Le marché des boîtiers intelligents d’identification par radiofréquence (RFID) devrait avoir un TCAC de 11,20% et Alien Technology, GAO Group, Honeywell International, Impinj et Mobile Aspects

Marché mondial des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) il s’agit du rapport d’étude de marché le plus approprié, le plus réaliste et le plus admirable, livré avec une dévotion et une compréhension suprêmes des besoins des entreprises. Les données et informations incluses dans le rapport proviennent de sources fiables, telles que des sites Web, des rapports annuels d’entreprise, des magazines et autres, et ont été vérifiées et validées par des experts du marché. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles de marché statistiques et cohérents bien établis. Les dernières informations et analyses de marché contenues dans ce document de marché mettent clairement en évidence le marché. La portée d’un rapport de marché fiable s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices de régions de marché spécifiques.

Un rapport d’étude de marché est une source éprouvée de données et d’informations qui fournit une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. Des esprits très talentueux ont investi beaucoup de temps pour effectuer des analyses d’études de marché afin de générer ce rapport de marché. Le rapport fait des estimations sur les principaux acteurs et marques en ce qui concerne leurs actions telles que les développements, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle sur le marché. Le rapport de marché approfondi fournit des informations approfondies sur les spécifications du produit, la technologie, le type de produit et l’analyse de la production en tenant compte de facteurs importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) devrait croître à un TCAC de 11,20% au cours de la période de prévision. La « santé » représente le plus grand segment d’applications sur le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) en raison des progrès croissants des technologies de la santé dans le monde entier.

Scénario de marché du marché mondial des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID)

Les armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) sont des conteneurs de stockage personnalisés préconçus qui sont intégrés aux systèmes de suivi des outils. Les armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) offrent des solutions de manipulation avancées qui, à leur tour, minimisent le travail d’audit.

Dynamique du marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID)

Conducteurs

La demande croissante des hôpitaux

La gestion des stocks est un enjeu qui est un gros problème pour les hôpitaux. Les inventaires de médicaments, de dispositifs médicaux et de composants médicaux doivent être systématiquement organisés et classés. Et c’est là que le rôle des armoires intelligentes avec identification par radiofréquence (RFID) entre en jeu.

avantage

La sensibilisation accrue aux avantages des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) est également l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Les armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) réduisent les coûts d’exploitation, garantissent l’exactitude des données, le suivi en temps réel et réduisent le gaspillage d’inventaire et la perte d’équipement.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral devrait stimuler la demande d’armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID). En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, la demande croissante de systèmes automatisés de gestion des flux de travail et des achats et l’augmentation des investissements pour le développement de technologies avancées et innovantes ont un effet positif sur le marché.

Opportunités

En outre, l’attention croissante des principaux fabricants sur l’intégration et l’installation de technologies avancées et modernes élargira les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, les développements de l’infrastructure et de la gestion des données dans plusieurs hôpitaux élargiront encore oxygène. taux de croissance du marché des équipements à l’avenir.

Restrictions/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en R&D, le manque de sensibilisation des habitants des économies sous-développées aux avantages, les infrastructures limitées et les dépenses élevées requises pour les activités de R&D devraient entraver la croissance du marché. En outre, le coût d’acquisition élevé devrait défier le marché des équipements d’oxygène récréatifs au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, l’analyse des opportunités en termes d’émergence. poches de revenus, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domination des niches et des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID), analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID)

Le COVID-19 affecte positivement le taux de croissance du marché Armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID). Il y a une forte demande de fournitures médicales et de composants médicaux dans cette phase de la pandémie. Cela nécessite des solutions de gestion des stocks efficaces et efficientes, créant par conséquent une forte demande du marché pour les armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID).

développement récent

En septembre 2020, IntelliGuard a lancé son système de nouvelle génération «Vendor Managed Inventory» qui offre des capacités Internet des objets ainsi qu’une solution clé en main pour la distribution des stocks de médicaments.

Portée du rapport :

Le rapport d’étude de marché mondial des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID ) présente des profils systémiques d’entreprises illustrant comment les mouvements de divers acteurs et marques clés animent le marché. L’étude de marché effectuée dans le rapport d’activité fiable aide à améliorer et à modifier les produits afin que les futurs produits présentent plus de satisfaction aux précieux clients. La discussion approfondie de nombreux sujets liés au marché dans le rapport aidera certainement le client à étudier le marché dans le paysage concurrentiel. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur des modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille.

PRINCIPAUX ACTEURS CLÉS du marché mondial des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID)

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) sont Alien Technology, LLC, GAO Group Inc., Honeywell International Inc., Impinj, Inc., Mobile Aspects, Inc., RF Technologies, Inc., Radianse, STID, STANLEY Healthcare, SATO HOLDINGS CORPORATION. Motorola Solutions, Inc., CAEN RFID Srl, NewAge Industries, Inc., IBM, Siemens, AMERICAN RFID SOLUTIONS, LLC, Grifols, SA, Invengo Technology Pte. Ltd., LogiTag et 3M entre autres.

Portée du marché mondial des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID)

Le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la mise en œuvre et de l’application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Aiguiser

forme standard

formulaire personnalisé

En fonction du type de produit, le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en standard et personnalisé.

type de produit

Antenne d’identification par radiofréquence (RFID)

Lecteur d’identification par radiofréquence (RFID)

Étiquette d’identification par radiofréquence (RFID)

Autres

En fonction du type de produit, le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en antenne d’identification par radiofréquence (RFID), lecteur d’identification par radiofréquence (RFID), étiquette d’identification par radiofréquence (RFID) et autres.

Déploiement

Sur le site

Nuage

Sur la base de la mise en œuvre, le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en sur site et en cloud.

Application

Les soins de santé

Autres

Sur la base de l’application, le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en soins de santé et autres. Le segment Autres est sous-segmenté en fabricants, détaillants et organisations indépendantes.

Analyse régionale des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) / aperçus du marché

Le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) est analysé, et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type, type de produit, mise en œuvre et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie et le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte , Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) en raison de la base solide des établissements de santé et de la présence d’acteurs majeurs dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des investissements de diverses cliniques et sociétés pharmaceutiques et de la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région. .

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse des données prévisionnelles nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) vous fournit également une analyse détaillée du marché pays par pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour les armoires intelligentes RFID. impact de la technologie. en utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des armoires intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID). Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

De cette manière, un rapport de marché international évalue le taux de croissance et la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs inducteurs de croissance. Une série d’étapes ont été appliquées dans la génération de ce rapport en prenant la contribution d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de divers tableaux, graphiques et tableaux en fonction de la quantité de données et d’informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans la première classe de ce rapport d’étude de marché.

