consommateurs qui ont un emploi du temps chargé optent généralement pour les bonbons comme petite collation, ils nécessitent moins de temps pour être consommés et peuvent être dégustés pendant les pauses.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (bonbons durs, menthes, gommes et gelées, chocolat, caramels et caramels, confiserie médicamenteuse, produits de boulangerie fine, autres), groupe d’âge (enfants, adultes, gériatrie), niveau de prix (économique, milieu de gamme, luxe) , Canal de distribution (supermarché/hypermarché, dépanneurs, pharmacies et pharmacies, services alimentaires, points de vente hors taxes, commerce électronique, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Ferrero (Italie), Meiji Holdings Co., Ltd (Japon), THE HERSHEY COMPANY (États-Unis), Quality Candy Company (États-Unis), Nestlé (Suisse), Cloetta (Suède), General Mills Inc. (États-Unis), Mondelez International ( États-Unis), Mars, Incorporated (États-Unis), pladis global (Royaume-Uni), LOTTE CONFECTIONERY CO.LTD (Corée du Sud), Storck (Allemagne), Perfetti Van Melle (Pays-Bas), Candy Rush Muskoka (Canada), HARIBO GmbH & Co. KG (Allemagne), Arcor, (Argentine), Sweet Candy Company (États-Unis), THE BANG CANDY COMPANY, (États-Unis) palmer-candy (États-Unis), SUGARFINA USA LLC (États-Unis), Jelly Belly Candy Company (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Dépenses et investissements en croissance

Dynamique du marché des bonbons

Conducteurs

Demande croissante de bonbons sans sucre

Sensibilisation accrue à la santé, augmentation du désir de chocolats ou de confiseries à faible teneur en sucre, les bonbons sans sucre ont gagné en popularité ces dernières années. Augmenter la demande de bonbons sans sucre parmi le grand public en raison de l’augmentation du nombre de personnes qui connaissent une ruée vers le sucre après avoir mangé des chocolats à haute teneur en sucre. La demande de bonbons sans sucre devrait augmenter la croissance du marché mondial des bonbons.

Présence d’un grand nombre de variétés

La disponibilité croissante de différents types de bonbons tels que les bonbons sans chocolat et les bonbons au chocolat sur le marché a entraîné une augmentation de la demande de bonbons qui a été alimentée par le comportement d’achat impulsif des clients. L’évolution des préférences et des goûts des consommateurs dans les économies en développement a entraîné une augmentation significative des ventes de bonbons dans le monde entier.

Forte demande de bonbons au chocolat

La demande croissante de bonbons au chocolat a dominé le marché en raison des bienfaits pour la santé associés au chocolat. Les bonbons au chocolat sont extrêmement préférés par tous les groupes d’âge. La saveur de chocolat a plusieurs avantages pour la santé, car elle aide à réduire les taux de mortalité et aide également à traiter des maladies telles que la dépression et la bronchite. De plus, les chocolats noirs possèdent d’énormes avantages pour la santé en raison de la présence de cacao. Il aide à maintenir le flux sanguin dans le corps et facilite la fonctionnalité globale des vaisseaux sanguins.

Opportunités

Le développement en croissance continue et la capacité de dépense croissante des consommateurs sont des facteurs importants pour créer des opportunités bénéfiques pour le marché des bonbons. Les bonbons largement tenus sont faits pour les enfants et les jeunes. La demande de bonbons est principalement motivée par les goûts des consommateurs, la croissance démographique et les inclinations. Les énormes multinationales ont un avantage substantiel sur les entreprises de taille moyenne, en termes d’économies de fabrication et d’achat. La production de bonbons avec moins d’additifs de sucre peut générer de grandes opportunités de génération de revenus pour les principaux acteurs du marché des bonbons. De plus, l’ajout de composants précieux et d’autres nutriments et minéraux dans les bonbons peut être une excellente occasion pour les principaux acteurs d’augmenter leurs revenus et leur part de marché. De plus, l’augmentation des nouveaux marchés émergents agira également comme moteur du marché et augmentera encore les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché.

