Le marché des boîtes en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

» Le rapport d’étude de marché sur le marché des boîtes en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique est un aperçu complet du marché qui couvre divers aspects tels que la définition du produit, le paysage habituel des fournisseurs et la segmentation du marché en fonction de divers paramètres tels que le type de produit, ses composants, le type de gestion et géographie. Une large estimation des prévisions et des restrictions de croissance du marché a été étudiée dans ce rapport. Le rapport d’analyse de marché inclut également les fluctuations de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse pour la période de prévision donnée. Une évaluation analytique des concurrents au Moyen-Orient and Africa Corrugated Box Market fournit une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché existant et dans les années à venir.

Le meilleur rapport sur le marché des boîtes en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique sensibilise les clients ou les autres acteurs du marché aux problèmes liés au marché auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent dans cette industrie ou ce marché sur une plus longue période. Les données recueillies pour préparer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Il comprend généralement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Grâce à une étude de haut niveau sur le marché des boîtes en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique, les entreprises peuvent connaître les principales opportunités du marché et les facteurs d’influence qui sont utiles pour amener les affaires au plus haut niveau.

Analyse et perspectives du marché : Marché de la boîte en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique

Les boîtes en carton ondulé sont conçues pour offrir une protection extrême aux marchandises telles que les produits fragiles, lourds, volumineux ou de grande valeur en stockage et en transit. Une boîte en carton ondulé à plusieurs couches donne de la résistance au produit d’emballage et le rend plus résistant que le carton moyen. Différents types de doublures sont utilisées dans le carton ondulé pour fournir de la résistance, telles que les doublures kraft, les doublures d’essai et les doublures à copeaux.

Le marché des boîtes en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 19 824,63 millions USD d’ici 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Année historique 2020 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (ondulé monophasé, boîte en carton ondulé à paroi simple, panneau mural double et panneau mural triple), matériau (ondulé recyclé et ondulé vierge), cannelure (cannelure de type A, cannelure de type B, cannelure de type C, cannelure de type E et cannelure de type F ), Style (Récipient à fentes régulières (RSC), Conteneur à chevauchement complet (FOL), Type à demi-fentes, Type télescopique, Type de pliage et plateau, et autres), Impression (Lithographie, Flexo, Impression numérique , Rotogravure, Sérigraphie et Autres) , utilisateur final (aliments et boissons, produits ménagers, cosmétiques, soins de santé et produits pharmaceutiques, soins personnels, expédition et logistique, électronique, textile, commerce électronique et autres) Pays couverts Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts DS Smith, Arabian Packaging Co LLC., Mondi, WestRock Company, International Paper, Stora Enso, Rengo Co., Ltd., Klabin SA, Klingele Group, Industrial Development Company sal, Neway Packaging, Smurfit Kappa.

Dynamique du marché des boîtes en carton ondulé

Conducteurs

Utilisation croissante de boîtes en carton ondulé de petite et moyenne taille dans l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons

Les boîtes en carton ondulé ont plus d’applications dans l’industrie de l’emballage alimentaire. Les boîtes en carton ondulé conviennent mieux à l’emballage des produits alimentaires, car les boîtes en carton ondulé sont de nature non toxique, en raison desquelles la demande de boîtes de différentes tailles dans l’industrie alimentaire et des boissons augmente.

Préférences croissantes pour les produits en carton ondulé recyclé dans l’industrie de l’emballage

L’emballage joue un rôle important car les emballages en papier ou en carton ondulé protègent les marchandises contre les facteurs environnementaux, chimiques et physiques qui pourraient éventuellement endommager l’ensemble de l’article s’ils ne sont pas emballés correctement. Le rôle essentiel de l’emballage est de protéger le produit contre les dommages pendant le transport, mais l’emballage protège également le produit dans l’entrepôt et les chaussures de détail avant la vente du produit. Différents types d’emballages sont utilisés pour différents types de produits.

Retenue/Défi

Fluctuation des prix de la pâte de bois

La fluctuation du prix des matières premières affectera le coût de production des produits de boîtes en carton ondulé. La modification du coût de production modifiera les revenus des fabricants. La pâte de bois est extraite des arbres, mais en raison de la demande accrue dans les différentes régions, l’importation et l’exportation de la pâte de bois se font avec la quantité spécifiée

Opportunité

Demande croissante d’emballages prêts à l’emploi dans l’industrie alimentaire

L’emballage en carton ondulé est devenu un élément essentiel de l’emballage des produits alimentaires. Le rôle essentiel de l’emballage est de protéger le produit contre les dommages pendant le transport, mais l’emballage protège également le produit dans l’entrepôt et les chaussures de vente au détail avant la vente du produit. Un type d’emballage différent est utilisé pour un type de produit différent. L’emballage en carton ondulé est utilisé pour les produits alimentaires lourds et volumineux et également utilisé pour les autres produits

Défier

Le temps humide et humide diminue la fermeté et la résistance des boîtes en carton ondulé

L’humidité signifie la présence de vapeur d’eau dans la composition de l’air, ce qui peut avoir un effet sur les surfaces et la résistance des produits d’emballage. La matière première utilisée dans la production de produits d’emballage en carton ondulé est le papier ou les cartons, qui sont affectés par les changements dynamiques de l’humidité atmosphérique et de l’humidité de l’air. Les changements de température et d’humidité de surface au-dessus de la terre ont des impacts sur une surface de papier. Les changements climatiques auront un effet sur la composition des composants de l’air, ce qui peut avoir un impact sur l’emballage de la boîte en carton ondulé car le produit peut absorber l’humidité.

Résumé des points clés du rapport sur le marché Boîte en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique : – Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. – Il présente une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. – Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. – Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en créant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Agents de démoulage. – Ce rapport aide les utilisateurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir. Quels sont les idées et les concepts couverts dans le rapport ? – Les évaluations représentées par toutes les zones et la part de marché de la boîte en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique enregistrées par chaque région sont mentionnées dans le rapport. – L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions concernées ainsi que leur part de marché de la consommation au Moyen-Orient et en Afrique. – Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport. Analyse régionale du marché de la boîte en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique: – Le marché de l’industrie, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté entre les États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

