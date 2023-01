Le marché des boîtes à poisson devrait atteindre 668,74 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,5 %. Les principaux acteurs opérant sur le marché des boîtes à poisson sont BASF SE (États-Unis), Craemer GmbH (Allemagne) et CRT Packaging. (Royaume-Uni), PPS Midlands Limited (Royaume-Uni), Sekisui Kasei Co., Ltd. (Japon), Smurfit Kappa (Irlande), Snyder Industries (Nebraska), OCEAN ROTO MOLDING SDN. BHD. (Malaisie), Tri-Core Plastics Containers Ltd. (Canada), Amcor plc (Suisse), Sealpac International bv, DS Smith (Royaume-Uni), WINPAK LTD., (Canada) et Graham Packaging Company (États-Unis).

Les fournisseurs de fruits de mer du monde entier sont confrontés au défi de taille de transporter des fruits de mer frais et sûrs. Les caisses à poisson sont fortement recommandées et préférées car elles sont recyclables et ont un faible taux d’occupation. La mondialisation des cuisines régionales augmente la demande mondiale pour certains types de poissons et augmente le besoin de solutions d’emballage efficaces. Smurfit Kappa, DS Smith et Stora Enso sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur ce marché.

Le marché mondial du poisson était évalué à 470,25 millions USD en 2021 et devrait atteindre 668,74 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le polystyrène expansé (EPS) devrait connaître une forte croissance en raison de la forte demande d’emballages alimentaires et de boissons. Le rapport sur le marché de Fish Crate couvre également une analyse approfondie des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Les boîtes à poisson représentent une solution durable pour le secteur de l’emballage du poisson transformé et les transformateurs de poisson cru. L’expansion du commerce mondial a nécessité l’utilisation de formats et de conceptions d’emballages innovants. Les solutions d’emballage durables prolongent la durée de conservation des aliments périssables, y compris le poisson et les fruits de mer.



Dynamique du marché aux poissons

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

Mondialisation des cuisines locales

La demande accrue de certains types de poisson dans le monde en raison de la mondialisation de la cuisine régionale est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des boîtes de poisson. Le transport de ces poissons nécessite des solutions d’emballage efficaces.

forte consommation de poisson

L’augmentation récente des consommateurs de produits de la mer accélère la croissance du marché. Les cartons de poisson sont considérés comme une option d’emballage fiable car ils répondent aux besoins de cette clientèle particulière.

Expansion de l’industrie aquacole

L’expansion rapide de l’industrie de l’ aquaculture a un impact supplémentaire sur le marché avec l’augmentation des importations et des exportations de poisson.

En outre, l’urbanisation et l’industrialisation, l’expansion du secteur de l’alimentation et des boissons, les progrès de la technologie d’emballage, l’augmentation des investissements et la demande accrue d’emballages innovants et pratiques ont un impact positif sur le marché du poisson.

Demande croissante de solutions d’emballage écologiques

Les préoccupations croissantes concernant l’environnement et la préférence croissante pour les solutions d’emballage respectueuses de l’environnement élargissent les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

La réglementation croissante limite les possibilités de croissance à long terme

L’augmentation des réglementations environnementales strictes imposées à l’industrie en ce qui concerne les déchets d’emballage générés entravera la croissance du marché des boîtes à poisson. En outre, des réglementations strictes sur l’approbation des produits réduiront les possibilités de croissance du marché du poisson.

Impact post-COVID-19 sur le marché Boîte à poisson

L’épidémie de coronavirus a eu un impact significatif sur le marché des boîtes à poisson. La baisse de la demande a été extrême car les confinements ont créé des obstacles pour les principaux acteurs opérant sur le terrain. En conséquence, l’industrie des matériaux et de l’emballage a subi des pertes financières, ce qui a eu un impact négatif sur le marché du poisson.

Du côté positif, dans le scénario post-pandémique, les principaux acteurs regagnent leurs positions en activant la capacité, en augmentant la production et en vendant en ligne. Les fabricants se concentrent sur le développement de meilleurs produits, en tenant compte des nouvelles tendances du marché pour répondre aux besoins des consommateurs dans la phase post-pandémique. De nouvelles avancées technologiques contribueront à améliorer encore la disponibilité des boîtes à poisson sur les marchés en développement et émergents après la pandémie.

Étendue du marché mondial des boîtes à poisson

Le marché des caisses à poisson est segmenté en fonction du matériau et du poids. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations utiles sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

ingrédient

Polystyrène expansé (EPS)

polypropylène

Etc

Selon le matériau, le marché des aquariums est segmenté en polystyrène expansé (EPS) et en polypropylène.

masse

jusqu’à 20 livres

20 à 40 livres

plus de 40 livres

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des caisses à poisson

Les principaux acteurs opérant sur le marché des boîtes à poisson sont BASF SE (États-Unis), Craemer GmbH (Allemagne) et CRT Packaging. (Royaume-Uni), PPS Midlands Limited (Royaume-Uni), Sekisui Kasei Co., Ltd. (Japon), Smurfit Kappa (Irlande), Snyder Industries (Nebraska), OCEAN ROTO MOLDING SDN. BHD. (Malaisie), Tri-Core Plastics Containers Ltd. (Canada), Amcor plc (Suisse), Sealpac International bv, DS Smith (Royaume-Uni), WINPAK LTD., (Canada) et Graham Packaging Company (États-Unis).

